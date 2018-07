Spieler aus 16 Nationen: Eintracht setzt weiter auf Multi-Kulti

Frankfurt - Vor zwei Jahren, Fredi Bobic hatte seine Arbeit als Sportvorstand der Frankfurter Eintracht gerade erst begonnen, war die Zusammensetzung des Kaders noch ein heiß diskutiertes Thema. Von Peppi Schmitt

Bobic hatte von Anfang an auf Spieler aus aller Herren Länder gesetzt, die Herkunft der neuen Profis war ihm egal, das Leistungsvermögen entscheidend. Die Begründung damals wie heute: Junge deutsche Spieler sind deutlich teurer wie ausländische Spieler mit ähnlicher Qualität. Mit dieser Überzeugung ist Bobic den Weg konsequent gegangen. Mit Erfolg, wie die das Abschneiden in den letzten Spielzeiten gezeigt hat.

Längst gibt es keine größeren Debatten mehr um die internationale Vielfalt im Aufgebot der Frankfurter, die in diesem Bereich in der Bundesliga spitze sind. Im Gegenteil. Sie dient als Argumentationshilfe, Spieler nach Frankfurt zu holen. So hat gerade der Portugiese Goncalo Paciencia davon gesprochen, dass ihm der Schritt zur Eintracht auch deshalb besonders leichtgefallen sei, „weil Frankfurt eine große und multikulturelle Stadt ist und wir viele Nationaltäten in der Mannschaft haben.“

In diesem Sommer ist das Multi-Kulti bei der Eintracht durchaus rekordverdächtig. Die Spieler des aktuellen Kaders kommen aus 16 verschiedenen Nationen. Sollte der brasilianische Gastspieler Allan Souza noch verpflichtet werden, wären es siebzehn. Neu hinzugekommen sind neben den beiden deutschen Profis Felix Wiedwald und Nicolai Müller bislang der Däne Frederik Rönnow, der Spanier Lucas Torró, der Franzose Evan N’Dicka und eben der Portugiese Paciencia. Ein ganz heißer Kandidat ist zudem noch dessen Landsmann Chico Geraldes von Sporting Lissabon. Die Aufgaben für den Dolmetscher Stephane Gödde, den die Eintracht seit über einem Jahr beschäftigt, sind also in jeder Beziehung vielfältig. Gödde hilft nicht nur den Spielern ein wenig im täglichen Leben, er steht vor allem bei Fuß, wenn der neue Trainer Anweisungen gibt. Der Österreicher Adi Hütter kann sich mit Englisch behelfen, Gödde aber muss auf dem Platz vor allem einspringen, wenn den spanisch und französisch sprechenden Profis Dinge erklärt werden müssen.

Längst haben sich auch die Spieler selbst zu Dolmetschern für andere entwickelt. So hilft der Argentinier David Abraham den Südeuropäern und Südamerikanern häufig weiter. Freilich: Der neue Kapitän der Eintracht spricht auch nach insgesamt neun Jahren im deutschsprachigen Raum (vier Jahre Basel, zwei Jahre Hoffenheim, drei Jahre Frankfurt), noch immer nicht fließend deutsch. Andere haben da fleißiger gelernt. Der Serbe Mijat Gacinovic beispielsweise spricht die deutsche Sprache fast perfekt. Und Jetro Willems, der Holländer, hat gerade erklärt, dass er zumindest „alles versteht“. Die Anweisungen des neuen Trainers bereiten ihm sprachlich keine Probleme, nur bei Co-Trainer Christian Peintinger muss er genauer hinhören. Hütters Assistent pflegt ein wenig den österreichischen Dialekt.

In der Kabine wird in erster Linie Englisch gesprochen. Willems ist für viele eine große Hilfe. „Ich kann ein bisschen Deutsch, ich kann Englisch, weil ich aus Curacao stamme auch Spanisch und natürlich Holländisch“, sagt er lachend, „wenn ich jetzt noch französisch lerne, wäre ich der perfekte Guide in der Kabine.“ Die Integration über die Sprache wird bei der Eintracht also auch mit einem gewissen Augenzwinkern praktiziert.

Die Zusammensetzung nach Nationen:

Deutschland: Bejreuther, Besuschkow, Blum, Cetin, Da Costa, Knothe, Müller, Russ, Stendera, Wiedwald, Zimmermann

Frankreich: N’Dicka, Falette, Haller

Mexiko: Fabián, Salcedo

Japan: Hasebe, Kamada

Serbien: Gacinovic, Jovic

Holland: De Guzman, Willems

Dänemark: Rönnow

Bosnien: Cavar

Spanien: Torró

Kamerun: Mandela

Kroatien: Rebic

Schweden: Hrgota

Schweiz: Fernandes

Israel: Tawatha

Portugal: Paciencia

USA: Chandler

