Eintracht bindet Gacinovic bis 2021

Frankfurt - Eintracht Frankfurt hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Mijat Gacinovic vorzeitig verlängert. Das teilte der Verein heute mit.

Mijat Gacinovic verlängert seinen Vertrag vorzeitig bis zum Sommer 2021, ursprünglich wäre das Arbeitspapier des Serben 2019 ausgelaufen. Die Eintracht hatte Gacinovic im Sommer 2015 für eine Ablöse von mehr als einer Million Euro als Perspektivspieler verpflichtet, unter Trainer Armin Veh hatte der Nachwuchskicker zunächst keine große Rolle gespielt. Erst unter Niko Kovac wurde er gegen Ende der Saison 2015/2016 zum Stammspieler und war maßgeblich am Klassenerhalt der Frankfurter beteiligt, als er in den Relegationsspielen gegen den 1. FC Nürnberg ein Tor erzielte und eines vorbereitete.

In der vergangenen Saison kam er auf 28 Bundesliga-Einsätze. Der gelernte Linksaußen für die Offensive musste nach den Ausfällen und Omar Mascarell und Makoto Hasebe sowie dem Verkauf von Szabolcs Huszti zuletzt auf der ungewohnten Sechser-Position im defensiven Mittelfeld aushelfen. Zuvor hatte ihn Trainer Niko Kovac auch als Spielgestalter aufgeboten.

„Mijat ist ein wichtiger Bestandteil unseres Mannschaftsgefüges. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn zwei weitere Jahre an uns binden können. Nicht nur in den vergangenen Spielen hat er mit seiner Flexibilität seine Wichtigkeit für das Team unter Beweis gestellt, generell hat Mijat großen Anteil am Erfolg in dieser und der vorherigen Saison“, freute sich Eintrachts Sportvorstand Fredi Bobic über die Vertragsverlängerung. „Ich fühle mich sehr wohl bei der Eintracht und auch in der Stadt Frankfurt. Ich hoffe, dass ich dem Team weiterhin helfen kann und wir noch viele Erfolge zusammen feiern können“, zitierte der Verein den Spieler. (nb)

Quelle: op-online.de