Live: So schlägt sich Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin

Eintracht Frankfurt trifft am 23. Spieltag auf Union Berlin. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

Eintracht Frankfurt - Union Berlin, Montag, 24. Februar, 20.30 Uhr -:- (-:-)

Voraussichtliche Aufstellung

Eintracht Frankfurt Trapp - Toure, Abraham, Hinteregger, N‘Dicka - Hasebe, Rode, Kamada, Chandler, Kostic - Silva Voraussichtliche Aufstellung

Union Berlin Gikiewicz - Friedrich, Schlotterbeck, Subotic - Ryerson, Gentner, Andrich, Lenz - Malli, Bülter, Andersson Tore Zuschauer Ticker aktualisieren >>>

Vorbericht: Eintracht Frankfurt trifft auf Union Berlin

Frankfurt - Nach dem fulminanten Sieg in der Europa League über RB Salzburg kehrt wieder der Bundesliga-Alltag bei eintracht Frankfurt ein. Am 23. Spieltag erwartet das Team von Adi Hütter den Aufsteiger Union Berlin in der heimischen Commerzbank Arena.

Union Berlin kommt voller Selbstvertrauen nach Frankfurt, auch wenn die Mannschaft von Urs Fischer vergangenen Spieltag eine 2:3-Heimniederlage gegen Bayer Leverkusen einstecken mussten. Der entscheidende Treffer durch Karim Bellarabi fiel erst in der Nachspielzeit und entriss den Hauptstädtern noch den einen Punkt. Die Gäste aus Berlin befinden sich mit 26 Punkten auf Platz zwölf der Tabelle und haben damit sechs Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. Verzichten muss Union bei Eintracht Frankfurt auf Christopher Trimmel, der gegen Leverkusen die fünfte Gelbe Karte gesehen hat und damit gesperrt ist.

Eintracht Frankfurt: Bas Dost fehlt gegen Union Berlin

Adi Hütter, Trainer von Eintracht Frankfurt, will nach dem Erfolg in der Europa League auch in der Bundesliga den nächsten Sieg feiern mit seiner Mannschaft. Verzichten muss er dabei weiterhin auf Stürmer Bas Dost, der auch schon gegen Salzburg passen musste. „Mijat Gacinovic hat individuell trainiert und ist eventuell ein Thema. Bas Dost steht nicht zur Verfügung. Ansonsten kann ich aus dem Vollen schöpfen“, sagte Hütter auf der Pressekonferenz von Eintracht Frankfurt.

Der Coach vermisst noch etwas die Konstanz in den Leistungen: „Wenn wir immer so spielen würden wie gegen Leipzig oder Salzburg, stünden wir anders da. Wir sind noch nicht konstant genug, um alle drei Tage so aufzutreten. Nichtsdestotrotz kann ich auch mit einem dreckigen Sieg leben. Wir haben 28 Punkte.“

Die Fans von Eintracht Frankfurt planen einen Boykott am Montag. Unterdessen ist für Andreas Möller klar, dass die besten Spieler aus dem Rhein-Main-Gebiet das Eintracht-Trikot tragen müssen.

Von Sascha Mehr