Bundesliga Live: Eintracht Frankfurt tritt bei Bayern München an

Eintracht Frankfurt vor der nächsten schweren Hürde in der Bundesliga: Die Hessen treten beim FC Bayern München an. Die Partie im Live-Ticker.

FC Bayern München - Eintracht Frankfurt -:- (-:-)

Voraussichtliche Aufstellung FC Bayern München Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Müller, Thiago - Gnabry, Coman - Lewandowski Voraussichtliche Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - da Costa, Ilsanker, Hinteregger, Ndicka - Hasebe - Gacinovic, Rode - Kamada, Kostic - Silva Spielstand / Tore -:- Schiedsrichter

+++ 13.10 Uhr: Eintracht Frankfurt setzt weiter auf Dauerbrenner Makoto Hasebe und hat den auslaufenden Vertrag mit dem Mittelfeldspieler bis 2021 verlängert. Das gab der Klub am Freitagabend bekannt. Nach Ablauf des Vertrags soll der japanische Ex-Nationalspieler Markenbotschafter für die Hessen werden.

Der 36-Jährige kam 2014 vom 1. FC Nürnberg und stand seitdem in 201 Partien auf dem Platz. Mit dem Klub gewann er 2018 den DFB-Pokal und zog 2019 ins Halbfinale der Europa League ein. „Makoto hat eine außergewöhnliche Karriere hingelegt. Dass er mit 36 Jahren noch immer ein wichtiger Pfeiler unserer Mannschaft ist, hat er seiner großartigen Disziplin und seiner höchst professionellen Einstellung zu verdanken“, sagte Sportvorstand Fredi Bobic.

Kein Bundesligist versucht öfter sein Heil für die Außen als der @FCBayern und die #SGE Auf was sich die Adler heute Abend ansonsten einstellen müssen, erfahrt ihr im Faktencheck zu #FCBSGE https://t.co/afVqCQ7B2A — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 23, 2020

Eintracht Frankfurt im Live-Ticker: Torhüter Trapp nimmt Trainer Adi Hütter in Schutz

Samstag, 23.05.2020, 12.45 Uhr: Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt stellt sich der Kritik an seinem Trainer Adi Hütter entgegen. „Ich finde es zu einfach, gleich alles schlecht zu reden, wenn es mal nicht richtig läuft“, sagte der 29-Jährige im Sport1-Interview: „Ich verstehe manche unzufriedene Kommentare, aber Kritik am Trainer ist mir zu billig.“

Zwar gibt Trapp zu, dass die Eintracht „schlechte Spiele gegen Union Berlin und Leverkusen“ gemacht habe, „ansonsten kann ich mich nicht an eine wirklich schlechte Leistung von uns erinnern“.

Live-Ticker: Thiago beim FC Bayern fraglich

+++ 14.50 Uhr: Bayern München muss im Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (23.05.2020) womöglich seinen Mittelfeldmotor Thiago ersetzen. Der spanische Fußball-Nationalspieler hat Adduktorenprobleme. „Da muss man abwarten, da geht es noch nicht ganz so, wie wir uns das vorstellen“, sagte Trainer Hansi Flick.

Eintracht Frankfurt im Live-Ticker: Sorgen um Kapitän Abraham

Update 22.05.2020, 14.00 Uhr: Eintracht Frankfurt muss im schweren Auswärtsspiel beim Tabellenführer Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky) möglicherweise auf Kapitän

David Abraham verzichten. Trainer Adi Hütter wollte erst nach dem Abschlusstraining am Freitagnachmittag entscheiden, ob der Innenverteidiger am Samstagmorgen mit nach München reisen wird. Abraham war beim Liga-Restart gegen Borussia Mönchengladbach (1:3) leicht verletzt ausgewechselt worden.

Vorbericht: Eintracht Frankfurt trifft auf FC Bayern München

Frankfurt - Der Re-Start nach der Corona-Zwangspause ging für die Hessen gründlich in die Hose. Im ersten Spiel gegen Borussia Mönchengladbach setzte es für die Mannschaft von Adi Hütter gleich mal eine 1:3-Heimniederlage. Damit rutscht Eintracht Frankfurt immer weiter in die Nähe der Abstiegszone.

Eintracht Frankfurt: Sebastian Rode warnt

Eintracht Frankfurt hat die vergangenen vier Spiele in der Liga verloren und ist nur noch fünf Punkte vom Relegationsrang 16 entfernt. Innerhalb des Teams herrsche „noch eine positive Grundstimmung, auch wenn wir uns Gedanken machen“, sagte Mittelfeldspieler Sebastian Rode*.

Der ehemalige Münchner hat in Anbetracht der Krise vor dem wahrscheinlich schwierigsten Spiel der Saison noch einmal den Ernst der Lage herausgestellt. „Gerade in einer Englischen Woche kann es sehr schnell gehen. Es sollte jedem klar sein, dass der Vorsprung nicht sehr groß ist“, sagte der 29-Jährige vor der Partie beim Tabellenführer Bayern München am Samstag (live am 23.05.2020, 18.30 Uhr/Sky)*.

Eintracht Frankfurt gewann das Hinspiel gegen den FC Bayern mit 5:1

Rode fordert für die Partie bei den Bayern einen ähnlich mutigen Auftritt wie beim 5:1-Sieg der Hessen im Hinspiel. „Es wird darauf ankommen, viel Gras zu fressen, viele Meter zu machen, auch ohne Ball, um so lange wie möglich die Null zu halten und nach Möglichkeit vorne den Lucky Punch zu setzen“, sagte der 29-Jährige am Donnerstag.

Man müsse am Samstag ähnlich couragiert auftreten wie Anfang November, als die Eintracht dem Rekordmeister vor heimischer Kulisse eine bittere Niederlage zugefügt hatte. Dieses Spiel habe grundsätzlich gezeigt, „dass wir jedem Paroli bieten können, wenn wir mutig auftreten. Nur so haben wir die Chance, Spiele zu gewinnen“, sagte Rode.

Für Rode ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte, auf die er sich trotz der Geisterkulisse freut. „Es wird wieder eine schöne Reise nach München, weil ich dort viele Leute kenne, mit denen ich noch zusammengespielt habe“, sagte Rode, der von 2014 bis 2016 das Bayern-Trikot trug. (skr mit Agenturen)

Von Stefan Krieger

*fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.