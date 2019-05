Eintracht Frankfurt (SGE) - Mainz 05: Bundesliga heute live im TV und Livestream sehen

Heute empfängt die Eintracht den 1. FSV Mainz 05 im heimischen Waldstation. Wie Sie die spannende Partie live im TV und im Livestream verfolgen können, erfahren Sie hier.

Frankfurt - Für Eintracht Frankfurt ist am Donnerstag nach einer Zitterpartie in London (Chelsea gewann 4:3 im Elfmeterschießen) der Traum vom Europaleague-Finale geplatzt. Umso mehr müssen die Frankfurter nun kämpfen, wenn es heute wieder auf nationalem Parkett zur Sache geht. Gegen den 1. FSV Mainz 05 muss die SGE alles geben - immerhin geht es um einen Platz in der Champions League. Nachdem die Eintracht zuletzt gegen Leverkusen verloren hatte, steht das Team von Adi Hütter aktuell im Duell mit Bayer Leverkusen und Mönchen Gladbach im Kampf um die internationalen Plätze. Die Partie heute (Anpfiff ist um 18 Uhr) ist also zweifelsohne wegweisend.

Ein Sieg gegen den 1. FSV Mainz 05 würde der Eintracht die Chance auf die erstmalige Teilnahme an der Champions League wahren. Bis vor wenigen Tagen standen die Frankfurter unter doppelter Belastung - nicht nur in der Bundesliga geht es um alles. Am Donnerstagabend war die Hütter-Elf in London auf dem Rasen, scheiterte unglücklich im Elfmeterschießen gegen Chelsea. 120 Minuten kämpften die Frankfurter, einige gelangen dabei an ihre Grenzen: „Ich muss schauen, wie ich rotiere, weil einige Spieler über ihre Grenzen gegangen sind“, so Adi Hütter nach der Partie. Er müsse heute entscheiden, welche Spieler fit genug seien.

Der letzte Sieg von Mainz 05 in Frankfurt liegt bereits über sechs Jahre zurück. Doch die Mainzer sollten nicht unterschätzt werden: Von den bisherigen 21 Duellen gewannen beide Teams jeweils sechs, neunmal gab es ein Remis. Während alle anderen Mannschaften in der heißen Phase der Bundesliga bereits am Samstag spielen, wurde für die Adler eine Ausnahme gemacht. Gespielt wird in der heimischen Commerzbank-Arena, los geht es um 18 Uhr! Wie Sie das Spiel heute live im TV und im Livestream sehen können, gibt es in unserem TV-Guide nachzulesen.

Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05: Die Bundesliga-Partie heute live im TV bei Sky

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Partie Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05 heute live und in voller Länge

Die Übertragung startet bereits um 17.30 Uhr, also eine halbe Stunde vor Anpfiff

Das Spiel wird auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 1 HD übertragen

Kommentiert wird das Match von Martin Groß

Eintracht Frankfurt - 1. FSV Mainz 05: So sehen Sie die Bundesliga heute im Livestream auf Sky Go

Sky-Kunden können das Spiel von Eintracht Frankfurt gegen den FSV Mainz 05 auch im Livestream unterwegs gucken

Das Streaming-Portal Sky Go ermöglicht das Schauen auf Smartphone, Tablet oder Laptop

Vorsicht: Auch für Sky Go braucht man ein gültiges Sky-Abonnement

Die Sky-Go-App gibt es imiTunes-Store oder im Google Play Store als Download

Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05: Bundesliga heute im Livestream ohne Sky Go sehen

Im Netz gibt es viele Möglichkeiten, das Spiel von Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05 live zu sehen

Diese Streams sind jedoch illegal, von zweifelhafter Qualität und mit Werbung überöaden

Eintracht Frankfurt - 1. FSV Mainz 05: Zusammenfassung der Partie heute bei DAZN sehen

Der Streamingdienst DAZN zeigt heute eine Zusammenfassung des Spiels in Frankfurt

Die Zusammenfassung kann 40 Minuten nach Abpfiff angesehen werden

Wer die Highlights von Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05 bei DAZN sehen will, braucht ein gültiges DAZN-Abo! Das Abonnement kostet 9,99 Euro im Monat (Partnerlink) und kann jederzeit gekündigt werden

Die DAZN-App gibt es im Google Play Store und bei iTunes zum Download

