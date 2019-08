Live-Ticker: Eintracht Frankfurt ohne Rebic, Hinteregger nur auf der Bank

Adi Hütter will auch in Leipzig punkten.

Zweites Bundesligaspiel für Eintracht Frankfurt. Die SGE muss nach Leipzig. Wir berichten in unserem Live-Ticker vom Spiel.

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt: Anstoß Sonntag, 25.08.2019, 15:30 Uhr

Aufstellung RB Leipzig Gulacsi - Mukiele, Konaté, Orban, Klostermann, Demme, Halstenberg, Sabitzer, Nkunku - Poulsen, Werner Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - Abraham, Hasebe, Ndicka - Kohr, Rode - Durm, Kostic - Kamada - Paciencia, Joveljic Spielstand/Tore Schiedsrichter Benjamin Cortus (Röthenbach)

>>> LIVE-TICKER AKTUALISIEREN <<<

+++ Herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker. Eintracht Frankfurt trifft im zweiten Spiel der Bundesliga auf RB Leipzig. Anstoß in der Messestadt ist um 15.30 Uhr. Hier lesen Sie, wie Sie Eintracht Frankfurt bei RB Leipzig live im TV und Live-Stream* sehen können. +++





14.40 Uhr: Nach einer monatelangen Hängepartie hat Fußball-Nationalspieler Timo Werner seinen Vertrag beim Bundesligisten RB Leipzig nach übereinstimmenden Berichten doch vorzeitig verlängert."Wir sind froh, dass die Verhandlungen mit Timo Werner nun zu einem positiven Ende geführt haben und er sich zur Vertragsverlängerung mit uns entschieden hat", sagte Clubboss Oliver Mintzlaff am Sonntag vor dem Liga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt in einer Vereinsmitteilung. Der 23 Jahre alte Stürmer unterschrieb bis zum 30. Juni 2023.

1 4.30 Uhr: Die Aufstellung ist da. Ndicka spielt für Hinteregger, Durm anstelle da Costa, und im Sturm ersetzt Joveljic den angeschlagenen Ante Rebic. Eine überraschend offensive Aufstellung der Eintracht.

13.51 Uhr: Die Mannschaft ist im Stadion angekommen. Noch stehen die Aufstellungen nicht fest - zumindest sind sie noch nicht veröffentlicht. Das geschieht traditionell ca. eine Stunde vor Anpfiff.

Update Sonntag, 25.08.2019, 13.00 Uhr: In bisher sechs Partien der beiden Mannschaften gegeneinander konnte die Eintracht nur einmal als Sieger vom Platz gehen. Im Februar 2018 gelang den Hessen ein 2:1 Erfolg über Leipzig. Es war das denkwürdige Montagsspiel, als die Eintracht-Fans im Waldstadion zu Beginn der ersten und zweiten Spielhälfte mit phantasievollen Aktionen gegen diesen Spieltermin protestierten. Torschützen für die Adlerträger waren Timothy Chandler und Kevin-Prince Boateng.

Vorbericht: Schweres Auswärtsspiel für Eintracht Frankfurt

Mit einer Niederlage in den Europa-League-Playoffs gegen Racing Straßburg* im Gepäck muss Eintracht Frankfurt in Leipzig antreten. Das Team von Adi Hütter ist erfolgreich in die Bundesliga-Saison gestartet. Vor Wochenfrist konnte man im eigenen Stadion die Mannschaft der TSG Hoffenheim* mit 1:0 schlagen.

Eintracht Frankfurt: Wer spielt im Sturm?

Das Spiel gegen RB Leipzig findet nur drei Tage nach der Niederlage in Straßburg statt. Es ist gut möglich, dass Trainer Adi Hütter seine Mannschaft für die Bundesliga umbaut. Für den im Sturm am Donnerstag arg enttäuschenden Ante Rebic wäre Pacienca eine Alternative, im defensiven Mittelfeld dürfte Kohr anstelle von Torro zum Einsatz kommen. Auch Sebastian Rode könnte eine Chance von Anfang an erhalten. Für den Schweizer Neuzugang Djibril Sow kommt das Spiel allerdings wahrscheinlich noch zu früh.

(skr)

*fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.