Bobic dementiert bevorstehenden Wechsel von Seferovic

Sportvorstand: „Es gab null Kontakt zu Benfica“

Frankfurt/Abu Dhabi - Fast drei Wochen hatte Fredi Bobic in der Öffentlichkeit geschwiegen. Am zweiten Tag des Trainingslagers in Abu Dhabi hat der Sportvorstand der Frankfurter Eintracht nun Klartext gesprochen zu einigen drängenden Fragen, hat den Wechsel von Johannes Flum zum FC St. Pauli bestätigt und andere vermeintliche Nachrichten als Gerüchte entlarvt.

Zum angeblich bevorstehenden Wechsel von Haris Seferovic zu Benfica Lissabon: „Es gab null Kontakt“, sagte er, „alles was zuletzt geschrieben wurde, war falsch.“ Dennoch schließt es der Eintracht-Boss nicht aus, dass der Schweizer Nationalspieler den Verein noch in diesem Winter verlassen könnte. Die Eintracht wäre einem Transfer nicht abgeneigt, nachdem Bemühungen den im Sommer auslaufenden Vertrag zu verlängern gescheitert sind. „Es geht in die Richtung, dass dies nicht funktioniert“, sagte Bobic. Also kann die Eintracht nur noch in der winterlichen Transferperiode eine Ablösesumme erlösen.

Zur angeblich feststehenden Rückkehr von Jesus Vallejo im nächsten Sommer zu Real Madrid: Ein Verbleib des gerade 20 Jahre alt gewordenen Spaniers sei „völlig offen“. Bobic hatte vor einigen Wochen in Madrid mit den Verantwortlichen von Real über Vallejos Zukunft gesprochen und den Wunsch geäußert, den Innenverteidiger noch ein weiteres Jahr bis zum Sommer 2018 auszuleihen. Spekulationen, Vallejo solle im Sommer Nachfolger des Real-Stammspielers Pepe werden, seien deutlich verfrüht. „Vielleicht holt Real ja noch einen Ersatz für Pepe für 50 Millionen Euro“, sagt er, „in den nächsten fünf Monaten kann noch viel passieren“. Den Eintracht-Fans empfahl Bobic, sich weiter „an Vallejo zu erfreuen“.

Zum Wechsel von Johannes Flum zum FC St. Pauli: „Es freut mich sehr für den Jungen, dass er jetzt wieder die Chance erhält, regelmäßig zu spielen“, sagte Bobic. Die Eintracht lässt den 29 Jahre alten Flum, für den sie 2013 zwei Millionen Euro an den SC Freiburg bezahlt hatte, ablösefrei ziehen. „Johannes war immer ein vorbildlicher Profi mit einer starken Einstellung“, sagte auch Sportdirektor Bruno Hübner. „Dass er in einer schwierigen Situation jetzt ohne Murren eine neue Herausforderung sucht, spricht für seinen Charakter." Flum, der in dreieinhalb Jahren 54 Pflichtspiele (drei Tore) für die Eintracht bestritten hat, bedankte sich „bei allen Eintracht-Fans für die tolle Unterstützung“.

Zur angeblichen Entschuldigung an Heribert Bruchhagen: Bobic dementierte am Rande des Trainingslagers, dass er sich im Namen von Eintracht Frankfurt beim ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Heribert Bruchhagen für Äußerungen seines Vorstandkollegen Axel Hellmann entschuldigt habe, wie Bruchhagen behauptet hatte. Er habe Bruchhagen, der inzwischen für den Hamburger SV als Vorstandsvorsitzender arbeitet, lediglich eine private SMS geschrieben und sich dafür bedankt, „dass ich einen schuldenfreien Verein übernommen habe". Hellmann hatte in einem Interview erklärt, Bruchhagen habe in seinem letzten Amtsjahr Entscheidungsfreudigkeit vermissen lassen. Bobic betonte, es gebe keinerlei Dissenz zwischen ihm und seinem Vorstandskollegen.

Zu den jungen Spielern: Max Besuschkow sei zuletzt beim VfB Stuttgart „ein bisschen hängengeblieben“, bekomme nun bei der Eintracht eine „Riesenchance“. Bislang mache der 19 Jahre alte Mittefeldspieler seine Sache „sehr ordentlich“. Der erst 16 Jahre alte Sahverdi Cetin aus der eigenen B-Jugend soll sich im Profitraining zeigen, „damit wir ein besseres Gefühl dafür kriegen, wie weit er ist.“

Zur Zielsetzung in der Rückrunde: „Erst einmal wollen wir die 40 Punkte zumachen, auch wenn die Ansprüche jetzt höher sind“, sagt Bobic, „wir müssen den Jungs und dem Umfeld vermitteln, dass harte Arbeit ansteht.“ Es gelte, jedes einzelne Spiel konzentriert anzugehen. Bobic: „Wir denken nur an das nächste Spiel. Wenn du in der Bundesliga an das übernächste Spiel denkst, machst du einen Fehler.“

