Eintracht Frankfurt schlägt Hannover 96 verdient mit 4:1

Ante Rebic (links) stand zum ersten Mal in dieser Saison in der Frankfurter Startelf und traf zum zweiten Mal. Dabei ließ er Hannovers Oliver Sorg (rechts) mehrfach ganz alt aussehen.

Frankfurt - Es war nicht besonders schön, aber es war eindrucksvoll. Als Tabellensechzehnter war die Frankfurter Eintracht in das Kellerduell gegen Hannover 96 gestartet und nach 90 Minuten waren die Frankfurter auf dem elften Tabellenplatz angekommen. Von Peppi Schmitt

Ein echter Befreiungsschlag, ganz so wie von Trainer Adi Hütter im Vorfeld gefordert. 4:1 (2:0) hieß es nach einem ziemlich einseitigen Spiel, das vom Frankfurter Vizeweltmeister Ante Rebic geprägt wurde. „Ich freue mich unglaublich für die Mannschaft und für die Fans“, sagte Trainer Adi Hütter. Der erste Heimsieg für ihn und die Mannschaft sei ein „Befreiungsschlag“. Die 46.000 Zuschauer feierten die Mannschaft und stimmten sich lautstark auf das Europapokal-Heimspiel am Donnerstag gegen Lazio Rom ein. „Das wollen wir jetzt genießen“, sagte Kapitän Marco Russ, der sein 300. Spiel in der Bundesliga absolvierte.

Die in der Liga übliche „Rotation“ hat auch bei der Eintracht massiv Einzug gehalten. Gleich fünf Positionen hatte Trainer Hütter gegenüber dem Mittwoch-Spiel in Mönchengladbach verändert. Nur bei David Abraham war dies unfreiwillig, der Kapitän ist verletzt. Sein Startelfdebüt gab der Brasilianer Allan Souza, sein Saisondebüt Routinier Marco Russ. Beide machten ihre Sache gut. Souza zeigte sich sehr ballsicher, Russ war gewohnt zweikampfstark. Mit „Auge und Erfahrung“ habe er es hingekriegt, sagte Russ, der für den an den Adduktoren verletzten Abraham einspringen musste. Der Trainer lobte beide überschwänglich. „Souza hat sich im Training aufgedrängt und wenn wir ihn irgendwann bewerten wollen, dann muss er auch spielen“, sagte Hütter, „er ist 90 Minuten gelaufen, bis ihm die Zunge aus dem Hals hing.“ Russ habe seine Aufgabe „souverän gelöst“.

Das Spiel hatte zäh begonnen. Die Eintracht beherrschte die Partie, kontrollierte sie, aber sie kam kaum zu Chancen. Es dauerte bis zur 18. Minute ehe Torró einen Kopfball aufs Netz setzte. Und erst in der 35. Minute gab es die erste echte Chance und gleich die Führung. Torró hatte den Ball nach einem abgewehrten Freistoß wieder hoch in den Strafraum gebracht. Haller gewann einen Luftkampf gegen Anton, verlängerte den Ball mit dem Kopf nach innen und Ndicka drückte ihn volley mit links über die Linie. „Ich bin happy“, sagte der erst 19 Jahre alte Franzose nachher, „wir waren schon unter Druck, haben uns aber gerade im Kopf gut vorbereitet.“

Die Gäste spielten wie ein Tabellenletzter, mutlos, kraftlos und ohne Ambitionen nach vorne. Dass die Eintracht noch vor der Pause zum 2:0 kam, lag dann an Rebic. Nach einem Einwurf von da Costa verlängerte Haller den Ball, Rebic setzte sich gegen seinen Bewacher Sorg durch und vollendete ganz sicher.

Hannover brachte zwei frische Angreifer zur zweiten Halbzeit, kam auch etwas besser ins Spiel, konnte sich aber keine einzige Gelegenheit herausarbeiten. In der 59. Minute sorgten die Frankfurter dann für klare Verhältnisse. Haller köpfte den Ball zu Rebic, der ging zum x-ten Mal an Sorg vorbei, machte noch einen kleinen „Übersteiger“, passte den Ball dann quer vors Tor. De Guzman musste nur noch ins leere Tor schießen - 3:0.

Vier Minuten später betrieb Florent Muslija Ergebniskosmetik, als er das 1:3 erzielte. Doch die Eintracht konterte noch einmal, Luka Jovic schob in der Schlussminute zum 4:1 ein.

