Jetzt LIVE: Auslosung der Europa League - auf wen trifft die Eintracht?

Eintracht Frankfurt hat sich für die K.O.-Phase der Europa League qualifiziert. Wir berichten live von der Auslosung.

+++

+++ Die Auslosung läuft, anders als die bei der EM, ganz einfach ab. Ein Team aus Topf 1 wird einem Team aus Topf 2 zugelost.

+++ Es geht los mit der kurzen Vorstellung aller 32 Teilnehmer

+++ Hallo und Herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker zur Auslosung der K.O.-Phase der Europa League. Ab 13 Uhr geht es los!

Frankfurt - Die Eintracht zitterte sich in der Europa League eine Runde weiter, obwohl das Heimspiel gegen Vitoria Guimaraes in der Schlussphase noch verloren ging. Bedanken kann sich die SGE beim FC Arsenal, die nach einem 0:2-Rückstand ein Remis holten bei Standard Lüttich und so verhinderten, dass die Belgier noch vorbeiziehen.

Eintracht Frankfurt: Auslosung in der Europa League

Das Sechzehntelfinale wird am Montag (16. Dezember) um 13 Uhr ausgelost. Eintracht Frankfurt gehört zu dem Topf der ungesetzten Teams und kann dadurch auf einen Hochkaräter treffen. Als Gruppensieger wäre die SGE im Topf der gesetzten Teams gelandet und hätte vermutlich einen vermeintlich leichteren Gegner zugelost bekommen.

Im Topf der gesetzten Teams stehen alle Gruppensieger der Europa League und die vier besten Gruppendritten aus der Champions League. Die vier schlechteren Gruppendriten kommen ebenso wie alle Gruppenzweiten der Europa League in den Topf der ungesetzten Teams.

Die möglichen Gegner von Eintracht Frankfurt:

FC Salzburg Österreich Inter Mailand Italien Benfica Lissabon Portugal Ajax Amsterdam Niederlande FC Sevilla Spanien Malmö FF Schweden FC Basel Schweiz Linzer ASK Österreich Celtic Glasgow Schottland Espanyol Barcelona Spanien FC Porto Portugal KAA Gent Belgien Sporting Braga Portugal Manchester United England Basaksehir Türkei

Eintracht Frankfurt: Sechzehntelfinale im Februar

Gespielt wird das Sechzehntelfinale am 20. und 27. Februar. Die Eintracht hat als Gruppenzweiter automatisch Heimrecht im Hinspiel. Das Rückspiel muss sie dann auswärts bestreiten. In der Vorbereitung auf die Rückrunde hat die SGE also die Chance, ihre verlorene Form wiederzufinden, um in der Europa League erneut weit zu kommen.

Im Topf der gesetzten Teams sind alte Bekannte der SGE. In der vergangenen Saison konnte die Mannschaft von Adi Hütter Inter Mailand und Benfica Lissabon ausschalten. Es könnte also zu einer Wiederholung einer dieser beiden Partien kommen.

Für die Fans der Frankfurter Eintracht wären sicherlich das Los Celtic Glasgow ein Highlight, da die Schotten ebenfalls für ihre lautstarken und stimmungsvollen Fans bekannt sind. Wir berichten ab 13 Uhr live von der Auslosung.

Von Sascha Mehr