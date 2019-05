Wie kommt Eintracht Frankfurt doch noch in die Champions League? Alle Konstellationen

Schafft es Eintracht Frankfurt noch in die Champions League? Die Fans wären bereit.

Eintracht Frankfurt kann es noch in die Champions League schaffen. Doch wie muss die SGE dafür spielen? Alle Konstellationen.

Frankfurt - Schafft es Eintracht Frankfurt noch in die Champions League? Die SGE hat am 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga noch alle Chancen auf den internationalen Wettbewerb. Von einem Champions-League-Platz bis zum undankbaren achten Rang sind alle Platzierungen möglich. Doch wo landet die Eintracht nach dem Showdown beim FC Bayern München? Wir rechnen nach, welche Plätze bei welchem Ergebnis in Frage kommen.

Wann kommt Eintracht Frankfurt in die Champions League (Platz vier)?

Eintracht Frankfurt kann noch den Sprung in die Champions League schaffen – doch einfach wird das nicht. Voraussetzung ist ein Unentschieden oder besser noch ein Sieg gegen den FC Bayern München.

Wenn die SGE gewinnt, muss Gladbach gegen den Borussia Dortmund unentschieden spielen oder verlieren, ebenso wie Bayer Leverkusen gegen Hertha BSC Berlin. Wenn beide Konkurrenten gewinnen oder nur eines der Teams siegt, bringt auch ein Erfolg von Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München nichts.

Wenn Eintracht Frankfurt gegen die Bayern ein Remis holt, müssen Leverkusen und Mönchengladbach beide verlieren. Dann entscheidet das Torverhältnis, das für die SGE spricht. Der VfL Wolfsburg spielt in diesem Szenario keine Rolle mehr. Er kann zwar theoretisch mit Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen oder Borussia Mönchengladbach gleichziehen, hat aber von allen Teams das schlechteste Torverhältnis (plus fünf Treffer). Gegen den FC Augsburg müssten die Wölfe zehn Tore machen, um ein Wörtchen mitreden zu können. Das ist sehr unwahrscheinlich.

+ Die Fans feiern Eintracht Frankfurt nach der Niederlage im Elfmeter-Drama gegen den FC Chelsea - und wollen wieder nach Europa. © Archivfoto: dpa

Wann kommt die SGE in die Europa League (Platz fünf bis sieben)?

Sicher in der Europa League ist Eintracht Frankfurt, wenn sie einen Sieg gegen die Bayern einfährt. Dann ist egal, wie die TSG Hoffenheim gegen Mainz 05 und der VfL Wolfsburg gegen Augsburg spielt, die SGE hätte den internationalen Wettbewerb erreicht und könnte sogar auf einen Champions-League-Platz springen (siehe oben). Die Europa League hätte Eintracht Frankfurt aber sicher gebucht.

Wenig Rechenspiele brauchen Fans der Adler ebenfalls, wenn die SGE bei Bayern München ein Unentschieden einfährt. Dann können weder die TSG Hoffenheim noch der VfL Wolfsburg die Adler einholen.

Wenn Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München verliert, sind immerhin noch die Plätze sechs und sieben möglich. Auf dem sechsten Rang bleibt die SGE, wenn weder Wolfsburg, noch die TSG Hoffenheim mehr als einen Zähler holt. Sollte jedoch eines der beiden Teams bei einer Niederlage der SGE gewinnen, rutschen die Hessen auf den siebten Rang ab. Dieser berechtigt zur Teilnahme an der Europa-League-Qualifikation.

Wann landet die Eintracht auf dem achten Platz?

Eintracht Frankfurt kann sich rein rechnerisch jedoch auch um den Lohn der kompletten Saison bringen. Sollte nämlich die SGE gegen den FC Bayern verlieren und Wolfsburg und die TSG Hoffenheim gewinnen, ist sie raus aus dem internationalen Geschäft. Dann stürzt sie auf den undankbaren achten Rang ab.

Von Christian Weihrauch

So sieht die Tabelle vor dem 34. Spieltag aus

Platz Verein Tordifferenz Punkte 1 Bayern München 52 75 2 Borussia Dortmund 35 73 3 RB Leipzig 35 66 4 Borussia Mönchengladbach 15 55 5 Bayer 04 Leverkusen 13 55 6 Eintracht Frankfurt 16 54 7 VfL Wolfsburg 5 52 8 TSG Hoffenheim 20 51

