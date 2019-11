Bas Dost: „Alle acht Spiele schaffe ich nicht"

In einem Gespräch mit Medienvertretern hat Bas Dost unter anderem über seine Verletzungsprobleme gesprochen.

Frankfurt - Bas Dost hat von 2012 bis 2016 beim VfL Wolfsburg gespielt, in 85 Spielen 36 Tore erzielt. Seit Saisonbeginn steht er bei der Frankfurter Eintracht unter Vertrag. Am Samstag trifft er mit seinem neuen Klub auf den ehemaligen. In einem Gespräch mit Medienvertretern hat der 30 Jahre alte Holländer unter anderem über seine Verletzungsprobleme, über seinen Wolfsburger Nachfolger Wout Weghorst und über die Zukunft der Eintracht gesprochen. Unser Mitarbeiter Peppi Schmitt hat die Fragen und Antworten aufgezeichnet.

Wie wichtig waren die freien Tage übers Wochenende? „Ich bin nach Hause gefahren und habe die Familie besucht. Das hat mir sehr gutgetan. Jetzt habe ich wieder Lust aufs Toreschießen.“

Besonders gegen ihren Ex-Klub aus Wolfsburg? „Für mich sind Tore immer ein Thema. Ich will natürlich auch am Samstag alles dafür tun. Aber wenn es nicht klappt, ist es auch in Ordnung, Hauptsache wir gewinnen.“

Wie ist es um ihre Gesundheit und Fitness bestellt? „Ich muss ehrlich sagen, dass ich in den letzten Wochen sehr viele Schmerzen in meinem Körper hatte, vor allem in der Leiste. Jetzt geht es aber sehr viel besser. Heute ist es richtig gut, aber wie es morgen ist, weiß ich nicht. Ich muss die Entwicklung abwarten. Ich kämpfe zur Zeit einfach mit körperlichen Schwierigkeiten. Gegen Freiburg habe ich gedacht, ich schaffe es nicht, aber dann hat die medizinische Abteilung alles getan. Danach kommt es aber immer zu Reaktionen, das nervt mich ohne Ende, das macht keinen Spaß. Aber es gehört halt dazu, zu meinem Alter, zu meiner ganzen Situation, deshalb muss ich es akzeptieren.“

Eintracht Frankfurt: Dost findet die Stimmung immer gut

Wie ist die Verfassung der Mannschaft? „Ich denke, sehr gut. Wir haben nach dem Bayern-Sieg zweimal verloren, aber auch das gehört zur Entwicklung. Ich empfinde hier vom 1.Tag an immer gute Laune und gute Stimmung. Darum habe ich auch das Gefühl, dass die Erfolge jetzt wiederkommen.“

Wie hat die Mannschaft den „Fall Abraham“ empfunden? „Das hat sicher sehr aggressiv ausgesehen, aber ich kenne den Jungen, er ist unser Kapitän, wird stehen hinter ihm. Es ist schade, dass es passiert ist, aber er ist ein positiver Junge, er wird stark zurückkommen.“

Wie wichtig sind die letzten acht Spiele des Jahres? Es ist eine wichtige Situation für den Verein. Leute wie ich sind hier jetzt richtig angekommen, jetzt geht es richtig los. Ich habe Lust drauf. Mit den Spielern, die wir haben, können wir noch ein bisschen besser werden.“

Sind sie fit für diese acht Spiele? „Alle acht schaffe ich nicht. Aber wir brauchen auch nicht, dass ich jedes Spiel spiele, dafür ist unser Kader zu gut. Wenn ich nicht kann, dann sind andere dran, die auch gezeigt haben, dass sie gute Spieler sind. Natürlich werde ich alles tun, um so viele Spiele wie möglich machen zu können.“

Eintracht Frankfurt: Dost ist stolz auf Wolfsburgs Weghorst

Beim VfL Wolfsburg spielt mit Wout Weghorst ebenfalls ein Holländer Mittelstürmer. Wie ist ihr Verhältnis? „Ich bin stolz auf ihn. Als er in Holland angefangen hat, konnte keiner damit rechnen, welche Entwicklung er nimmt. Respekt vor diesem Typen. Ich hoffe, er macht so weiter. Aber ich hoffe auch, er schießt gegen uns kein Tor und hat einen Scheißtag.“

Italiener wollen Filip Kostic: Kommt es zum Spielertausch?

Gegen Wolfsburg hatte die Eintracht zuletzt gerade zu Hause große Probleme? „Das habe ich gar nicht gewusst. Aber das war gegen Bayern ja auch so. Ich kann mit der Vergangenheit gar nicht so viel anfangen. Wir haben eine geile Truppe, aber die Wolfsburger auch. Das wird ein harter Kampf. Wenn wir alles geben, können wir gewinnen. Ich werde ein paar Mitarbeiter von früher treffen. Aber wenn ich auf dem Rasen stehe, ist mir das völlig egal.“

Jovic, Haller & Rebic außer Form: Hat sich die „Büffelherde“ verzockt?

Sie sind nach drei Jahren in Portugal wieder zurück in der Bundesliga. Wie groß sind die Veränderungen? „Ich habe nicht gewusst, dass ich die Bundesliga so vermissen würde. Die Stimmung hier tut so gut, das war in Portugal halt ganz anders. Diese Saison ist richtig geil, das habe ich so noch nicht erlebt. Als ich früher hier war, waren immer die Bayern vorne und damit Schluss. Jetzt ist es anders. Die Intensität gefällt mir, das verlangt dir alles ab, das ist gut für mich. Ich bin nicht für Nichts zurückgekommen.“

Quelle: op-online.de