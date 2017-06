Eintracht-Neuzugang Haller: „Bin kein Messi oder Ronaldo“

Frankfurt - Eintracht Frankfurts neue Sturmhoffnung heißt Sébastien Haller. Der Franzose, der bei den Hessen einen Vierjahresvertrag unterschrieb, will mit vielen Toren zu einer gelungenen Saison beitragen. Ein wichtiger Faktor dabei ist auch die Familie.

Sébastien Haller wirkt locker und aufgeräumt, als er am Mittwoch zu seiner offiziellen Vorstellung erscheint. Keine Spur von Druck, dabei ist der Neuzugang vom FC Utrecht der teuerste Spieler in der Vereinsgeschichte von Eintracht Frankfurt. Etwa sieben Millionen Euro haben die Hessen für den athletischen Stürmer hingeblättert. Trotzdem gibt sich Haller bescheiden. "Nur weil ich der Rekordtransfer bin heißt das nicht, dass ich ein Messi oder Cristiano Ronaldo bin", sagt der 23 Jahre alte Franzose in gutem Englisch. Die Erwartungen an Haller, der künftig mit der Nummer 9 in der Fußball-Bundesliga auf Torejagd geht, sind dennoch groß. Er soll die Sturmmisere der Hessen beheben. "Ich bringe Physis mit, kann Bälle behaupten und Tore schießen. Aber vor allem bin ich ein Teamplayer", erzählt der Angreifer über sich. Deshalb hat die Eintracht so viel Geld wie nie zuvor investiert.

Großer Überredungskunst bedurfte es nicht, den sympathischen Familienvater an den Main zu locken. "Frankfurt ist genau der richtige Ort, um in der Bundesliga Fuß zu fassen und mich weiterzuentwickeln", sagt er. Das Gespräch mit Trainer Niko Kovac sei sehr überzeugend verlaufen. "Ich war von Beginn an von der Eintracht überzeugt und will nun dabei helfen, dass sie eine gute Saison spielt", erklärt Haller. Die Bundesliga ist für ihn einer der weltweit bedeutsamsten Wettbewerbe. "Alles ist schneller, alles ist härter", erklärt er. "Für mich ist das ein großer Schritt." Besonders freut er sich auf die Stimmung bei den Heimspielen. "Die Atmosphäre hier ist immer heiß, alle Leute unterstützen den Verein voll und ganz. Ich freue mich schon, zum ersten Mal bei einem Heimspiel aufzulaufen", sagt Haller.

Seine Karriere begann der Franzose bei AJ Auxerre, wo es für ihn noch nicht nach Wunsch lief. "Mal habe ich gespielt, mal nicht. Es war ein schwerer Karrierestart", sagt Haller im Rückblick. 2015 ging er nach Utrecht. Dort traf der U21-Nationalspieler in 82 Spielen 41 Mal - eine Topquote. Dass er mit Frankreichs Nachwuchs die Teilnahme an der EM in Polen verpasst hat, wurmt ihn nicht allzu sehr. "Ich bin froh, hier zu sein, dadurch kann ich mich schneller integrieren. Das macht es für mich einfacher." Mit seiner Frau und der dreieinhalb Monate alten Tochter Siara wohnt er derzeit noch im Hotel, ab August will die Familie in eine Wohnung am Rande von Frankfurt einziehen. "Die Familie steht immer an erster Stelle. Und für uns alle ist es perfekt hier."

Für vier Jahre hat sich Haller vertraglich an die Hessen gebunden. Deshalb will er nun auch fleißig Deutsch lernen, was ihm in der Schule als zweite Fremdsprache zu schwer war. Ein paar Brocken kann Haller schon: "Guten Morgen" und "Ich bin glücklich". Sollte er künftig viele Tore schießen, würde das auch auf die Eintracht zutreffen. (dpa)

Quelle: op-online.de