Frederik Rönnow erlebt die Woche seines Lebens

Frederik Rönnow ist bei Eintracht Frankfurt angekommen. Er erlebt die Woche seines Lebens bei der SGE.

Frankfurt - Spielpraxis? Wird überbewertet. Schlaf? Wird überbewertet. Training? Wird überbewertet. Frederik Rönnow hat bei der dänischen Nationalmannschaft sogar beim Freundschaftsspiel gegen Luxemburg nur auf der Bank gesessen. Vor dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen hat der Torhüter der Frankfurter Eintracht nur wenig geschlafen. Und zweimal nicht trainiert.

Grund: Am Donnerstag war sein Söhnchen Theodor zur Welt gekommen. Und dann hat er das beste Spiel seiner Karriere abgeliefert, sein Tor beim 3:0 gegen Leverkusen mit Glanzparaden sauber gehalten. Die Mitspieler und die 50.000 Fans im Stadion haben den 27 Jahre alten Dänen begeistert gefeiert. „Es war sehr emotional, ich bin sehr stolz und sehr glücklich“, sagte Rönnow.

Rönnow hatte bei Eintracht Frankfurt den Ruf eines „Pechvogels“

Er hatte den Ruf eines „Pechvogels“ seit seinem Wechsel aus Bröndby nach Frankfurt im Sommer 2018. Eine Knieverletzung hatte ihm gleich nach dem Wechsel schon fast die Zukunft in Frankfurt gekostet, Kevin Trapp wurde zurückgeholt. Als Rönnow nun in diesem Sommer in der Europa-League-Qualifikation hätte spielen können, weil Trapp noch nicht wieder da war, zog er sich eine Schulterverletzung zu.

Felix Wiedwald durfte einspringen. Doch jetzt ist die Chance gekommen. Und er ist auf dem allerbesten Weg, sie zu nutzen. Die Kollegen freuen sich aus vollem Herzen mit dem allseits beliebten Dänen. Sie rannten nach dem Abpfiff zu ihrem Keeper, umarmten ihn voller Freude.

Eintracht Frankfurt glücklich über Form von Rönnow

Sie schubsten ihn bei den Feierlichkeiten vor der Fankurve nach vorne und überließen ihm den größten Jubel. „Wir lieben Trapp, aber wir müssen auch sehr glücklich darüber sein, dass wir Rönnow haben. Er ist ein großer Torhüter", sagte Goncalo Paciencia. „Ich gönne es ihm so sehr“, sagte Gelson Fernandes. „Wir müssen uns bei Frederik bedanken, er hat großartig gehalten“, sagte Trainer Adi Hütter.

Die besten Paraden gelangen Rönnow gegen Lucas Alario, dessen Drehschuss er in der ersten Halbzeit um den Pfosten drehte, und dessen Kopfball er in der zweiten Halbzeit mit den Beinen abwehrte. Flachschüsse von Karim Bellarabi hielt er sicher fest und bei einem abgefälschten Schuss von Kai Havertz reagierte er blitzschnell mit der Hand. Am Ende standen zehn erfolgreiche Abwehrreaktionen.

