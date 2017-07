Mascarell vor OP, Meier ist „stillgelegt“

Frankfurt - Am Freitagmittag hatte Alexander Meier noch geglaubt, es würde eine ganz "normale" Reha nach seiner Knöcheloperation. Die ersten Einheiten auf dem Laufband hatte er schon hinter sich gebracht, die Schmerzen im rechten Sprunggelenk hatten sich in Grenzen gehalten. Von Peppi Schmitt

Am Freitagabend war dann alles anders. Denn der Kapitän der Frankfurter Eintracht ist nicht nur am Knöchel verletzt, er ist auch schwer erkrankt. "Auf Grund anhaltender Schmerzen im rechten Fuß, die nicht den Operationsfolgen zuzuordnen waren", habe sich Meier einer Blutuntersuchung unterzogen, meldete sein Arbeitgeber, "hierbei wurde eine Borreliose diagnostiziert." Dies ist eine meist durch einen Zeckenbiss verursachte Infektionskrankheit, die mit Antibiotika behandelt wird. Dementsprechend muss Meier bei seinen Reha-Maßnahmen kürzer treten.

"Alex hat nicht gut ausgesehen, er war richtig blass", erklärte Trainer Niko Kovac , "jetzt darf er keinen aktiven Sport betreiben, zumindest nicht hochtourig". Die Reha aber will Meier fortsetzen und hat dies auch am Samstag schon getan. "Ich muss halt langsamer machen", sagt er. Die Medikamenten-Therapie gegen die Borreliose verläuft also parallel zu den Regenerationsmaßnahmen für das operierte Sprunggelenk. Laut Pressemitteilung der Eintracht müssten Spieler und Klub "keine verlängerte Ausfallzeit" befürchten. Diese Einschätzung deutet darauf hin, dass die Borreliose-Erkrankung früh genug erkannt wurde, um eine vollständige Heilung in absehbarer Zeit zu erreichen. Wichtig ist, dass die Antibiotika-Behandlung auch anschlägt. Borreliose kann grundsätzlich unterschiedliche Heilungsverläufe nach sich ziehen. Die Ausfallzeit wegen der Knöcheloperation wurde auf gut zwei Monate prophezeit.

Zunächst einmal ist Meier aber "stillgelegt", wie der Trainer formulierte. Kovac weiß um den Ehrgeiz seines Kapitäns. "Alex wird alles tun, um so schnell wie möglich wieder gesund zu werden", sagte er. Für Meier ist es nach der Fußverletzung aus dem letzten März, der Operation vor knapp drei Wochen und den Angriffen aus der Vereinsführung der nächste schwere Rückschlag. Ob die Erkrankung tatsächlich durch einen Zeckenbiss ausgelöst wurde und wann das geschehen ist, kann niemand so wirklich sagen, auch die Mediziner nicht. "Vielleicht hatte ich es ja sogar schon als Kind und es steckt schon lange im Körper", rätselt der 34 Jahre alte Eintracht-Profi, "aber es ist sowieso nicht zu ändern".

Meiers Erkrankung war nicht die einzige schlechte Nachricht, die der Frankfurter Trainer nach dem Saisonstart verkünden musste. Mit Omar Mascarell droht ein weiterer langfristiger Ausfall. Der spanische Mittelfeldspieler plagt sich schon seit Monaten mit Achillessehnenbeschwerden, hat zuletzt im Pokal-Halbfinale in Mönchengladbach Ende April gespielt. Die Ärzte waren sich in der Einschätzung der Behandlung nicht wirklich einig, die einen rieten zu einer Operation, andere zu konservativer Behandlung. "Es ist besser geworden, aber nicht wirklich gut", sagt Kovac nun, "die Wahrscheinlichkeit ist da, dass Omar operiert werden muss". Eine endgültige Entscheidung aber ist noch nicht gefallen. Muss ein Eingriff vorgenommen werden, wäre das Fußballjahr 2017 für Mascarell gelaufen.

Neben Meier und Mascarell fällt ja auch Neuzugang Carlos Salcedo aus, der nach einer Schulteroperation seine Reha in Mexiko durchführt. Noch nicht wieder im Mannschaftstraining ist auch Marius Wolf, der ebenfalls an der Schulter operiert werden musste.

Quelle: op-online.de