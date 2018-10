Eintracht hinten und vorne gut

Frankfurt - Eintracht Frankfurt Anfang August und Eintracht Frankfurt Anfang Oktober – das sind zwei verschiedenen paar Fußballschule, zwei verschiedenen Mannschaften, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das drücken nicht nur die Ergebnisse aus. Von Peppi Schmitt

Zu Beginn zwei Niederlagen im Supercup (0:5 gegen Bayern) und Pokal (1:2 in Ulm), jetzt drei Siege in einer Woche in Liga (4:1 gegen Hannover und 2:1 in Hoffenheim) und Europapokal (4:1 gegen Rom). Die Eintracht tritt ganz anders auf, geschlossener, überzeugter, daraus resultierend erfolgreicher. „Wir präsentieren uns anders als zu Beginn“, sagt der Baumeister der neuen Eintracht, Trainer Adi Hütter, „wir sind auf dem richtigen Weg.“ Die letzten sieben Tage haben den Frankfurtern mit Blick auf die nähere Zukunft gute Perspektiven eröffnet.

In der Liga geht es nach der Länderspiel-Unterbrechung gegen die Aufsteiger Düsseldorf und Nürnberg, in der Euro-League zweimal gegen Limassol. „Da ist einiges möglich“, sagt der Trainer, „aber wenn wir nur zehn Prozent nachlassen, werden wir nicht erfolgreich sein.“

Hütter hat die Eintracht trotz vieler Widrigkeiten auf Kurs gebracht. Er hat viel korrigiert beim Personal, manchmal auch sich selbst. Der Nachkauf von Kevin Trapp zahlt sich längst aus. Der Torwart ist zum großen Rückhalt geworden, hat in Hoffenheim eine überragende Leistung gezeigt. Diese Rückholaktion ist schon jetzt ein voller Erfolg. Mit und vor Trapp steht die Abwehr. Und dies zuletzt ohne die kurz- oder langfristig verletzten Stammkräfte wie David Abaraham, Carlos Salcedo und Timothy Chandler.

Auch weil Hütter eingesehen hat, dass Makoto Hasebe als Libero in einer Dreierkette am wertvollsten für die Eintracht ist. In Hoffenheim hat der 34 Jahre alte Japaner seine augenblickliche Topform noch einmal unterstrichen. Ein echter Coup des Trainers ist auch der Einbau von Filip Kostic als offensiver linker Verteidiger oder defensiver linker Außenstürmer, je nach Betrachtungsweise.

Dass im Mittelfeld sicher einer fehlt, der regelmäßig kluge Pässe spielt, ist offensichtlich. Die Eintracht kompensiert das mit Laufbereitschaft, mit Leidenschaft und Kampfeswille. Die Fernandes, de Guzmans oder Torrós machen es den Gegner zumindest immer unangenehm gegen die Frankfurter zu spielen. Der Angriff ist das Sahnestück. „Darüber war ich mir von vorneherein bewusst“, sagt Hütter, „wir haben Spieler, die wenig Chancen brauchen, um Tore zu erzielen.“ Es hat ein bisschen gedauert bis die Bälle so in den gegnerischen Strafraum transportiert werden konnten, damit Ante Rebic, Luka Jovic und Sébastien Haller ihre Qualitäten gewinnbringend ausspielen können. Inzwischen treffen die Stürmer, ganz unabhängig von der jeweiligen personellen Zusammensetzung.

Ein weiterer Erfolgsfaktor: Mit den Erfolgen steigt auch das Selbstvertrauen. Die Eintracht spielt mit breiter Brust, erzwingt das Spielglück. Diese Woche dient der Regeneration. „Nach sieben Spielen in 24 Tagen müssen wir durchatmen“, sagt der Trainer. Montag und Dienstag hat er all jenen frei gegeben, die nicht zu Nationalmannschaften müssen. Immerhin neun Profis sind international unterwegs: Trapp (Deutschland), Rönnow (Dänemark), Tawatha (Israel), Fabián (Mexiko), Kostic und Gacinovic (Serbien), Jovic (Serbien U 20), Rebic (Kroatien), Ndicka (Frankreich U 20).

„Wenn sie retour sind, müssen wir sie einfangen“, sagt der Österreicher. Soll heißen: Nach Länderspielen müssen sie wieder alle in den „Frankfurter Weg“ einbiegen. Die Ansagen dafür sind ganz klar. „Noch haben wir nichts erreicht und es ist auch noch viel Luft nach oben“, sagt Hütter, „wir können und müssen noch viel besser spielen“.

Ein paar Verbesserungsmöglichkeiten liegen auf der Hand: Da sind die Disziplinlosigkeiten, die schon zu drei Platzverweisen geführt haben (zweimal Willems, jetzt Rebic) und die Mannschaft immer wieder schwächen. Da sind aber auch Spielphasen, in denen unter Druck die Kontrolle verloren geht. Hütter trocken: „Hoffenheim war spielerisch besser“. Das würde er zu gerne ändern. Mit ihren Mitteln freilich hat die Eintracht bislang das Beste herausgeholt. Auch in Anbetracht des schweren Programms.

Gegen die Spitzenteams aus Dortmund und Leipzig, gegen den Champions-League-Teilnehmer Hoffenheim, gegen das aufstrebende Werder Bremen und die europäischen Topteams aus Marseille und Rom.

