Kein Witz: Eintracht-Profi ist gegen Rasen allergisch

Kein Witz: Ein Profi von Eintracht Frankfurt ist gegen Rasen allergisch. Deshalb trägt er nur langärmliche Trikot.

Frankfurt – Kein Witz: Danny da Costa von Eintracht Frankfurt leidet seit Jahren unter einer Rasenallergie und hat damit beim Fußballspielen schwer zu kämpfen. „Wenn ich hinfalle und mit dem Rasen in Kontakt komme, fängt es sofort an zu jucken“, erzählt er der „Bild-Zeitung“. Auf der Haut bildet sich dann ein Ausschlag, vor allem an den Armen.

Auch an den Beinen juckt es Danny da Costa, doch nicht so schlimm. Denn dort schützen ihn Stutzen und Strümpfe. Um seine Allergie vor allem an den Armen in den Griff zu bekommen, zieht der Rechtsverteidiger immer ein langärmliges Shirt unter das Trikot – egal wie warm es ist. Auch bei Rekordtemperaturen über 35 Grad.

Eintracht Frankfurt: Danny da Costa ist gegen Rasen allergisch

Gern würde er auch im langen Trikot spielen, doch SGE-Ausrüster Nike produziert diese schon lange nicht mehr, weil die meisten Spieler eh lieber Funktions-Unterwäsche oder Shirts tragen. Eine Lösung des Problems ist jetzt dennoch in Sicht: Bei Eintracht Frankfurt sollen Danny da Costas Ärmel einfach umgenäht werden.

Woher die Allergie kommt, weiß der 26-Jährige nicht. . „Als Kind hatte ich Neurodermitis, aber das hängt nicht damit zusammen“, sagte er.

Von Christian Weihrauch

