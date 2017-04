Kovac: "Wir können Geschichte schreiben"

Frankfurt - Er freue sich geradezu "kindlich" auf dieses Spiel, hat Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic gesagt. Auch Niko Kovac konnte die Vorfreude auf das Halbfinale im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach kaum verbergen, "schließlich haben wir die Chance, aus einer guten Saison eine sehr gute zu machen." Von Peppi Schmitt

Der 3:1-Sieg gegen den FC Augsburg am letzten Samstag nach zuvor zehn sieglosen Spielen habe der Eintracht "genau zum richtigen Zeitpunkt" das Selbstvertrauen und den Spaß an Fußball zurückgegeben. Dementsprechend offensiv gehen die Frankfurter das Spiel am morgigen Dienstagabend (20.45 Uhr) gegen die Borussia an. "Wir haben eine realistische Chance, das Endspiel zu erreichen", sagt der Trainer, "davon bin ich überzeugt." Der Einzug ins Finale wäre für die Eintracht rund 5 Millionen Euro wert, hat Bobics Vorstandskollege Axel Hellmann ausgerechnet. Für die Spieler wurde eine Sonderprämie ausgelobt. "Sie können sich ein bisschen Geld verdienen für die Urlaubskasse", sagt Kovac.

Zweimal haben sich die Kontrahenten in dieser Saison schon gegenüber gestanden, beide Bundesligaspiele endeten torlos. "Und in drei der vier Halbzeiten waren wir die bessere Mannschaft", sagt Kovac und hofft, dass seine Spieler daraus Kraft schöpfen. Alle Profis werden beim Spiel im Borussia-Park dabei sein, die Verletzten wie Alex Meier und Makoto Hasebe werden am Spieltag nachreisen. "Das zeigt den Zusammenhalt der Mannschaft und den Charakter des ganzen Klubs", sagt Kovac fast schon euphorisch, "die Eintracht lebt." Für die Ansprache vor dem Spiel haben sich die Trainer etwas Besonderes überlegt, verraten wollten sie es nicht. Womöglich zeigen sie ihren Spielern Bilder von den großen Pokalerfolgen der Vergangenheit (viermal hat die Eintracht den Cup geholt, 1974, 1975, 1981 und 1988, zwei weitere Male hat sie im Endspiel gestanden, 1964 und 2006), die mit Namen wie Jürgen Grabowski, Karl-Heinz Körbel oder Lajos Detari verbunden sind.

Das letzte Finale hat die Eintracht 2006 unter Trainer Friedhelm Funkel im Finale ganz unglücklich mit 0:1 gegen den FC Bayern verloren. Für diese Niederlage würden sie gerne Revanche nehmen, dazu braucht es aber erst einmal ein Sieg in Mönchengladbach. Natürlich sei die Borussia Favorit, alleine schon durch den Heimvorteil, sagt Kovac, "aber wir wollen sie so bespielen, dass wir ins Endspiel kommen". Der Eintracht-Coach Kovac will seine Spieler noch einmal ausdrücklich auf die riesige Chancen hinweisen, die sich ihnen bietet. "Die ganze Republik schaut auf uns, die Spieler können sich präsentieren, der ganze Club kann sich präsentieren, wir können Einzigartiges erreichen und Geschichte schreiben", wählt er durchaus pathetische Worte. Die Frankfurter Fans sehen das genauso. Mehr als 5000 haben das offizielle Kontingent ausgeschöpft, ein paar hundert mehr sollen sich Karten auf anderen wegen beschafft haben.

Eintracht-Zeugnis gegen Augsburg Zur Fotostrecke

Sportlich war dem Frankfurter Trainer wenig zu entlocken. "Wir wollen den Elan aus der zweiten Halbzeit gegen Augsburg mitnehmen", wünscht er sich. Zusätzliche personelle Probleme neben den "Dauerausfällen" Vallejo, Hasebe und Meier, gibt es keine. Mit Marius Wolf und Danny Blum werden wahrscheinlich zwei Spieler in den Kader zurückkehren, die am Samstag geschont wurden. Beide sind schnell und damit prädestiniert gegen die flinken Gladbacher "Fohlen" zu spielen oder eingewechselt zu werden. Doch wie stellt Kovac auf? Wer spielt neben David Abraham in der Abwehrzentrale? Vertraut er auf Dreier- oder Viererkette? Bekommt Branimir Hrgota an alter Wirkungsstätte trotz wochenlanger Ladehemmung eine weitere Chance? Oder darf der im Sommer scheidende Haris Seferovic noch einmal ran? Viele Fragen, die Kovac erst kurzfristig beantworten wird.

Elfmeterschießen hat der Frankfurter Trainer nicht üben lassen. Als ehemaliger Profi weiß er, "dass es keinen Menschen gibt, der im Training das Spiel und in diesem Fall Elfmeter simulieren kann." Zumal die Frankfurter Elfmetergeschichte in dieser Saison durchaus kurios ist. In der Liga hat die Eintracht von sechs Strafstößen vier vergeben, im Pokal dagegen waren sie vom Punkt erfolgreich: Sowohl in der ersten Runde in Magdeburg als auch in der zweiten Runde gegen den FC Ingolstadt haben sich die Frankfurter erst im Elfmeterschießen durchgesetzt. Und in Runde drei hat Torwart Lukas Hradecky mit einem gehaltenen Elfmeter in der Nachspielzeit das Weiterkommen gesichert. Im Pokal also weiß die Eintracht, was beim Elfmeterschießen zu tun ist. "Aber wir wollen in 90 Minuten gewinnen oder in 120 Minuten", sagt Kovac selbstbewusst, "meine Spieler sind topfit, wir sind bereit."

Eintracht beendet Sieglos-Serie gegen FC Augsburg Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de