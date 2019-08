Alles klar: Mit Ante Rebic gegen Racing Straßburg

Ante Rebic will Eintracht Frankfurt unbedingt verlassen. Dennoch läuft er am Donnerstag im Europa-League-Playoff gegen Racing Straßburg für die SGE auf.

Eintracht Frankfurt trifft am Donnerstag im Europa-League-Playoff auf Racing Straßburg. Ante Rebic ist mit von der Partie.

FRANKFURT. - Er ist der Spieler, der weg will. Er ist der Spieler, den der Klub bei einem entsprechenden Angebot auch verkaufen würde. Er ist aber auch der Spieler, der am Donnerstag (20.30 Uhr) beim Play-Off-Rückspiel der Europa-League (EL)-Qualifikation gegen Racing Straßburg dringend gebraucht wird.

Vieles dreht sich in diesen Tagen bei der Frankfurter Eintracht um Ante Rebic. Spielt er oder spielt er nicht? Ist er mit den Gedanken schon woanders oder verlängert er am Ende wie vor einem Jahr doch wieder überraschend seinen Vertrag? Ist er verletzt oder doch fit? Es gibt genug Fragen um den 25 Jahre alten Angreifer und erste Antworten. „Ich gehe davon aus, dass er spielt“, sagte Manager Bruno Hübner am Dienstag.

Das hoffen auch seine Mitspieler, selbst wenn sie in den letzten Wochen nicht immer mit der Einstellung des Kollegen zufrieden waren. „Wenn Ante fit ist, dann ist er auch ein Spieler, der uns weiterhelfen kann", sagte Torhüter Kevin Trapp, „er hat in der Vergangenheit schon oft den Unterschied gemacht – er kann ihn auch diesmal wieder machen.“

Die Vorzeichen stehen gut, am Dienstag hat Rebic das komplette Programm auf dem Trainingsplatz mitgemacht und danach sogar noch eine kleine Extraschicht eingelegt. Die Verletzung ist also ausgeheilt, Rebic kann also spielen.

Eintracht Frankfurt: Vom Weiterkommen überzeugt

Alle bei der Eintracht wollen die Wechselthemen der aufgeregten Tage am Ende der sommerlichen Transferperiode (2.September) wenigstens für drei Tage ausblenden. Dass Neuzugang Bas Dost nicht spielen kann - geschenkt. Ob Rebic noch verkauft wird – geschenkt. „Wir werden unsere Aufgabe meistern, davon bin ich überzeugt“, sagt Trapp.

Die Eintracht muss ein 0:1 aufholen, muss also zumindest zwei Tore schießen. Das ist eine ähnliche Ausgangsposition wie letztes Saison beim Achtelfinale gegen Benfica Lissabon, als die Frankfurter ein 2:4 aufholen mussten und mit einem 2:0 punktgenau weitergekommen sind. „Wir schaffen das“, sagt Vorstand Axel Hellmann. „Es ist ein klassisches Endspiel“, sagt Präsident Peter Fischer, „da wird sich die Mentalität unserer Mannschaft zeigen.“

Als größten Trumpf betrachten alle die Kulisse. Die Arena wird mit 48.000 Zuschauern ausverkauft sein. „Die spielen nicht nur gegen unsere Mannschaft, sondern auch gegen das Stadion“, sagt der Präsident. Auch der Oberbürgermeister geht vom Gelingen der Aufholjagd aus. „Die Reise wird weitergehen“, sagte Peter Feldmann, „das Herz von Europa ist stark.“

Publikum ist für SGE ein Riesenfaktor

Auch für die Spieler ist das Publikum ein großer Faktor. „Es wir so laut sein wie immer, das wird uns helfen“, glaubt Trapp, „es wird ein Riesenspiel gegen einen tollen Gegner“. Den Gästen aus dem Elsass bringen alle großen Respekt entgegen. Trapp: „Eigentlich hätten es beide verdient, in die Gruppenphase zu kommen.“

Da das aber nun mal nicht geht, wird schon vorher kräftig an der Emotionsschraube gedreht. „Große Vorfreude“ bestimme die Gemütsverfassung der Spieler, sagt der Nationaltorhüter und gewährt einen kleinen Einblick ins Innenleben des Teams: „Die Anspannung ist groß, die Nervosität auch, aber das ist auch gut so.“ Ganz so wie die Europacupspiele in der letzten Saison will die Eintracht die Aufgabe gegen Straßburg. „Europa League war schön, das wollen wir wieder erleben“, sagt Trapp.

Das Motto: Mit heißem Herzen und kühlem Kopf. Bei aller Entschlossenheit soll auch taktisches Kalkül einfließen. „Wir müssen geduldig und konzentriert spielen“, mahnt der Torhüter, „wir dürfen nicht auf Teufel komm raus nach vorne spielen.“ Ein Gegentor würde die Ausgangslage ja noch einmal deutlich erschweren.

Peppi Schmitt

Quelle: op-online.de