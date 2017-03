Eintracht wahrscheinlich ohne Meier gegen Gladbach

Frankfurt - Robert Kovac wird bei der Frankfurter Eintracht als Assistenz-Trainer bezahlt. Manchmal aber ist der Bruder von Cheftrainer Niko Kovac mehr als nur ein Helfer und Vertrauensperson auf dem Rasen oder der Bank. Am Montag war er wieder mal mitten drin, mehr als Spieler denn als Trainer. Von Peppi Schmitt

Mit einem weißen Trikot als "freier Mann" gekennzeichnet mischte der 42 Jahre alte ehemalige kroatische Nationalspieler munter mit. Und er hat seine Sache gut gemacht. Nach der ersten Übungseinheit der Woche war Kovac der Jüngere dann weiter gefordert. Er musste den Medien Rede und Antwort stehen. "Es hat Spaß gemacht bei diesem tollen Wetter mitzuspielen", sagte er ganz locker.

Weniger locker ist in diesen Tagen Alexander Meier. Seit letzter Woche plagt sich der Kapitän mit Schmerzen in der rechten Ferse. Und die Verletzung will einfach nicht besser werden. "Das nervt einfach nur", sagte er. Am Montagvormittag hatte Meier versucht zu laufen, zunächst auf dem Laufband oben in der Kabine, dann gemeinsam mit Rehatrainer Martin Spohrer unten auf dem weichen Rasen. Das Ergebnis war unabhängig von Untergrund wenig ermutigend. "Ich habe immer noch Schmerzen", sagt Meier, "schon beim normalen Auftreten". Die Ferse ist ganz offensichtlich an einer Stelle entzündet. Also wird er in den nächsten Tagen weiter nur auf dem Fahrrad sitzen und sich behandeln lassen von den Physiotherapeuten der Eintracht und beim ehemaligen Phyiso des Clubs, seinem Freund Björn Reindl in Neu-Isenburg. "Vielleicht braucht Alex noch ein bisschen Ruhe und Behandlung", sagte Robert Kovac, der den Torjäger für das Heimspiel am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach aber noch nicht abschreiben wollte. Es sei halt einfach eine "dumme Verletzung", sagte Kovac, "da müssen wir abwarten." Eng wird es aber auf jeden Fall.

Mit Omar Mascarell hat ein weiterer Stammspieler wie schon in den Tagen zuvor nicht mitmachen können. Mascarell immerhin drehte am Rande des Platzes ein paar Runden. Die Schmerzen nach seiner Achillessehnenreizung haben inzwischen aber deutlich nachgelassen. Deshalb gilt es als ziemlich sicher, dass der spanische Mittelfeldspieler am Wochenende dabei sein kann. Schon am Dienstag soll er auch wieder mit der Mannschaft trainieren.

Erst nach und nach wird die Eintracht nach den Länderspielen wieder komplett sein. Die Torhüter Heinz Lindner und Lukas Hradecky spielen in Innsbruck noch mit Österreich und Finnland direkt gegeneinander, Aymen Barkok spielt mit der deutschen U19 in Frankfurt (Stadion am Bornheimer Hang) gegen die Slowakei. "Bisher haben wir nur Gutes gehört, alle Nationalspieler sind wohlauf", sagte Kovac. Zurückgekehrt von Länderspielreisen sind bereits Mijat Gacinovic, der für Serbien gleich in seinem ersten A-Länderspiel zum 3:1 gegen Georgien getroffen hat, und Taleb Tawatha, der 74 Minuten für Israel beim 1:4 gegen Spanien im Einsatz war.

Ganz besonders gefreut haben sie sich in Frankfurt, dass Haris Seferovic 84 Minuten für die Schweiz beim 1:0 in der WM-Qualifikation gegen Lettland gespielt hat. Seferovic hatte ja zuletzt wegen einer Sperre drei Spiele in der Bundesliga pausieren müssen und war auch für das Pokalspiel gegen Bielefeld nicht nominiert worden. Die Spielzeit in der Nationalmannschaf sei "wichtig" für Seferovic und die Eintracht gewesen, sagte Robert Kovac, "Haris hat nun wieder Gefühl für den Ball und das Spiel bekommen." Der Ärger nach der roten Karte, die er sich wegen einer Tätlichkeit im Spiel in Berlin geholt hatte, ist längst verraucht. Seferovic hatte eine Geldstrafe zugunsten einer sozialen Einrichtung bezahlen müssen. Alles vergessen. "Er ist ein wichtiger Spieler,", versichert der Bruder des Chefs, "wenn wir ihn brauchen, wird er seine Leistung sicher abrufen." Gerade bei einem Ausfall von Alex Meier könnte Seferovic als erster Stürmer-"Joker" gleich wieder auf der Bank sitzen. (ps)

