Der Kampf um die deutsche „Nr. 3“: Trapp gegen Leno

Das Eintracht gegen Arsenal in der Europa League ist auch ein Duell der Torhüter. Trapp und Leno wollen die deutsche Nummer drei sein.

Frankfurt - Kevin Trapp hat am Montag eine Sonderschicht eingelegt. Lange nachdem die spielerischen Kollegen nach einem lockeren Fußball-Tennis-Turnier in die Kabine gegangen waren, ließ sich der Torhüter der Frankfurter Eintracht gemeinsam mit seinem Kollegen Frederik Rönnow von Torwarttrainer Moppes Petz noch die Bälle aufs Tor hämmern. Eine schweißtreibende Angelegenheit ganz im Sinne von Trapp, der am Donnerstag (18.55 Uhr) beim ersten Europa-League-Gruppenspiel gegen Arsenal London vor einer doppelten Herausforderung steht. Zum einen ist es das absolute Topspiel der beiden Favoriten aufs Weiterkommen in Gruppe F, zum anderen trifft Trapp (28) auf seinen Nationalmannschaftskollegen und Konkurrenten Bernd Leno (27). Mit Leno liefert sich Trapp seit einiger Zeit ein Duell um die „Nummer drei“ in der Hierarchie der DFB-Keeper, vor ihnen stehen Manuel Neuer und Marc-André Ter Stegen.

Europa League: Leno und Trapp mit Rückenwind

Beide, Leno wie Trapp, gehen nicht wirklich mit Rückenwind in das Europacupspiel. Arsenal musste nach einer 2:0-Führung (Tore Pierre-Emerick Aubameyang beim Tabellenletzten der Premiere League, Watford, noch zwei Tore hinnehmen und kam über ein 2:2 nicht hinaus. Leno hatte beim ersten Gegentreffer nicht wirklich gut ausgesehen. Trapp hat mit der Eintracht trotz eigener guter Leistung mit 1:2 beim FC Augsburg verloren.

Seit seinem Wechsel von Paris St. Germain zur Eintracht in der vergangenen Saison hatte Trapp bei Bundestrainer Joachim Löw die Nase knapp vorn. Er wurde regelmäßig zu den Länderspielen eingeladen, kam aber nicht zum Einsatz. Bislang stehen nur drei Länderspiele für den Frankfurter zu Buche, das letzte am 27.März 2018 gegen Brasilien (0:1). Leno muss noch länger auf einen Einsatz warten. Er spiele zwar sechsmal für Deutschland, zuletzt am 8.Oktober 2017 gegen Aserbaidschan. Bei der jüngsten Länderspielreise mit den Begegnungen gegen Holland und Nordirland war Leno seit mehr als einem Jahr erstmals wieder dabei. Trapp musste zuhause bleiben. Spätestens wenn die DFB-Elf am 19.November in Frankfurt gegen Nordirland spielt, will Trapp sich den Platz im Aufgebot zurückerobert haben.

Als Nachwuchs-Chef: Andy Möller vor Rückkehr zu Eintracht Frankfurt

Europa League: Fairer Konkurrenzkampf zwischen Leno und Trapp

Zwischen Trapp und Leno herrscht ein fairer Konkurrenzkampf. „Wir verstehen uns gut“, sagt der Eintracht-Keeper, „wir haben ein sehr gutes Verhältnis.“ Beide wissen, dass es auch in Zukunft schwer sein wird an den Platzhirschen Neuer und Ter Stegen vorbeizukommen. Die große internationale Bühne bietet sich ihnen also nicht bei Länderspielen, sondern in der Europa-League. Da können und wollen sie sich von ihrer besten Seite zeigen. Bundestorwarttrainer Andreas Köpke wird am Donnerstag sicher auf der Tribüne sitzen und genau hinschauen, wer besser in Form ist.

Europa League: Arsenal, Lüttich, Guimaraes - So stark ist die Eintracht-Gruppe

Viele Fernsehzuschauer werden dagegen nichts sehen. Im „Free-TV“ wird die Knallerpartie nicht live übertragen, alleine der Bezahlplattform „DAZN“ zeigt die Partie übers Internet. Wegen des frühen Anstoßtermins hat „Nitro“, der in der letzten Saison so etwas wie der Haussender der Eintracht war, auf eine Live-Übertragung verzichtet und zeigt lieber Borussia Mönchengladbach gegen den Wolfsberger AC.

Die Eintracht wird aller Voraussicht nach in bester Besetzung antreten können, nachdem Filip Kostic nach überwundener Krankheit das Training wieder aufgenommen hat.

Von PEPPI SCHMITT

Quelle: op-online.de