Eintracht Frankfurt bangt um Trapp und Hasebe 

Bangen bei Eintracht Frankfurt. Der Zusammenstoß zwischen Trapp und Hasebe erschreckt die SGE. Fallen gleich zwei Schlüsselspieler aus?

Frankfurt - Das Selbstvertrauen steigt bei der Frankfurter Eintracht. Das 2:2 gegen Borussia Dortmund und nun das 2:1 bei Union Berlin machen Mut für die nächsten schweren Wochen in Liga, Pokal und Europacup. "Wir haben schon lange nicht mehr auswärts gewonnen, darum war der Sieg besonders wichtig", sagte Trainer Adi Hütter. Zuletzt war der Eintracht auf fremden Platz am 6. April mit einem 1:0 bei Schalke 04 ein "Dreier" gelungen.

Nun steht schon das nächste Auswärtsspiel auf dem Programm. Am Donnerstag in der Europa-League bei Vitoria Guimaraes ist wieder ein Sieg nötig, damit die Chancen aufs Weiterkommen nach der Niederlage gegen Arsenal in Takt bleiben. "Ein Sieg ist geplant", sagte Manager Bruno Hübner ohne Überheblichkeit. Berlin hat gezeigt, dass auch die neue Frankfurter Mannschaft in der Lage ist, sich zu wehren.

Eintracht Frankfurt: Hübner lobt - "Richtig gutes Auswärtsspiel gemacht"

Der spielerische Druck von Union war sicher nicht besonders hoch, der körperliche aber war immens, auch von den Rängen. "Die Mannschaft hat sich gut eingestellt auf die besonderen Umstände", lobte Hübner, "wir haben ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht." Die Eintracht hat in den Zweikämpfen dagegengehalten und damit die Grundlage gelegt, sich letztendlich spielerisch durchzusetzen. Der Plan des Trainers wurde umgesetzt. "Der Trainer hat gesagt, dass wir hier gewinnen müssen, wenn wir oben mitspielen wollen", berichtete später Almamy Touré von den Vorgaben, mit denen Adi Hütter sein Team ins Spiel geschickt hatte.

Die Erwartungen an die Eintracht sind nach den letzten beiden erfolgreichen Jahren gestiegen, die eigenen Ansprüche auch. "Bei allem Respekt vor Union, mit unseren Ambitionen muss man dieses Spiel auch gewinnen", stellte auch Hübner klar. Gleich nach dem Abpfiff war der Blick schon nach vorne gerichtet. "Wir fahren jetzt mit einem sehr guten Gefühl nach Portugal", sagte Djibril Sow. In Guimaraes wird die Eintracht nun eine ähnliche Aufgabe erwarten.

SGE: Trapp und Hasebo nach Zusammenstoß verletzt

"Eine starke Mannschaft", sagt Bas Dost, der ja in der letzten Saison noch in Portugal gespielt hat, "aber wenn wir so spielen wie in Berlin, werden wir gewinnen." In welcher Formation das geschehen kann, ist offen. Denn in der letzten der vierminütigen Nachspielzeit hatte ein Zusammenprall zwischen Torwart Kevin Trapp und Libero Makoto Hasebe die Eintracht erschreckt.

Es sah übel aus, beide Spieler waren sichtbar angeschlagen. Hasebe blieb regungslos auf dem Rasen liegen, Trapp rappelte sich mühsam auf. Schiedsrichter Sascha Stegemann hatte die Partie unverständlicherweise nicht unterbrochen und die letzten Bemühungen von Union um den Ausgleich zugelassen. Dabei sieht die Regel unmissverständlich vor, dass bei sichtbaren Kopfverletzungen abgepfiffen werden muss.

Eintracht Frankfurt bangt um Trapp und Hasebe

Als dann endlich Schluss war, wurden beide Frankfurter auf dem Rasen längere Zeit behandelt. Hasebe war für kurze Zeit bewusstlos gewesen und Trapp war auf die Schulter geknallt. Beide konnten mit der Mannschaft noch in der Nacht zurückfliegen. Am Wochenende deutete dann alles daraufhin, dass der Unfall glimpflich abgegangen ist und beide Spieler keine schwereren Verletzungen davongetragen haben.

Von Peppi Schmitt

Der neue Sturm bei Eintracht Frankfurt ist so gut wie die Büffelherde und lässt sie fast vergessen.

Quelle: op-online.de