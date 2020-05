Der Neustart: Eine neueSaison am Ende der alten

„Fußball pur“ ohne Zuschauer und ohne Videoanalysen stehen an. Für Sebastian Rode ist das Rode eine „Wundertüte“.

Frankfurt - Die Bundesliga darf also wieder spielen. Die Liga selbst spricht von einem Neustart der alten Saison. Faktisch ist das natürlich richtig, die Saison 2019/20 wird ja nach rund zwei Monaten Pause fortgeführt. Neun Spieltage sind noch durchzuführen, für Werder Bremen und Eintracht Frankfurt dazu noch ein Nachholspiel. Und doch ist es keine „alte“ Saison mehr, sondern eher wie der Beginn einer neuen Saison. Denn nach neun oder zehn Wochen Corona-Pause wird nichts mehr so sein wie zuvor. Das ist genauso lange wie sonst zwischen zwei Spielzeiten. Alles wird anders sein, ausgenommen die Zusammensetzungen der Spielerkader. Neuzugänge wird es bei keinem Klub geben. Aber sonst? Rückschlüsse auf die letzten Spiele sind kaum noch seriös zu ziehen. Was auch am Beispiel Eintracht Frankfurt deutlich wird. „Ab sofort sind die Spiele wie eine Wundertüte“, bringt es Mittelfeldspieler Sebastian Rode auf den Punkt.

Die meisten ihrer bislang 28 Punkte haben die Frankfurter zu Hause geholt (21). Können die Frankfurter also bei fünf Heimspielen auf diese Heimstärke setzen? Das ist mehr als fraglich, denn diese Heimstärke beruht ja auch und vor allem auf der Unterstützung durch die Zuschauer. Diese besondere Motivation fällt ja weg. Was das für Auswirkungen haben kann, hat das „Geisterspiel“ gegen Basel (0:3) gezeigt. Ohne die Unterstützung von den Rängen war die Eintracht sogar dem Tabellendritten aus der Schweizer Liga ziemlich deutlich unterlegen.

Auswärts sind die Frankfurter die schlechteste Mannschaft der Liga. Aus zwölf Spielen wurden nur sieben Punkte geholt. „Fürchterlich“ sei diese Bilanz sagt Trainer Adi Hütter. Und nun? Kann diese Schreckensbilanz besser werden beim Neustart, bei den fünf Begegnungen in leeren fremden Stadien? Das könnte zutreffen, wenn die Vorhersage des Trainers eintrifft, „dass es nun mehr auf individuelle Fähigkeiten ankommen könnte.“ Womöglich ist die Eintracht ja tatsächlich besser besetzt als beispielsweise Bremen, Berlin oder Köln. Als „große Unbekannte“ kommt neben der mentalen Einstellung auf die neue Situation bei allen Teams auch der Druck der Tabelle hinzukommen. Für die Eintracht könnte das durchaus Abstiegskampf bedeuten. „Wir können nicht befreit aufspielen“, räumt Sebastian Rode ein, „wir müssen in den nächsten Spielen noch Punkte holen, damit wir vom sicheren Klassenerhalt sprechen können.“

Zum Branchenführer nach München in die Allianz-Arena müssen die Frankfurter sogar zweimal, es steht ja auch noch das Pokal-Halbfinale auf dem Plan, wann auch immer es ausgetragen wird. „Vielleicht sind unsere Chancen in München jetzt sogar gestiegen“, hofft Rode. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Der letzte Sieg in München ist zwanzig Jahre her (2:1 im Jahr 2000).

Trainer Hütter hat bei der Suche nach einer neuen Stammelf die freie Auswahl. Alle 26 Spieler des Aufgebotes sollen gesund sein, heißt es aus der Medienabteilung. Das könnte sich im einen oder anderen Fall zwar noch ändern, wenn die Teams nun ins Mannschaftstraining einsteigen, aber quantitative personelle Probleme wird die Eintracht wohl kaum haben. Wird sich an der ersten Wahl viel ändern? Das ist die schwierigste Frage, die der Trainer beantworten muss. Denn Adi Hütter hat die Spieler zwar in den letzten sechs Wochen auf dem Trainingsplatz gesehen, aber nur beim ABC des Fußballs. Bei Grundübungen, wie sie sonst nur in der Jugend durchgeführt werden. Passen, schießen, flanken laufen – mehr war nicht. Da ist es für den Trainer ganz besonders schwer, die richtige Mischung für die nötige Taktik zu finden. Selbst kleiner Änderungen wie die Rückkehr zu einer Dreier-Abwehrkette oder einen Zweier-Sturm konnten ja bislang nicht praxisnah geübt werden. Und doch wird Hütter sicher nicht alles dabei belassen, wie es war. Der Blick zurück auf die letzten drei Resultate verbieten dies: 1:2 gegen Union Berlin, 0:4 in Leverkusen, 0:3 gegen Basel. Ein „weiter so“ kann es da nicht geben.

Und wie werden sich die Mannschaften jetzt auf die Gegner einstellen? Denn das ausgeklügelte Beobachtungssystem ist ja aus den Angeln gehoben. Es gibt keine aktuellen Video-Aufnahmen vom Gegner, weil es keine Spiele gegeben hat. Nicht einmal Testspiele wie in der Vorbereitung auf eine normale Saison wird es geben. Die Video-Analysten waren, mit Ausnahme des Blicks nach innen, in den vergangenen Wochen komplett arbeitslos. Und das wird sich bis zum Start nicht ändern. Denn auch die ganz gerne durchgeführte Trainingsspionage beim nächsten Gegner verbietet sich in Zeiten von Corona. Das so beliebte „Geheimtraining“ ist nun wirklich mal geheim.

Niemand kann wissen, was sich neue Trainer wie in Augsburg (Heiko Herrlich) oder Berlin (Bruno Labbadia) so alles Neues ausdenken. Gegen Augsburg hat die Eintracht schon gespielt, gegen die Hertha muss die Eintracht noch spielen. Die exakte Einstellung auf die Gegner, die allseits beliebten Video-Analysen, fallen also weg oder sie finden im „Blindflug“ statt. Ein wenig wird es in der Vorbereitung auf die nächsten Spiele wieder so sein wie im Amateurfußball: Es wird drauflos gekickt, im Vertrauen auf die eigene Stärke. „Fußball pur“ sozusagen.

Von PEPPI SCHMITT

Quelle: op-online.de