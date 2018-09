Eintracht feiert ersten Saison-Heimsieg

Franfurt - Reden wollte Ante Rebic nach dem Spiel gegen Hannover 96 nicht. Der 25 Jahre alte Stürmer hatte Taten auf dem Platz sprechen lassen. Von Peppi Schmitt

Sehnsüchtig hatten alle Frankfurter auf die Rückkehr des kroatischen Vizeweltmeister gewartet. Er hat sie nicht enttäuscht. „Ante hat alle überstrahlt“, schwärmte sein Kollege Marco Russ, der sein 300. Bundesligaspiel bestritt , „wenn er fit ist, dann kann er uns nach vorne bringen.“ Die Leistung von Rebic sei „entscheidend“ gewesen, stellte auch Trainer Adi Hütter fest.

Der Frankfurter Angriff ist insgesamt ein Sahnestückchen, vor allem jetzt, wenn endlich alle an Bord sind. „Egal in welcher Konstellation, vorne funktioniert es, da haben wir Power und strahlen Gefahr aus“, sagte der zufriedene Frankfurter Trainer. Ob Haller und Jovic gegen Leipzig, diesmal Haller und Rebic oder einer vorne alleine, die Frankfurter sind mit diesen individuell so starken Spielern vielen der Durchschnittsteams der Liga überlegen.

Der Franzose Haller ist inzwischen rekordverdächtig unterwegs. Er war nicht nur an den ersten drei Toren gegen Hannover in der direkten Vorbereitung beteiligt, sondern inzwischen an neun (!) von zehn Treffern der Saison. Gemeinsam mit Rebic verbreitete er Angst und Schrecken in der Abwehr der Hannoveraner. „Haller ist mit dem Kopf sehr gut“, lobte Hütter, „er bringt seinen Körper immer gut ins Spiel.“ Und die Eintracht hat vorne noch mehr zu bieten. Der Serbe Jovic entwickelt sich mehr und mehr zum „Superjoker“. Und sein Landsmann Filip Kostic arbeitet in erstaunlicher Konsequenz für die Mannschaft, als ein Art verteidigender Linksaußen.

Eintracht feiert deutlichen Sieg gegen Hannover 96: Bilder Zur Fotostrecke

Gerade rechtzeitig vor den Spielen gegen Rom und Hoffenheim hat die Eintracht also zurück in die Erfolgsspur gefunden. „Wir stehen vor zwei weiteren großen Herausforderungen in dieser Woche“, blickt der Trainer nach vorne, „und wir haben noch Luft nach oben.“

Quelle: op-online.de