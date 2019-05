Die so genannte "Büffelherde" spielte eine furiose Saison bei der Frankfurter Eintracht. Doch wie geht es in der kommenden Saison weiter?

Frankfurt - Die Worte von Fredi Bobic klangen wie eine Warnung an die Bundesliga. "Die haben noch alle drei Potenzial in sich", sagte der Sportvorstand von Eintracht Frankfurt nach der Hinrunde über die Angreifer Luka Jovic, Ante Rebic und Sebastien Haller.

Einer Hinrunde wohlgemerkt, in der das Trio mit zusammen 26 Toren und 16 Vorlagen aus einem Abstiegskandidaten fast im Alleingang einen Champions-League-Anwärter gemacht hatte. Und in der Luka Jovic beim 7:1 gegen Fortuna Düsseldorf sogar ein Fünferpack gelungen war. Die Wucht, mit der die Frankfurter Sturmreihe sorgte europaweit für Aufsehen.

Eintracht Frankfurt: Was wird aus der Büffelherde?

Aus dem "magischen Dreieck" wurde schnell die "Büffelherde", die auch in der zweiten Saisonhälfte häufig erbarmungslos über ihre Gegner hinwegfegte. Kein Zufall, dass die Eintracht just nach dem Ausfall des bulligen Haller ins Stocken geriet. Im Sommer dürfte das Trio endgültig gesprengt werden. Jovics Abgang zu Real Madrid steht unmittelbar bevor, Haller machte nie einen Hehl aus seiner Liebe zur Premier League und Vize-Weltmeister Rebic erhielt den Lockruf aus England schon im Vorjahr. Die Liga verlöre eine echte Attraktion.

