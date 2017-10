Mascarell wieder im Lauftraining

Frankfurt - Mittelfeldspieler Omar Mascarell von Eintracht Frankfurt hat nach seiner Achillessehnen-Operation wieder mit dem Lauftraining begonnen.

"Ich habe keine Schmerzen mehr, es geht mir besser. Das ist ein tolles Gefühl", sagte der 24 Jahre alte Spanier am Mittwoch dem "Hessischen Rundfunk". Mascarell hat seit dem DFB-Pokal-Halbfinale in Mönchengladbach im April kein Spiel mehr für die Eintracht bestritten. Im Juli wurde er an der Achillessehne operiert, weil zuvor alle Versuche fehlschlugen, seine Verletzung konservativ zu behandeln. Sein Comeback in der Fußball-Bundesliga wird der Spanier aber erst in Rückrunde im neuen Jahr feiern können. (dpa)

