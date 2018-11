Kevin Trapp über Manuel Neuer: "Das kann nicht wahr sein!"

Frankfurt- Eintracht Frankfurts Torhüter Kevin Trapp kritisiert den Umgang mit Nationalkeeper Manuel Neuer: Er kann die Diskussion um den ehemaligen Welttorhüter nicht nachvollziehen und verlangt mehr Respekt.

Der deutsche WM-Teilnehmer Kevin Trapp hat mehr Respekt für seinen Torwartkollegen Manuel Neuer vom FC Bayern München eingefordert. "Ich finde es Wahnsinn, nach vier Spieltagen über ihn zu diskutieren! Nachdem er so lange auf höchstem Niveau gespielt hat, x-mal Welt-Torhüter war. Das kann nicht wahr sein!", kritisierte Eintracht Frankfurts Schlussmann Trapp die jüngste Diskussion um den Weltmeister von 2014 in der "Bild-Zeitung" (Mittwoch)

Neuer war nach ein paar Fehlern beim deutschen Rekordmeister und im Nationalteam zuletzt in die Kritik geraten. Trotz der starken Konkurrenz um Neuer und Stellvertreter Marc-André ter Stegen gibt Trapp die EM 2020 als eines seiner Ziele aus. "Ich sage jetzt nicht, ich will unbedingt Nummer 1 werden. Aber natürlich habe ich ein persönliches Ziel. Das ist auch wichtig. Sonst hätte ich auch sagen können: Ich bleibe in Paris und spiele nicht mehr", erklärte Trapp. (dpa)

