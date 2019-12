Auswärtsniederlage gegen Mainz: Die Eintracht-Spieler in der Einzelkritik

Eintracht Frankfurt verliert das dritte Bundesliga-Spiel in Folge. Gegen den FSV Mainz 05 müssen sie sich mit 2:1 geschlagen geben. Die Spieler in der Einzelkritik.

Eintracht Frankfurt hat durch eine rote Karte für Dominik Kohr und eine gute zweite Halbzeit der Mainzer das dritte Bundesliga-Spiel in Folge verloren. Unsere Einzelkritik zum Spiel.

Gut dabei

Martin Hinteregger: Spielte wegen des Fehlens von Hasebe zentral in der Kette, sah früh die Gelbe Karte. Musste spätestens nach dem Platzverweis schwer ackern, um die Abwehr dicht zu halten. Erzielter die Frankfurter Führung nach einer Ecke, allerdings per Fuß, sogar seinem schwächeren.

Evan Ndicka: Endlich traute er sich mal was, endlich spielte er mutig. Prima, seine raumgreifenden Sprints nach vorne. Abgezockte Partie in der Defensive. Sehr gute Leistung.

Frederik Rönnow: Im ersten Abschnitt wenig geprüft. Das wenige wehrte er souverän ab. Pflückte die Flanken herunter, war beim Freistoß von Kunde (44.) auf dem Posten. Ließ einmal einen Ball abprallen (68.),Glück gehabt.

Ganz okay

Filip Kostic: Spritzig, agil. Wenn er am Ball war, kam Gefahr auf. Marschierte viel, flankte, schoss bereits nach 50 Sekunden aufs Tor. Immer anspielbar. Manchmal ein bisschen hektisch.

Daichi Kamada: Sehr viel unterwegs, von ihm kamen viele Impulse. Gedankenschnell spielte er den Eckball vor dem 1:0 kurz auf Sow. Hatte viele Ideen, oft nur durch Fouls zu bremsen. Musste im zweiten Abschnitt alleine in der Spitze agieren.

So lala

Djibril Sow: Dieses Mal auf der Sechs. Und das tat er gar nicht schlecht. Holte sich viele Bälle, machte die Räume ein. Hatte seine Füße bei der Führung im Spiel.

Almamy Touré: Nach sechswöchiger Absenz feierte der Franzose ein ordentliches Comeback. Ließ wenig auf seiner Seite anbrennen. Klärte einmal per Hacke in höchster Not, sehr elegant.

Sebastian Rode: Dieses Mal Kapitän. Musste viel Kärrnerarbeit verrichten, konnte selbst nicht glänzen. Stellte sich in den Dienst der Mannschaft, tat das unermüdlich.

Lucas Torro: Erster Bundesligaeinsatz in dieser Saison. Sollte in Unterzahl das Mittelfeld stabilisieren, tat das auch, ohne Anlaufschwierigkeiten. Bestach durch seine Kopfballstärke, vorne wie hinten.

Danny da Costa: Musste anfangs öfter schmerzhaft Bekanntschaft mit Mainzer Beinen machen, fand nicht so richtig in Spiel.Von ihm gingen wenig Impulse aus..

Goncalo Paciencia: Rieb sich in der Spitze auf, hatte einen schweren Stand. Hätte kurz vor dem Platzverweis fast das 2:0 erzielt. Blieb aus taktischen Gründen im zweiten Abschnitt draußen.

Schwächelnd

Dominik Kohr: Machte eigentlich eine ganz solide Partie, funkte dazwischen, hatte zudem die erste Chance des Spiels. (11.). Doch dann riss er sich alles ein. Sah als letzter Mann nach einer Notbremse gegen den durchgebrochenen Öztunali die Rote Karte (44.). Bärendienst erwiesen.

Zu spät gekommen

Mijat Gacinovic

Jetzt sind Sie an der Reihe. Wer war Ihrer Meinung nach der beste Eintracht-Spieler gegen den FSV Mainz 05? Stimmen Sie jetzt ab!