Mascarell wird operiert und fällt viele Monate aus

Frankfurt - So ganz überraschend kommt es nicht mehr und doch ist es für die Frankfurter Eintracht eine ganz schlechte Nachricht. Omar Mascarell wird nun doch an der Achillessehne operiert und fällt damit vermutlich für das gesamte Jahr aus, kann also in der Vorrunde nicht mehr spielen. Von Peppi Schmitt

Seinen letzten Einsatz hatte Mascarell am 25. April in Pokal-Halbfinale in Mönchengladbach. Schon in den Wochen zuvor hatte er nur mit der Einnahme von Schmerztabletten und mit schmerzstillenden Spritzen spielen können, nach dem Pokal-Drama wurden die Schmerzen dann so stark, dass nichts mehr ging. Die Frankfurter Ärzte hatten wohl von Beginn an empfohlen, zu operieren, doch andere Mediziner, vor allem jene aus Spanien, hatten eine konservative Behandlung zunächst vorgezogen. Dazu muss man wissen, dass Mascarell zwar bei der Eintracht einen Vertrag bis 2019 hat, doch dass Real Madrid ein Rückkaufoption besitzt und ganz offenbar auch im medizinischen Bereich mitspricht. So ist es auch kein Wunder, dass die erste Meldung über die die bevorstehende Operation, die in der Schweiz durchgeführt werden soll, von der Real-nahen spanischen Sportzeitung "Marca" gekommen ist. In jedem Fall haben Mascarell und die Eintracht mehr als zwei Monate Zeit durch die nun doch nur verschobene OP verloren.

Für Mannschaft und Trainer ist der langfristige Ausfall des 24 Jahre alten Mittelfeldspielers ein weiterer schwerer Rückschlag. Jene Frankfurter Mannschaft, die in der Vorrunde der vergangenen Saison so starke Leistungen gebracht hat, gibt es im Grunde nicht mehr. Einige Spieler wie Jesus Vallejo, Szabolcs Huszti oder Ante Rebic haben den Verein verlassen, andere wie Bastian Oczipka und angeblich auch Lukas Hradecky wollen den Verein verlassen und wieder andere wie eben Mascarell oder Alex Meier sind verletzt und fallen länger aus.

Keine Spur von Sebastien Haller

Unter diesen Voraussetzungen wird es ganz wichtig sein, dass die neuen Spieler auch wirklich einschlagen. Sebastien Haller war dazu auf einem richtig guten Weg, hatte schon bei seinem ersten Auftritt im Eintracht-Trikot mit fünf Toren in einer Halbzeit für Aufsehen gesorgt. Seitdem aber ist der Franzose, den die Frankfurter für rund sieben Millionen Euro vom FC Utrecht gekauft haben, quasi von der Bildfläche verschwunden. Als die Mannschaft am letzten Donnerstag in den Flieger Richtung Amerika gestiegen ist, hatte Haller gefehlt. Die vom Verein angegebenen "privaten Gründe" hatten sich bald als fehlende Einreisedokumente für die USA herausgestellt. Haller sollte nachfliegen, so schnell wie möglich. Zunächst hieß es, dass er schon bis zum ersten Spiel in Seattle am letzten Samstag im Kreis der Mannschaft sein sollte, dann war die Rede vom Anfang der Woche. Nach dem Spiel in Seattle hatte Trainer Niko Kovac gesagt, "dass vor Montag nichts passiert". Und das Fehlen als nicht besonders schwerwiegend bezeichnet. Haller habe ja wenigstens keinen Flugstress und könnte sich so zu Hause gut vorbereiten. Eine durchaus erstaunliche Aussage für einen Trainer, der auf einen seiner wichtigsten Neuzugänge beim Training verzichten muss.

Weitere Verlautbarungen zu Haller hatte es bis zum späten Montagabend von der Eintracht nicht gegeben. Und so hat sich am Dienstag wieder die Frage gestellt: Wo ist eigentlich Haller? Zumindest noch nicht in Amerika. Hartnäckig halten sich Gerüchte, dass er überhaupt keine Einreisegenehmigung für die Staaten erhalten wird und dementsprechend zu Hause bleiben muss. Aber mit wem trainiert Haller in Frankfurt? Insgesamt sieben Trainer beschäftigt die Eintracht, alle sieben sind mit im Trainingslager. Darunter auch der Neuzugang des Trainerteams, Markus Murrer. Der 35 Jahre alte Fitnesstrainer ist vom Eishockey-Klub Red Bull Salzburg gekommen und arbeitet an der Seite von Klaus Lussier und Martin Spohrer.

Zurück zu Haller. Naheliegend wäre gewesen, wenn der neue Stürmer mit der U19 oder zumindest U19-Trainer Alex Schur auch am Ball arbeitet. Doch am Riederwald weiß man davon nichts. Und so wird Haller, vermutlich auch die anderen Daheimgebliebenen Jan Zimmermann und Yanni Regäsel, wohl in einem der Eintracht verbundenen Rehastudios arbeiten oder für sich selbst Waldläufe absolvieren. (ps)

