Geduldsspiel gewonnen: Zweijahresvertrag für Silva

Eintracht Frankfurt holt André Silva für zwei Jahre auf Leihbasis vom AC Mailand. Im Gegenzug leiht die SGE Ante Rebic für zwei Jahre an die Mailänder aus.

FRANKFURT.- Der letzte Tag, die letzte Stunde, die letzte Minute: Am Ende der sommerlichen Transferperiode ging es noch einmal rund im Fußballgeschäft. So als hätte es die letzten Wochen und Monate nicht gegeben. Auch bei der Frankfurter Eintracht war am Montag wieder viel Geduld gefragt. Der scheinbar schon am Sonntag perfekte Wechsel auf Leihbasis von André Silva zur Eintracht und im Gegenzug von Ante Rebic zum AC Mailand, schien zwischenzeitlich gefährdet.

Einige italienische Medien berichteten von Problemen des portugiesischen Nationalspielers bei der obligatorischen medizinischen Untersuchung. Dabei rührten die zeitlichen Probleme alleine aus dem komplizierten Vertragswerk bei zwei Leihgeschäften. Jedenfalls hat es mächtig lange gedauert, bevor der Wechsel dann doch offiziell bekanntgegeben wurde. Es war genau 20.30 Uhr, als die Eintracht die Meldung veröffentlichte, die Transferliste hatte in Deutschland bereits um 18 Uhr geschlossen.

Danach wurde André Silva für zwei Jahre auf Leihbasis vom AC Mailand geholt. Im Gegenzug wurde Ante Rebic für zwei Jahre an die Mailänder ausgeliehen. Ablösesummen sind keine geflossen. Die Eintracht muss damit auch keinen Anteil an den AC Florenz bezahlen. Fast untergegangen ist bei dem Wechseltheater um die Stars, dass am Montag auch der Vertrag mit Marc Stendera (23) „in gegenseitigem Einvernehmen“ aufgelöst wurde. Das Eigengewächs wechselt wohl ablösefrei zu Hannover 96.

Eintracht Frankfurt gelingt auf den letzten Metern ziemlich Großes

Auch wenn es lange gedauert hat, können sich Sportvorstand Fredi Bobic und Manager Bruno Hübner auf die Schultern klopfen. Nein, sie haben ganz sicher nicht all jene Spieler bekommen, die sie wollten. Es sei nur an Max Kruse erinnert, der Istanbul Frankfurt vorgezogen hat. Doch wie schon in den letzten Jahren ist den Frankfurtern auf den letzten Metern ziemlich Großes gelungen.

Dass Spieler wie Bas Dost von Sporting Lissabon oder eben Silva vom AC Mailand zur Eintracht kommen, wäre vor ein, zwei Jahren noch undenkbar gewesen. Doch inzwischen spielen die Frankfurter im großen Geschäft mit, wenn auch noch nicht im ganz großen. Der Umsatz bei den Verkäufen und Leihgeschäften von Jovic nach Madrid, Haller nach London und nun Rebic nach Mailand bewegt sich gegen die 130 Millionen Euro. Davon gehen allerdings viele Millionen für Anteile früherer Vereine und für Beraterhonorare ab. Im Gegenzug hat die Eintracht auch gegen 50 Millionen Euro für Sow, Trapp, Hinteregger, Rode, Kostic, Dost und nun Silva ausgegeben. Ein wenig Geld sollte also noch übrig sein. Gut gewirtschaftet also.



Und dabei echte Stars geholt, die sich schon einen Namen gemacht haben und, bei allen Unwägbarkeiten des Sports, große Chancen auf eine Verstärkung der Mannschaft bieten. Der eine, Silva, ist jung und entwicklungsfähig, durch seine Stationen in Sevilla und Mailand sowie 33 Länderspielen aber schon sehr erfahren. Der andere, Dost, ist erfahren, aber immer noch ehrgeizig. Beide sind sogenannte „gestandene Spieler“, die ihre Qualitäten, anders als ihre Vorgänger. Jovic und Haller hatten großes Talent, wurden aber erst bei der Eintracht zu wirklichen Klassestürmern entwickelt. Die Eintracht ist also sportlich den nächsten Schritt gegangen und hat dabei wirtschaftliche Vernunft walten lassen. „Mit André Silva machen wir in einen weiteren Schritt in Sachen Transfers. Vor einigen Jahren wäre dies nicht darstellbar gewesen“, sagt Fredi Bobic: „Wir freuen uns auf ihn und sind sicher, dass er uns sehr weiterhelfen kann.“



Eintracht Frankfurt: Tanz auf der Rasierklinge

Sportlich war und ist es aber weiter ein Tanz auf der Rasierklinge. Drei wichtige Spieler sind gegangen, die „Büffel“ Luka Jovic, Sébastien Haller und Ante Rebic sind weg. Das war schon früh absehbar, ist aber trotzdem sowohl bei Haller als auch in letzter Minute bei Rebic über Nacht gekommen. Mit den Neuen wird in die Eintracht in Zukunft etwas anders spielen (müssen), denn die Spielertypen, die dem Trainer jetzt zur Verfügung stehen, haben andere Qualitäten. Das ist aber durchaus ein positiver Ansatz. Adi Hütter scheint sich darauf sogar zu freuen, ist es doch für ihn eine neue Herausforderung.



Nicht nur die Einkäufer haben Gutes geleistet, auch die Mannschaft und der Trainer. Hütter und seinem Team ist der Spagat gelungen, die Mannschaft trotz der notwendigen Vorbereitung auf die Saison durch die Europa-League-Qualifikation in die Gruppenphase zu führen. Und ganz nebenbei wurde an den ersten drei Spieltagen auch noch sechs Punkte in der Bundesliga geholt.

Die kämpferische Wucht hat die Eintracht trotz der prominenten Abgänge nicht verloren. Die spielerische Qualität könnte durch Neuzugänge wie Djibril Sow oder eben Silva und Rückkehrer Daichi Kamada sogar höher liegen als in der letzten Saison. Dafür gibt es Anzeichen, die Beweise müssen aber noch geführt werden. „Ich bin sehr, sehr zufrieden“, hat Trainer Adi Hütter nach dem schwer erkämpften Sieg gegen Düsseldorf gesagt. Zur Belohnung gab es für die Mannschaft, Ausnahme Nationalspieler, zwei Tage frei. Denn nach den Schwerstaufgaben ist vor den Schwerstaufgaben. In zwei Wochen beginnt nämlich die Hatz bis zur Winterpause mit sechs Europacupspielen, möglichen zwei Pokalspielen und 14 Bundesligaspielen. „Wir sind gut gerüstet“, sagt der Trainer.

(Von Peppi Schmitt)



Quelle: op-online.de