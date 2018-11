Haller: In Frankreich (noch) nicht gefragt

Frankfurt - Sébastien Haller führt die Scorerliste (9 Tore, 7 Vorlagen) der Fußball-Bundesliga an. Im Land des Weltmeisters Frankreich aber scheint dies noch keine besonders große Empfehlung zu sein.

Der französische Nationaltrainer Didier Deschamps hat sich jedenfalls noch nicht gemeldet beim 24 Jahre alten Mittelstürmer der Frankfurter Eintracht. Es gebe keinerlei Kontakt, sagt Haller, der für Frankreich schon zwanzig U21-Länderspiele bestritten hat. „Es ist natürlich mein Traum, in der Nationalmannschaft zu spielen“, sagt er, „aber wenn es nicht klappt, kriege ich auch keine schlechte Laune.“

Das Heimspiel der Eintracht gegen Olympique Marseille ist eine weitere gute Gelegenheit, auch in der Heimat auf sich aufmerksam zu machen. Haller ist ein bescheidener Mensch, hat aber konkrete Ziele. Dazu gehört neben dem Sprung in die „Equipe Tricolore“ auch womöglich in Deutschland in Tradition der Frankfurter Jörn Andersen, Anthony Yeboah und Alex Meier Torschützenkönig zu werden. „Ich will so viele Tore wie möglich schießen, darauf hofft doch jeder Spieler“, sagt er, „Rekorde aufzustellen ist schön, aber nicht wirklich wichtig.“

Frankreichs WM-Triumph nach furiosem Finale Zur Fotostrecke

Der Trainer und seine Mitspieler Luka Jovic und Ante Rebic würden eine große Rolle bei seiner persönlichen Entwicklung spielen. „Ich weiß, dass ich eine wichtige Rolle habe, das liegt am Trainer“, sagt er, „wir drei wissen vorne ganz genau, was wir zu machen haben.“ (sp)

Quelle: op-online.de