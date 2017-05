Hradecky-Poker geht weiter - Darf Medojevic bleiben?

Frankfurt - Das war nochmal eine ganz besondere Überraschung. Da hatte Eintracht-Trainer Niko Kovac doch tatsächlich Slobodan Medojevic in die Anfangsformation berufen. Von Peppi Schmitt

Jenen Medojevic, der in dieser Saison noch keine einzige Minute gespielt hatte, der von einer Verletzung in die andere gerutscht war, der nach einer Achillessehnenoperation auch noch große Knieprobleme und gerade erst ein Reha in Neu-Isenburg hinter sich gebracht hatte. Ihn hatte niemand mehr auf der Rechnung, er hatte keine Zukunft mehr bei der Eintracht, der Vertrag läuft aus. Eine knappe Stunde im Endspiel hat ausgereicht, um neue Überlegungen anzustellen. "Medo" hat seine unverhoffte Chance am Schopf gepackt. Er spielte stark, lief so lange ihn die Füße trugen. Als er raus musste, gab es einen Bruch im Spiel, wer hätte das gedacht. "Wie ein kleines Märchen" sei das, sagte der Mittelfeldspieler, der vor zweieinhalb Jahren vom VfL Wolfsburg gekommen war. "Ich bin stolz, dass ich Teil dieser Mannschaft sein durfte", sagte er später voller Demut, "für mich war es eine große Ehre für die Eintracht spielen zu können." Bei ihm stehe nicht das Geld im Vordergrund allen Denkens, es gebe auch andere Werte. "Ich habe hier so viele gute Menschen kennengelernt, diese Stadt, diese Fans, dieser Verein, alle haben zu mir gestanden, obwohl ich wegen der Verletzungen nie das zeigen konnte, was ich kann", sagt er.

Das alles hörte sich nach Abschied an. Dabei gibt es nun wieder Perspektiven für den 26 Jahre alten Serben. "Ich habe darüber schon nachgedacht", sagte Trainer Kovac, "ich muss mit meinen Chefs darüber sprechen." Auch die Ärzte will Kovac konsultieren. Gibt es keine grundsätzlichen medizinischen Bedenken, könnte die Eintracht einen gelernten "Sechser" wie ihn sicher gut gebrauchen. Medojevic strahlte als er es hörte, war aber auch in diesem emotionalen Moment in der Lage, alles sachlich einzuordnen. "Es passieren im Fußball und im Leben Dinge ganz schnell", sagte er. Und natürlich würde er gerne weiter für die Eintracht spielen. Das ist ein von vielen spannenden Personalien, die ziemlich schnell gelöst werden müssen.

Denn die Mannschaft, die in Berlin ihre Fans begeistert hat, wird so nie mehr zusammenspielen. Vollkommene Klarheit aber gibt es nur bei Haris Seferovic. "Das war mein letztes Spiel für die Eintracht", sagte der Schweizer Nationalspieler, "ich werde zu Benfica Lissabon wechseln. Seferovic hat bei portugiesischen Meister einen Fünfjahresvertrag unterschrieben und wechselt ablösefrei. Das ärgert die Eintracht-Führung und so ein finanzielles Verlustgeschäft will sie bei der heißesten Personalie des Sommers unbedingt vermeiden. Torwart Lukas Hradecky steht noch ein Jahr unter Vertrag, hat sich bislang aber geweigert, vorzeitig zu deutlich verbesserten Konditionen zu verlängern. Auf ihn zielt sicher die Aussage des Trainers, "dass wir den einen oder anderen abgeben, aber auch Geld dafür bekommen müssen".

Doch die Eintracht kann nur Geld mit Hradecky verdienen, wenn der einen neuen zahlungskräftigen Verein findet, der ihn aus dem Vertrag in Frankfurt herauskauft und ihm zudem eine sportliche Perspektive bietet. "Es gibt nichts Neues", sagte der Finne nach dem Finale, "ich fahre jetzt erstmal in Urlaub und komme dann zum Trainingsstart zurück". Das hörte sich nicht nach Abschied an. Eher danach, dass er seinen Vertrag erfüllen wird. Und noch steht ja auch das Angebot des neuen Vertrages, den freilich sein geschäftstüchtiger Vater bislang abgelehnt hat, Eine schwierige Situation für die Eintracht, der auf der sensiblen Torhüterposition weiter die Hände gebunden sind.

Bei Ante Rebic dagegen haben die Frankfurter das Heft des Handelns in der Hand. Allerdings nur noch drei Tage, bis zum Ende des Monats müsste die Option gezogen werden, nach der die Eintracht den kroatischen Nationalspieler für rund drei Millionen Euro vom AC Florenz fest verpflichten kann. Rebic hat im Finale Werbung in eigener Sache gemacht. "Wir haben Europa verpasst und müssen nun weiter jeden Euro umdrehen", sagte Trainer Kovac durchaus enttäuscht.

Gemeinsam mit Sportvorstand Fredi Bobic und Manager Bruno Hübner will er die neue Aufgabe aber voller Energie angehen. Man müsse nicht "bei Null" anfangen, aber einen Neuaufbau werde es wohl geben. "Unsere Ansprüche bleiben gleich", sagte er. Also weiter "nur" gegen den Abstieg? Kovac hat grundsätzlich andere Ziele: "Wir müssen weiter daran arbeiten, dass der Club, der so tolle Fans und eine so tolle Geschichte hat, weiter nach vorne kommt in der Bundesliga", sagte er, "ich bin da Optimist , wir werden es auch im nächsten Jahr schaffen, egal wer noch da sein wird."

