Berlin, Berlin - alle wollen nach Berlin

Alle, deren Fußballherz für Frankfurt schlägt, wollen am 27. Mai in das Berliner Olympiastadion.

Frankfurt - Das hat Frankfurt gebraucht, das hat die Stadt und die ganze Region herbeigesehnt: Die Eintracht mal wieder im Endspiel um den DFB-Pokal. Seit dem 8:7-Erfolg im Elfmeterschießen vom Dienstagabend bei Borussia Mönchengladbach geht die Vorfreude an die Decke. Von Peppi Schmitt

Die Frankfurter Profis und ihr Trainer Niko Kovac sind DAS Gesprächsthema in den Kneipen, auf den Straßen und den vielen Sportplätzen der Region. Und nun wollen alle nach Berlin. Die Stadtprominenz, die Edel-Fans, vor allem aber tausende Eintracht-Anhänger aus den vielen Fan-Klubs, die ihrer Mannschaft auch in schwierigen Zeiten die Treue gehalten haben. Und natürlich wollen auch alle Spieler nach Berlin, in den Kader und auf den Platz. Auch jene, die im Moment noch verletzt sind, haben das große Ziel, vielleicht noch fit zu werden bis 27. Mai.

Trainer Niko Kovac muss besonders um Omar Mascarell und Alexander Meier bangen. Dieses Duo nämlich könnte es aus dem Krankenstand zurück auf den Platz schaffen bis zum Finale gegen Borussia Dortmund. Mascarell hat wochenlang mit Spritzen und Tabletten gespielt, die die Schmerzen an der entzündeten Achillessehne im Grunde betäubt haben. Nach einer Stunde war dann im Halbfinale nichts mehr gegangen. "Was wir mit ihm gemacht haben, war auf Kante", gab hinterher Sportvorstand Fredi Bobic zu. Aber der Spanier war und ist in einer herausgehobenen Position, ist er doch im Grunde der einzige defensive Mittelfeldspieler, der nach dem Abgang von Szabolcs Huszti und der Knieoperation von Makoto Hasebe, übrig geblieben ist.

Bilder: Gladbach scheitert nach Elfer-Krimi an Frankfurt

Mascarell musste also spielen zuletzt und er soll unbedingt spielen in Berlin. Deshalb haben sie ihn bei der Eintracht nun auf Eis gelegt. Das ist wörtlich zu nehmen. Mascarell wird täglich behandelt, auch mit Eis, mit Massagen, mit Medikamenten. Alle hoffen, dass zwei drei Wochen Ruhe für eine Beruhigung der gereizten Sehne reichen und er vielleicht im letzten Bundesligaspiel gegen Leipzig und dann eben gegen den BVB spielen kann. Bis dahin hat Mascarell Pause.

Anders sind die Voraussetzungen bei Kapitän Meier. Der hat nun schon seit Ende März pausiert. Ihn plagt eine komplizierte und schmerzhafte Verletzung an der Ferse. Doch zuletzt hat sich eine deutliche Besserung eingestellt. "Ich hoffe, dass Alex bald zurückkommt", sagt der Trainer. Vielleicht kann das in der nächsten Woche auf dem Trainingsplatz klappen. Ob und wie schnell Meier dann wieder im Form kommt, ist offen. Die Hoffnung aber ist groß. "Es wäre doch schön, wenn unser Kapitän den Pokal in die Höhe stemmen könnte", sagt Trainer Kovac.

Alles zum DFB-Pokal auf unserer Themenseite

Weitere Rückkehrer wird es nicht geben. Jesus Vallejo und Makoto Hasebe fallen bis zum Saisonende aus, auch bei Marius Wolf sieht es nicht so besonders gut aus. Für das Bundesligaspiel am Sonntag in Hoffenheim bangt die Eintracht zudem noch um Mijat Gacinovic (Zerrung) und Andersson Ordonez, der sich wieder am Knie verletzt haben soll. Dagegen sollen die Blessuren von Ante Rebic und Guillermo Varela einen Einsatz zulassen.

Egal, ob verletzt oder gesund, die Profis der Eintracht haben zumindest die Reise, die Unterkunft und einen Platz im Stadion sicher. Bei den Fans ist das anders. Die Eintracht bekommt wie der der BVB nur 20.000 der knapp 75.000 Karten für das Olympiastadion. Die anderen 35.000 Tickets werden über den DFB unter anderem an seine Sponsoren, aber auch frei verkauft. In Frankfurt hat längst ein Run auf die Tickets eingesetzt. Mehr als 40.000 wollen in die Hauptstadt und die Adler unterstützen. Die 27.000 Dauerkarteninhaber, Vereinsmitglieder und Fanclub-Mitglieder stehen ganz vorne in der Reihe, die bedient werden könnten. Sollten Tickets übrig blieben, soll es ein Losverfahren geben. Doch dazu wird es ziemlich sicher nicht kommen.

Eintracht-Zeugnis gegen Mönchengladbach Zur Fotostrecke

Wer sich eine Karte sichern kann, hat nur einen ersten Schritt getan, aber weitere Hürden vor sich: Denn Berlin ist am Finalwochenende völlig überfüllt. Es findet auch noch der evangelische Kirchentag statt, auf dem auch der ehemalige US-Präsident Barack Obama reden wird. Auch da werden mehr als 100.000 Menschen erwartet. Hotelzimmer sind ebenso rar wie Ferienwohnungen und kaum noch bezahlbar. Auch die Anreise wird nicht so einfach. Die meisten Flüge von Frankfurt in die Hauptstadt sind schon lange ausgebucht, auch die Züge sind voll. Und so wird es wohl eine Invasion von Reisebussen geben. Trost für alle, die keine Karten erhalten: In Berlin soll es abseits des Stadions ein Public-Viewing geben. Und Trost für alle, die daheim bleiben müssen: Auch in Franfurt wird es wohl ein Public Viewing in der Arena geben.

Frankfurt im Pokalfinale - Sieg im Elfmeter-Drama Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de