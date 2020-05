Live: So schlägt sich Eintracht Frankfurt zum Re-Start der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt empfängt nach der langen Corona-Pause zum Re-Start der Bundesliga Borussia Mönchengladbach. Wir sind live für Sie dabei!

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach - : - (- : -), Samstag, 16.05.2020, Anstoß 18.30 Uhr

Aufstellung Eintracht Frankfurt - Aufstellung Borussia Mönchengladbach - Spielstand / Tore - Schiedsrichter Felix Zwayer (Berlin)

+++ Herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker zur Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach. Anstoß im Frankfurter Waldstadion ist am Samstag, 16.05.2020, um 18.30 Uhr.

Vorbericht: Eintracht Frankfurt trifft nach Corona-Pause auf Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga

Frankfurt - Zwei Monate ist es her, dass Eintracht Frankfurt letztmalig ein Pflichtspiel bestritten hat. Am Donnerstag, 12.03.2020, war das gegen den FC Basel im Europa-League-Achtelfinale – das 0:3 verloren ging. Es war zugleich das erste Geisterspiel, das die Hessen im heimischen Waldstadion bestritten. Danach ruhte der Ball aufgrund der Corona-Pandemie* in der Bundesliga. Jetzt geht es wieder – unter strengen Auflagen – los. Die Eintracht trifft zum Re-Start der Bundesliga mit Möchengladbach gleich auf einen harten Brocken.

#Infotweet: Auch die nächste Testreihe auf COVID-19 hat beim Team und beim direkten Team-Umfeld ausschließlich negative Ergebnisse hervorgebracht. Es sind also alle bereit für heute Abend ⚽️#SGE #SGEBMG — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 16, 2020

Denn die Fohlen stehen derzeit sechs Punkte hinter dem Tabellenführer FC Bayern München und haben noch Chancen auf den Titel. Bei Eintracht Frankfurt sieht die Situation etwas anders aus, denn die SGE steht mit sechs Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz derzeit mit 28 Punkten auf Tabellenplatz 12. Doch die Gladbacher sind nicht unschlagbar.

Eintracht Frankfurt: Martin Hinteregger ist nach Corona-Pause hungrig

Innenverteidiger Martin Hinteregger ist erleichtert, dass es nach dieser langen Corona-Pause endlich weitergeht: „Die Vorfreude auf das Spiel am Samstag ist riesengroß. Wir haben zuletzt viel trainiert, jeder hat das satt, alle sind heiß auf das Spiel“, sagt er. Für den Österreicher von Eintracht Frankfurt war Borussia Mönchengladbach die erste Auslandsstation seiner Fußballerkarriere. Er machte zwar nur zehn Pflichtspiele für die Fohlen, hält bis heute aber noch losen Kontakt zu einzelnen Ex-Kollegen. „Es war eine lehrreiche Zeit“, sagt Hinteregger, „Gladbach ist ein toller Verein.“

Den Re-Start nach der Corona-Pause gegen die Borussia hält er daher auch für recht knifflig*. Für Hinteregger ist die Borussia „nach wie vor ein Meisterschaftskandidat“. Trotz allem glaubt er nicht, dass die Gäste vom Niederrhein eine Übermacht sind, und rechnet Eintracht Frankfurt Chancen auf den Sieg aus.

Eintracht Frankfurt: Stürmer fällt aus – ein anderer feiert nach Corona-Pause Comeback

Verzichten muss Eintracht-Trainer Adi Hütter auf Stürmer Goncalo Paciencia. „Goncalo Paciencia wird definitiv fehlen. Er hat sich eine Muskelverletzung zugezogen und steht uns daher leider erst mal nicht zur Verfügung. Auch Marco Russ fehlt noch - ansonsten kann ich aus dem Vollen schöpfen“, sagte Hütter auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Mönchengladbach.

Gute Neuigkeiten gibt es hingegen von Stürmer Bas Dost. Der 30 Jahre alte Niederländer hat die Corona-Pause genutzt, um seine Athletik zu verbessern. Zuletzt hatte er immer wieder an kleineren Verletzungen laboriert und hatte aufgrund von Adduktorenproblemen in den Partien vor der Zwangspause nicht zur Verfügung gestanden. Jetzt will er nach eigenen Angaben wieder angreifen. Er könnte in die Startelf von Eintracht Frankfurt vorrücken und den verletzten Paciencia ersetzen.

Von Melanie Gottschalk

*fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.