Jetzt meldet sich Luka Jovic zu Wort: So erklärt er seinen Wechsel zu Real Madrid 

Eintracht Frankfurt und Luka Jovic gehen getrennte Wege. Nun meldet sich der Stürmer zu Wort und erklärt seinen Wechsel von der SGE zu Real Madrid.

Update, 6. Juni, 9.24 Uhr: Vielen Fans von Eintracht Frankfurt dürfte klar gewesen sein, dass Luka Jovic die SGE verlässt. Doch warum entschied er sich für am Ende für Real Madrid? Nun meldet sich der Stürmer bei Instagram zu Wort und erklärt seinen Wechsel. "Natürlich fällt es mir (…) nicht leicht, Frankfurt zu verlassen. Jedoch öffnet mir Real Madrid eine riesige Tür, ein noch größerer Fußballer zu werden. Jedes Kind hat diesen Traum, bei solch einem Club zu spielen. Und ich erfülle mir diesen nun", schreibt Jovic.

Weiterhin bedankt er sich bei den Fans von Eintracht Frankfurt für die schöne Zeit bei der SGE. "Die letzten zwei Jahre bei Eintracht Frankfurt habe ich sehr genossen. Ich habe viele tolle Menschen kennengelernt und in einem fantastischen Verein gespielt, der auch durch die Fans zu etwas ganz besonderem gemacht wurde", erklärte Jovic.

Auch sportlich blickt er auf eine erfolgreiche Zeit zurück. "Auf unsere sportlichen Leistungen können wir stolz sein. Diese Europa League Saison mit euch werde ich niemals vergessen! Das Highlight war natürlich der DFB-Pokal Gewinn 2017/2018 in Berlin!"

Millionen-Poker um Jovic: Darum konnte Real nicht mehr zahlen

Update, 5. Juni, 15.50 Uhr: Der Transferpoker um Luka Jovic zwischen Eintracht Frankfurt und Real Madrid zog sich hin. Die SGE pokerte hoch, weil immerhin 30 Prozent der Ablöse an Benfica Lissabon gehen. Medien berichteten zwischenzeitlich von einer Forderung von 100 Millionen Euro. Doch die wollten die Königlichen nicht bezahlen. Und konnten es auch nicht. Aus gutem Grund.

Denn Real Madrid waren bei der Ablösesumme für Luka Jovic von Eintracht Frankfurt ab einer gewissen Summe die Hände gebunden. Die Königlichen hätten nämlich dann nach Informationen der "Bild"-Zeitung Probleme mit dem Financial Fairplay bekommen. Real Madrid wirbt nämlich derzeit noch um Eden Hazard vom FC Chelsea. Dafür will den Club 113 Millionen Euro auf den Tisch legen. Verstöße gegen das Financial Fairplay werden hart geahndet und beispielsweise mit Transfersperren bestraft.

Jovic-Wechsel spült Millionen in Kasse: So will Bobic das Geld investieren

Update, 5. Juni, 12.58 Uhr: Eintracht Frankfurt will auch nach dem Rekordverkauf von Sturmjuwel Luka Jovic besonnen bleiben und die eingenommenen Millionen sinnvoll in den neuen Kader investieren. Dies sagte Sport-Vorstand Fredi Bobic einen Tag nach dem Jovic-Transfer zu Real Madrid der "Bild-Zeitung" . "Wir werden nur vernünftige Dinge tun und keine Utopie-Summen bezahlen", sagte Bobic.

Erste Priorität für Bobic und Sportdirektor Bruno Hübner dürfte im kurzen Sommer, der wegen der Europa-League-Qualifikation schon Ende Juli wieder beendet ist, nun die Verpflichtung der erfolgreichen Leihspieler aus der abgelaufenen Saison haben. Kevin Trapp (Paris Saint-Germain), Martin Hinteregger (FC Augsburg) und Sebastian Rode (Borussia Dortmund) trugen maßgeblich dazu bei, dass die SGE die Spielzeit auf Bundesliga-Rang sieben beendete und überraschend ins Halbfinale der Europa League vorstieß.

Fredi Bobic hätte Luka Jovic gern gehalten: Das sprach dagegen

Update, 5. Juni, 11.21 Uhr: Für Eintracht Frankfurts Sport-Vorstand Fredi Bobic war der millionenschwere Verkauf von Sturmjuwel Luka Jovic an Real Madrid alternativlos. "Wir hätten ihn wirklich gerne behalten. Aber die Vernunft und der Realitätssinn haben uns zu einer anderen Entscheidung gelangen lassen", sagte Bobic einen Tag nach dem größten Transfer der Vereinsgeschichte der "Bild-Zeitung".

Funktionär Bobic sieht seinen abgewanderten Torjäger bei Real Madrid bestens aufgehoben. "Er kann zu einem der Top-Vereine Europas wechseln, dort die größten Titel gewinnen, die es gibt, geschweige denn von einer ganz anderen Gehaltsstufe - das ist eine Riesenchance für ihn." Jovic hatte in der abgelaufenen Saison 17 Bundesliga-Tore und zehn Treffer in der Europa League erzielt. Ob er sich bei Real sofort durchsetzt, will Bobic nicht vorhersagen. "Es wird vielleicht ein bisschen dauern - aber er hat super Anlagen", erklärte der frühere Torjäger.

Luka Jovic verlässt Eintracht Frankfurt.

Luka Jovic wechselt zu Real - Fortuna Düsseldorf ist erleichtert

Erstmeldung, 4. Juni, 13.14 Uhr: Frankfurt - Eintracht Frankfurt wird in Zukunft ohne Torjäger Luka Jovic auskommen müssen. Wie in der Vergangenheit spekuliert, wechselt der Serbe zu Real Madrid. Allerdings muss zuvor noch der Medizincheck absolviert werden. Bei den Spaniern erhält Jovic einen Fünfjahresvertrag. Über die Höhe der Ablöse war zunächst nichts zu erfahren, die beteiligten Partien vereinbarten Stillschweigen.

Laut "Marca" soll die Ablösesumme aber 60 Millionen Euro plus mögliche Boni betragen. Davon gehen 30 Prozent an Benfica Lissabon.

Bobic: Es gab eine finanzielle Schmerzgrenze für Luka Jovic

Eintracht Sportvorstand Fredi Bobic sagte: „Sportlich gesehen ist Luka Jovic ein großer Verlust für uns. Seine Explosivität und Torgefährlichkeit hat sich mittlerweile in Europa herumgesprochen und wir haben in den vergangenen zwei Jahren nicht nur von seinen Toren stark profitiert. Aber für uns war klar, dass es eine finanzielle Schmerzgrenze gibt. Für Eintracht Frankfurt ist das ein guter und wichtiger Transfer. Luka wünschen wir für seine Zukunft nur das Beste. Er hat die besten Voraussetzungen für eine großartige Karriere. Und wir sind stolz, dass wir ihn auf diesem Weg begleitend unterstützen konnten.“

Luka Jovic von Eintracht Frankfurt ist zweitbester Torschütze der Europa League

In 22 Bundesligapartien in der Saison 2017/18 traf Jovic acht Mal für die Eintracht und leistete eine Torvorlage. Mit seinem Treffer beim 1:0-Auswärtssieg im Halbfinale beim FC Schalke 04 legte er den Grundstein für den späteren DFB-Pokal-Sieg.

In der Saison darauf wurde der Serbe zum absoluten Leistungsträger. In 32 Bundesligaspielen war Jovic 17 Mal erfolgreich, außerdem erzielte er zehn Treffer in 14 Europa League-Spielen und war damit der zweitbeste Torschütze in diesem Wettbewerb hinter Olivier Giroud (Chelsea FC).

Fans bedauern den Wechsel, Fortuna Düsseldorf ist erleichtert

So sehr die Fans der Eintracht den Abgang von Luka Jovic auch bedauern, es bleibt zumindest die Hoffnung, dass mit den erzielten Erlösen ein guter Ersatz gefunden werden kann. Immerhin haben die Verantwortlichen des Vereins bewiesen, dass sie ein Gespür für Talente haben. Und, auch das darf man nicht vergessen, es wurde immer wieder betont, dass es zur Philosophie der Eintracht gehört, junge Spieler zu entwickeln und dann mit Gewinn wieder abzugeben.

Der Bundesliga allerdings wird in der Zukunft ein Spieler mit internationaler Klasse sicher fehlen. Was allerdings nicht alle bedauern. Fortuna Düsseldorf zum Beispiel zeigt Humor und kommentiert den Wechsel des Serben auf Twitter mit den Worten „Einfach nur erleichtert, dass der Kerl uns zumindest nächste Saison nicht wieder 5 Stück einschenken kann." (red/dpa/chw)

Einfach nur erleichtert, dass der Kerl uns zumindest nächste Saison nicht wieder 5 Stück einschenken kann #f95 #Jovic https://t.co/7t9mLWuSyC — Fortuna Düsseldorf (@f95) 4. Juni 2019

