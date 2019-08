Die Schattenseite der Choreografien

Choreografien sorgen in Fußball-Stadien für schöne Bilder, aber auch für Berge von Abfall. Dass es für das Problem kaum Lösungen gibt, hat auch mit dem Brandschutz zu tun.

Frankfurt – Auf ihrer Europatour sorgte die Frankfurter Eintracht vergangene Saison nicht nur sportlich für Furore, sondern auch mit beeindruckenden Choreografien. Zumindest kurzzeitig. Denn: Derlei Darbietungen dauern maximal ein paar Minuten, hinterlassen aber jede Menge Müll. Kurzum: Nachhaltig ist nur die optische Wirkung.

In einem Fall gab es sogar Berge von Abfall, ohne dass die Choreografie überhaupt zu sehen war. Aus Verärgerung über eine Durchsuchungsaktion der Polizei vor dem Spiel gegen Donezk hatten die Eintracht-Ultras ihr Kunstwerk erst abgemeldet und dann „abgebaut“, wie es hieß. Tausende Glitzer-Fähnchen mit Plastikstab landeten daraufhin im Innenraum, wo sie von Ordnern eingesammelt wurden.

Eintracht Frankfurt: Choreografie sorgen für viel Abfall

Laut Patrik Meyer, Stadionmanager der Commerzbank-Arena, fällt alleine bei einer Choreografie so viel Müll an, wie in drei Sieben-Kubikmeter-Bauschuttcontainer passt. Das sind die Behältnisse, die oft bei Polterabenden aufgestellt werden. Zum Vergleich: Für den restlichen Müll, der sich bei einem ausverkauften Heimspiel (51 500 Zuschauer) anhäuft, wird nur einer dieser Container benötigt.

Die Menge des Abfalls, der bei einer Choreo anfällt, ist das eine Problem, dessen Zusammensetzung das andere. Es handelt sich um Papier sowie Kunststoffe. „Leider ist das größtenteils kein Polyethylen, das wir wiederverwerten könnten“, sagte Stefan Röttele von der Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES) der „Frankfurter Rundschau“. Und das Papier sei mit Lack beschriftet. Beides zählt zur Kategorie „Abfall zur Verwertung“ (AZV) und landet daher in der Müllverbrennungsanlage.

Besondere Vorschriften für Stadion der SGE

Dabei könnte es so leicht sein, zumindest in der Theorie. Polyethylen ist zu 70 bis 80 Prozent recycelbar, erklärt Röttele, Papier mit wasserlöslicher Farbe sogar zu 95 Prozent. So weit, so gut – stünde der Verwendung dieser Materialen bei einer Choreografie nicht der Brandschutz entgegen.

Stadien sind Versammlungsstätten, für die besondere Vorschriften gelten. So müssen zum Beispiel „Ausschmückungen schwer entflammbar“ sein, erklärt ein Sprecher der Frankfurter Feuerwehr. Das betrifft Zaunfahnen (werden regelmäßig mit Brandschutzmitteln imprägniert) ebenso wie Choreografien, für die nur spezielle Folien verwendet werden dürfen, die allerdings nicht recycelbar sind.

Ultras Frankfurt antworten auf Anfrage nicht

Letztlich geht es um eine Güterabwägung: Bei der Frage, ob der Schutz der Zuschauer oder der Umwelt höher einzustufen ist, wird der Mensch stets Vorrang haben. Bliebe noch der Appell an die Vernunft. Die Generation der unter 30-Jährigen, die auch in den Fankurven stark vertreten ist, gilt ja spätestens seit der jüngsten Europawahl als sehr umweltbewusst. Gilt das auch für Fußball-Anhänger? Die Ultras Frankfurt haben auf unsere Anfrage nicht geantwortet.

Fans von Eintracht Frankfurt verwenden viel Material von Choreografien erneut

Es heißt aber, sie seien sich der Problematik bewusst und versuchen, möglichst viele Materialien wiederzuverwenden. Oft bleibt’s jedoch beim Versuch, auch weil man sich scheinbar stetig überbieten will. So wurden bei der Herstellung der gigantischen Blockfahne, die beim Heimspiel gegen den FC Chelsea die gesamte Nordwestkurve bedeckte, mehrere tausend Dosen Farbe versprüht. Das Ergebnis war ein zweifelsohne extrem imposantes, aber nicht recycelbares Mega-Banner.

Welche Möglichkeiten bleiben noch? „Vielleicht die digitale Lösung“, meint Frankfurts Stadionmanager Meyer und verweist auf Sängerin Helene Fischer. Bei deren Stadiontour konnten sich Fans per Handy an der Lichtshow beteiligen. Das funktioniert aber nur abends. Zudem passen Fischer und Fußballanhänger nicht zusammen, wie das Pokalfinale 2017 belegt.

