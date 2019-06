Live-Ticker zur DFB-Pokal-Auslosung: Ex-Frankfurterin als Losfee

Nach dem bitteren Ausscheiden im vergangenen Jahr will die Eintracht in diesem Jahr wieder weit kommen im Pokal.

Update, 16.36 Uhr: Losfee wird die ehemalige deutsche Nationalspielerin Nia Künzer sein, die mittlerweile als TV-Expertin zu sehen ist. Sie spielte insgesamt elf Jahre in Frankfurt und beendete hier 2008 auch ihre Karriere.

Update, 15. Juni, 16.12 Uhr: Nur noch zwei knapp zwei Stunden bis zur Auslosung. Hier die beiden Lostöpfe:

Lostopf 1:

FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer 04 Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, Werder Bremen, TSG Hoffenheim, Fortuna Düsseldorf, Hertha BSC, 1. FSV Mainz, SC Freiburg, FC Schalke 04, FC Augsburg, 1. FC Köln, SC Paderborn, Union Berlin, VfB Stuttgart, Hannover 96, 1. FC Nürnberg, Hamburger SV, 1. FC Heidenheim, Holstein Kiel, Arminia Bielefeld, Jahn Regensburg, FC St. Pauli, SV Darmstadt 98, VfL Bochum, Dynamo Dresden, SpVgg Greuther Fürth, Erzgebirge Aue.

Lostopf 2:

SV Sandhausen, VfL Osnabrück, Karlsruher SC, SV Wehen Wiesbaden, FC Ingolstadt 04, 1. FC Magdeburg, MSV Duisburg, Hallescher FC, Würzburger Kickers, Hansa Rostock, 1. FC Kaiserslautern, KFC Uerdingen 05, Waldhof Mannheim, Chemnitzer FC, FC Energie Cottbus, VfB Eichstätt, VfB Germania Halberstadt, SV Drochtersen/Assel, FC Viktoria 1889 Berlin, SV Rödinghausen, SSV Ulm 1846, FSV Wacker Nordhausen, Alemannia Aachen, VfB Lübeck, 1. FC Saarbrücken, SC Verl, KSV Baunatal, FC Oberneuland, TuS Dassendorf, SV Atlas Delmenhorst, FC 08 Villingen, FSV Salmrohr.

Update, 13. Juni, 14.48 Uhr: Am Samstag findet die Auslosung zur 1. Hauptrunde des DFP-Pokals statt. Auf folgende Gegner kann die Eintracht treffen:

3. Liga: VfL Osnabrück, Karlsruher SC, SV Wehen Wiesbaden, Hallescher FC, Würzburger Kickers, Hansa Rostock, KFC Uerdingen, Chemnitzer FC, 1. FC Kaiserslautern.

Regionalliga: VfB Eichstätt, Viktoria Berlin, Energie Cottbus, Alemannia Aachen, SV Drochtersen/Assel, 1. FC Saarbrücken, VfB Germania Halberstadt, VfB Lübeck, Wacker Nordhausen, SV Rödinghausen, SC Verl, SSV Ulm.

Oberliga: FC Oberneuland, TuS Dassendorf, KSV Baunatal, Atlas Delmenhorst, FC 08 Villingen.

Verbandsliga: FSV Salmrohr

Erstmeldung, 7. Juni 2019, 15:40 Uhr: Neue Chance - neues Glück? Der DFB-Pokal startet wieder ab dem 9. August. 64 Teams sind mit von der Partie, außer den 36 Erst- und Zweitligisten auch die vier Bestplatzierten der dritten Liga, sowie 24 Vertreter der Landesverbände.

Diese Teams werden in zwei Lostöpfe aufgeteilt. Im ersten befinden sich die 18 Erstligisten und die besten 14 Zweitligisten der Saison 2018/2019; im zweiten Topf landen die übrigen vier Teams aus Liga zwei, die vier bestplatzierten Drittligisten sowie die 24 Vertreter aus den Landesverbänden. Mit dabei sind: zwölf Teams aus der 4. Liga, fünf aus der 5. Liga - und mit dem FSV Salmrohr sogar ein 6. Ligist.

Am 15. Juni werden die Partien ausgelost. Dann treffen hochbezahlte Topclubs auf vermeintliche Underdogs - und es gilt die Binse: Der Pokal hat seine eigenen Gesetze.

Eintracht Frankfurt kennt das aus eigener, bitterer Erfahrung. Der Pokal-Sieger von 2018 schied sang- und klanglos gegen den Regionalligisten SSV Ulm 1846 aus. Vorbei der Traum von Berlin.

Sobald die Auslosung am 15. Juni in Dortmund beginnt, informieren wir Sie an dieser Stelle wann, wo und gegen wen die Eintracht in den DFB-Pokal startet.

