Niko Kovac: "Wir haben nichts falsch gemacht"

Frankfurt - Die beste Nachricht ist ein bisschen untergegangen: Seit Sonntag steht fest, dass die Frankfurter Eintracht auch in der kommenden Saison ganz sicher in der Bundesliga spielen wird. Daran hat auch die 0:1 (0:0)-Niederlage bei der TSG 1988 Hoffenheim nichts ändern können. Von Peppi Schmitt

Und dies ist aus verschiedenen Gründen durchaus bemerkenswert. Zum einen sind die Frankfurter nach den Aufsteigern vom tiefsten Punkt in diese Saison gestartet, hatten sich in der letzten Spielzeit ja erst im Nachsitzen retten können. Zum anderen sind die Frankfurter nach den jüngsten Darmstädter Erfolgen die schlechteste Mannschaft der Rückrunde. Daran ist abzulesen, wie überragend gut die Vorrunde war. Und, auch das darf nicht vergessen werden, die Eintracht hat in Hoffenheim ganz sicher nicht wie ein Abstiegskandidat gespielt. Die personell gebeutelten Hessen haben sich 90 Minuten auf Augenhöhe mit dem Champions-League-Anwärter bewegt und nur äußerst unglücklich verloren.

Das "große Kompliment", das Niko Kovac seinen Spielern aussprach, war denn auch durchaus angebracht. Als der Frankfurter Trainer die erste Enttäuschung über die Niederlage in letzter Minute abgeschüttelt hatte, klang sogar so etwas wie Stolz durch, Stolz auf die Leistung seiner Mannschaft. "Wir haben nichts falsch gemacht", sagte Kovac und meinte damit die ausgegebene Taktik ebenso wie die kämpferische Einstellung. Aus der Not hatten die Frankfurter wieder einmal eine Tugend gemacht. Das Selbstvertrauen aus dem Einzug ins Pokalendspiel hatten sie mitgenommen nach Sinsheim, die körperlichen Defizite mit einer ausgeklügelte taktischen Marschroute versucht wettzumachen.

Die personellen Improvisationen brachten kaum Nachteile sieht man einmal von der schwachen Leistung von Aymen Barkok ab. Der jüngste Spieler (18) scheint in diesen Wochen einfach überfordert. Die Leistung von Timothy Chandler im Mittelfeld war dagegen ebenso eine positive Überraschung wie das Comeback von Marc Stendera. "Mein Trainerkollege Armin Reutershahn hat sich daran erinnert, das Timmy in Nürnberg schon mal auf der 'Sechs' gespielt hatte", erklärte Kovac später. Und so konnte Guillermo Varela auf seiner gewohnten rechten Verteidigerposition spielen. Das hat er gut gemacht.

Mit der Eintracht aus der Vorrunde hatte diese Elf freilich nichts mehr gemeinsam. Mit Makoto Hasebe, Jesus Vallejo, Szabolcs Huszti, Omar Mascarell, Alex Meier, Mijat Gacinovic hatte ein halbes Dutzend Spieler gefehlt, die immer gesetzt waren. Mit Ante Rebic und Branimir Hrgita hatten zwei weitere aus dem engeren Stamm nur auf der Bank gesessen. Das kann keine Mannschaft verkraften, die Eintracht schon gar nicht. Zumal mit Taleb Tawatha, Marius Wolf und Andersson Ordonez auch noch drei weitere Spieler verletzt sind, die zuletzt ganz erfolgreich eingesprungen waren. Zu allem Überfluss hat sich David Abraham nun auch noch die fünfte gelbe Karte abgeholt und wird nächste Woche gegen Wolfsburg ebenfalls fehlen. Bei den Gründen für die vielen verletzungsbedingten Ausfälle gibt es keine klare Tendenzen und doch müssen sich alle hinterfragen, was nach der Winterpause passiert ist. Freilich: Es könnte alles auch nur Zufall sein.

Bilder: Eintracht verliert in Hoffenheim Zur Fotostrecke

Aufgrund der der personellen Engpässe spielten die Frankfurter in Sinsheim so defensiv wie selten in dieser Saison. Und sie spielten es gut, sie ließen nichts zu, hatte den Gegner im Grunde über 90 Minuten unter Kontrolle. Alle statistischen Werte sprachen zwar für Hoffenheim und doch wäre ein 0:0 ein logisches Ergebnis gewesen. Hoffenheim hatte eine einzige Chance, als Nadiem Amiri in der 26. Minute den Pfosten traf. Die Eintracht hatte ihre Chance, als Haris Seferovic in der 82.Minute einmal Kevin Vogt den Ball klaute, dann den Sprint aber nicht richtig durchbrachte und noch vor Torwart Oliver Baumann abgedrängt wurde. Seferovic hatte überhaupt die undankbarste Aufgabe im Team, er musste sich aufreiben zwischen den Hoffenheimer Riesen Süle, Vogt und Hübner.

Dass die Eintracht keinen Punkt mitnehmen konnte, lag an "einem kleinen Augenblick" (Kovac). Die letzte Ecke hatte Sebastian Rudy nach innen getreten, Benjamin Hübner war höher gesprungen als Marco Russ und hatte den Ball ins Tor gewuchtet. Ausgerechnet Hübner! Der Sohn des Frankfurter Managers hatte die Eintracht um einen Punkt gebracht. "Da muss man nicht viel analysieren, wir haben das letzte Duell verloren", sagte Torwart Lukas Hradecky. Russ war zwar dran an Hübner, aber der war mit Anlauf gekommen und so nicht mehr wirklich zu verteidigen. "Mein Vater hat mir gratuliert", sagt Hübner junior später, "die Eintracht hat unglaublich gekämpft, es war sehr schwer für uns."

27. Titel für den FC Bayern München - Darmstadt siegt erneut Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de