Es war schon seit viertes Saisontor, alle in diesem Jahr erzielt. „Normalerweise mache ich höchstens zwei Tore pro Saison“, sagte Timothy Chandler, Mittelfeldspieler der Eintracht.

Frankfurt – Jetzt sind es doppelt so viele, eines in Hoffenheim, eines in Düsseldorf, zwei gegen Augsburg. Es war der erste „Doppelpack“ in seiner Profikarriere. Der 29 Jahre alte Chandler wird seit Jahren in den Vorschauen als Verteidiger geführt. Dabei hat er in der Jugend der Eintracht meist im Sturm gespielt. Erst nach seinem Wechsel zum 1.FC Nürnberg hatte ihn Dieter Hecking 2011 zum Verteidiger umfunktioniert. In der Folge hatte es der in Frankfurt geborene Chandler bis in die amerikanische Nationalmannschaft geschafft. Unter Adi Hütter geht der Weg nun auf dem Platz wieder weiter nach vorne.

Eintracht Frankfurt (SGE): Timothy Chandler hat großes Selbstvertrauen

Chandler spielt eine Art verteidigender Rechtsaußen, bildet mit Filip Kostic die Flügelzange. „Ich habe Selbstvertrauen und bin in dieser Position öfter vor dem Tor, das macht einfach Spaß“, versucht er seine Tor-Explosion zu erklären, „ich hoffe, es kommt noch das eine oder andere Tor hinzu.“ Aktuell hat Chandler den direkten Konkurrenten Danny da Costa und Erik Durm den Rang abgelaufen.

Eintracht Frankfurt (SGE): „Timmy hat Herz und Leidenschaft“

Lob gibt es von allen Seiten. „Timmy hat Herz und Leidenschaft“, sagt Trainer Hütter, „er hat sich das alles erarbeitet.“ Auch wegen Chandler hat Hütter in der Winterpause nicht auf die Verpflichtung eines neuen Rechtsaußen gedrängt. Er hat Recht behalten. "Ich weiß nicht, ob Timmy in dem halben Jahr, als er verletzt war, die Torjäger Europas studiert hat", rätselt Manager Bruno Hübner. Sebastian Rode hätte auch gerne mal „einen Schluck, von Zaubertrank, in den Timmy gefallen ist.“ Für Vorstand Hellmann ist er schlicht ein „Stehaufmännchen“. Aus Sicht von Kevin Trapp ist es für Chandler „die Belohnung in einer schwierigen Zeit.“ Ein halbes Jahr konnte er wegen einer Knieoperation (Knorpelschaden) nicht spielen.

Timothy Chandler (Eintracht Frankfurt, SGE): Nur Erling Halland ist treffsicherer

Treffsicherer als Chandler ist im neuen Jahr bislang übrigens nur der Dortmunder Shootingstar Erling Haaland. Am nächsten Freitag spielt die Eintracht in Dortmund. Über die Perspektive „Torjägerduell“ konnte Chandler nur herzlich lachen. „Es war ein perfekter Freitagabend“, sagte Chandler, „darüber freue ich mich jetzt erstmal an den beiden freien Tagen.“



