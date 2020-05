Verband bestätigt Termine: So geht es für Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal weiter

Der DFB hat die Termine für den DFB-Pokal bekannt gegeben. Eintracht Frankfurt trifft im Halbfinale auf den FC Bayern München.

Frankfurt - Die Bundesliga steht in den Startlöchern. Am Samstag wird der Spielbetrieb fortgesetzt, Eintracht Frankfurt muss um 18.30 Uhr gegen Borussia Mönchengladbach ran. Bis Ende Juni soll die Saison zu Ende gespielt werden. Die DFL plant zwei Englische Wochen ein, für die SGE sind es sogar drei, da das ausgefallene Spiel gegen Werder Bremen noch nachgeholt werden muss.

Eintracht Frankfurt: DFB-Pokal terminiert

Die Spieltage der Bundesliga sind also terminiert, im DFB-Pokal war das noch nicht so. Nun hat der DFB aber entschieden, wann die beiden Halbfinals und das Finale des Pokals ausgetragen werden sollen. Am 9. und 10. Juni, so der Plan, finden die beiden Halbfinals statt. Die Partien lauten 1. FC Saarbrücken gegen Bayer Leverkusen und FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt. Die Sieger der Duelle qualifizieren sich für das Finale, das am 4. Juli ausgetragen werden soll. „Unsere Planungen laufen auf Hochtouren, damit wir die Pokalsaison angemessen auf dem Rasen beenden können. Viel spricht dafür, dass wir zum ersten Mal „Wohnzimmerfinals“ erleben werden, also Spiele ohne Publikum im Stadion“, sagte Verbandspräsident Fritz Keller.

Eine Erlaubnis durch die Politik zur Austragung der Partien des DFB-Pokals, der 3. Liga und Frauen-Bundesliga steht noch aus. DFB-Präsident Fritz Keller ist zuversichtlich, dass die Politik zeitnah grünes Licht geben wird. Das Hygienekonzept des DFB ist identisch mit dem der DFL, das bereits in der vergangenen Woche die Erlaubnis für die Austragung der Spiele in der 1. und 2. Bundesliga erhalten hatte. „Mit dieser Entscheidung des DFB-Präsidiums haben wir den Rahmen gesteckt, sollte der Ball in der 3. Liga und im DFB-Pokal zeitnah wieder rollen können. Ein weiterer Schritt ist gemacht, wir sind vorbereitet", sagte DFB-Vizepräsident Peter Frymuth.

Eintracht Frankfurt: Elf Spiele in 43 Tagen

Auf Eintracht Frankfurt kommen also intensive Wochen zu. Ganze elf Spiele in 43 Tagen muss die SGE absolvieren.

Datum Wettbewerb Heim Gast 16.05.2020 Bundesliga Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach 23.05.2020 Bundesliga Eintracht Frankfurt 27.05.2020 Bundesliga Eintracht Frankfurt SC Freiburg 30.05.2020 Bundesliga VfL Wolfsburg Eintracht Frankfurt 03.06.2020 Bundesliga SV Werder Bremen Eintracht Frankfurt 06.06.2020 Bundesliga Eintracht Frankfurt Mainz 05 10.06.2020 DFB-Pokal Bayern München Eintracht Frankfurt 13.06.2020 Bundesliga Hertha BSC Eintracht Frankfurt 17.06.2020 Bundesliga Eintracht Frankfurt FC Schalke 04 20.06.2020 Bundesliga 1. FC Köln Eintracht Frankfurt 27.06.2020 Bundesliga Eintracht Frankfurt SC Paderborn

Unterdessen vermeldet Eintracht Frankfurt die Verpflichtung eines großen Talents. Der junge Österreicher wechselt zur kommenden Saison an den Main. Bruno Hübner, Sportdirektor von Eintracht Frankfurt, bereitet sich durch die Corona-Auswirkungen auf den schwierigsten Transfermarkt vor, den er in seiner Karriere je erlebt hat.

