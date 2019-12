Eintracht Frankfurt nach Köln-Desaster: Willkommen im Abstiegskampf

Eine entkräftete Eintracht gibt zuhause gegen den 1. FC Köln eine 2:0-Führung aus der Hand. In der zweiten Halbzeit lief für die Frankfurter nichts mehr.

Frankfurt – Herzlich willkommen im Abstiegskampf, Eintracht Frankfurt. Selbst eine 2:0-Führung reichte den Frankfurtern nicht, um den Tabellenvorletzten 1.FC Köln zu besiegen. Am Ende von spannenden, aufregenden und sehr fehlerhaften 90 Minuten auf beiden Seiten stand es 2:4 (2:1). Der Sturzflug in der Tabelle geht also weiter, die direkte Abstiegszone ist nur noch vier Punkte entfernt.

Die Eintracht ist, man muss es so deutlich sagen, in diesen Tagen vor Weihnachten völlig am Ende mit ihren körperlichen und mentalen Kräften. Nachdem die Kölner die 2:0-Führung, für die Martin Hinteregger und Goncalo Paciencia gesorgt hatten, durch Jonas Hector und Sebastiaan Bornaw ausgeglichen hatte, brach das Team völlig zusammen. Schließlich gelangen neun Minuten vor dem Ende Dominick Drexler und in der Nachspielzeit Ismail Jakobs noch die siegbringenden Treffer für die Kölner. 50 000 Zuschauer verabschiedeten ihre Mannschaft mit Pfiffen.

Eintracht Frankfurt: Hütter wirbelt die Aufstellung durcheinander

Mit „Rotation“ wollte der Frankfurter Trainer dem bedenklichen Kräfteverfall der letzten Wochen entgegenwirken. Wie schon vor dem Spiel auf Schalke wechselte er wieder die halbe Mannschaft aus. Fünf Neue waren drin, Torwart Felix Wiedwald gezwungenermaßen, weil sich auch Trapp-Vertreter Frederik Rönnow mit einer Sehnenverletzung vorzeitig in die Winterpause verabschiedet hat. Zurück ins Team kehrten Makoto Hasebe, Daichia Kamada und Goncalo Paciencia. Erstmals seit viele Wochen wurde Dominik Kohr von Beginn an aufgeboten. Der Mittelfeldspieler sollte neben Sebastian Rode für das kämpferische Element sorgen.

Das funktionierte ganz gut, die Eintracht war von Beginn an Herr im Haus. Freilich gegen verunsicherte und unsichere Kölner. In die Karten spielte den Frankfurtern die frühe Führung. In der 6.Minute klappte, was zuletzt so oft geklappt hat. Kostic trat einen Eckball nach innen, Hinteregger traf. Diesmal mit dem Fuß, nachdem der kurz zuvor schon mit einem Kopfball knapp verfehlt hatte. Die Eintracht war besser, aber sie war immer noch unruhig. Die Kölner, spielerisch unterlegen, kämpften sich ins Spiel zurück, auch weil Touré wieder, wie schon auf Schalke, den einen oder anderen Patzer drin hatte. Und weil Sebastian Rode nach einer guten halben Stunde mit einer Verletzung vom Platz musste. Für ihn kam Djibril Sow.

Eintracht Frankfurt hatte die besseren Chancen

Die besseren Chancen aber hatte die Eintracht. Kohr wurde in der 39.Minute geblockt. Die folgende Ecke führte zum 2:0. Kostic brachte den Ball hoch nach innen, diesmal traf Paciencia mit dem Kopf. Der Torschütze rannte zur Spielerbank, schnappte sich ein Trikot des verletzten Torró und hielt es hoch. Eine tolle Geste! Gerade als die Eintracht auf dem Weg zum 3:0 schien, kamen die Kölner zurück. Jonas Hector schoss einfach mal aus 25 Metern aufs Tor, Touré fälschte ab und über Torwart Wiedwald schlug es ein. Da Kostic und Kohr noch zwei weitere Chancen hatten, war der Ertrag für die Frankfurter zur Pause viel zu gering.

Und nach der Pause war deutlich zu spüren, wie die Angst wieder hervorkroch, die Angst, erneut den Sieg zu verpassen. Nach vorne lief plötzlich gar nichts mehr, die Kraft fehlte sichtbar. Die Unsicherheiten wurden immer größer, es war wie abgeschnitten. Köln dominierte nach und nach das Spiel, ohne wirklich viel dafür tun zu müssen. Im Grunde war allen dies schon erschreckend. Trainer Hütter reagierte, brachte nach einer Stunde für den völlig erschöpften Paciencia mit Evan Ndicka einen Defensivspieler, Makoto Hasebe rückte dafür ins Mittelfeld, sollte dort für ein bisschen Linie sorgen.

Köln gleich in Frankfurt aus – Dann geht die Eintracht unter

Das Spiel aber war nun irgendwie festgefahren. Die Gastgeber schienen geradezu auf den Ausgleich der Kölner zu warten. Erst Dost hatte in der 69.Minute so etwas wie den Hauch einer Chance. Fast im Gegenzug der nun längst verdiente und logische Ausgleich, Nachdem Torwart Wiedwald zweimal gerade noch retten konnte, war es der aufgerückte Verteidiger Sebastiaan Bournau, der völlig freistehend ins lange Eck schiebn konnte.

Danach wurde es vogelwild. Kamada stand plötzlich alleine vor Horn, doch der Kölner Keeper wehrte ab. Im Gegenzug war es Drexler, der alleine vor Wiedwald scheiterte. Neun Minuten vor dem Ende machte es der Kölner Mittelfeldspieler besser. Am langen Eck „staubte“ er ab und machte den Siegtreffer für die Kölner. Von der Eintarcht kam nicht mehr, gar nichts. Der Trainer schickte noch Silva als weiteren Angreifer ins spiel. Aber das war mehr Verzweiflung, denn Überzeugung.

Von PEPPI SCHMITT

Quelle: op-online.de