Frankfurt - Die Fans der Frankfurter Eintracht können die neue Saison kaum erwarten. Jüngstes Beispiel: Bereits einen Monat vor Beginn des ersten Qualifikationsspiels für die Europa League (EL) sind alle 40 000 zur Verfügung stehenden Europapokal-Dauerkarten verkauft. Dies hat der Klub am Dienstag vermeldet. Damit sind alle möglichen Heimspiele der EL bis einschließlich zum Halbfinale, theoretisch also zehn, bereits jetzt schon nahezu ausverkauft. Die Arena fasst bei internationalen Spielen 48 000 Zuschauer. Ausgenommen vom Vorverkauf sind natürlich die Kontingente für den jeweiligen Gegner. Auch im Business-Bereich der Arena sind bereits viele, aber nicht alle Tickets für Europa verkauft. Das erste Europacup-Heimspiel findet am 1.August statt gegen den Sieger aus dem Spielen Radnicki Nis gegen Flora Tallin.

Eintracht Frankfurt: Trapp kurz vor Rückkehr

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Eintracht-Fans dann Torhüter Kevin Trapp wiedersehen, ist in den letzten Tagen deutlich gestiegen. Nach Meldungen von „Sky sport“ und „footbal.fr“ soll die Rückkehr des Nationalspielers zur Eintracht unmittelbar bevorstehen. Paris St. Germain (PSG) soll ein zweites, verbessertes Angebot der Eintracht angenommen haben. Voraussetzung dafür ist, dass die Pariser ihre eigenen Pläne zwischen den Pfosten realisieren können. Mit dem französischen Nationaltorwart Alphonse Areola soll sich in Zukunft anstelle von Buffon Keyler Navas von Real Madrid um den Stammplatz streiten. Als neue Nummer drei will Trainer Tuchel den 19 Jahre alten Marcin Bulka vom FC Chelsea holen. Für Trapp wäre dann kein Platz mehr.

Vor vier Jahren war Trapp für neun Millionen Euro in die französische Hauptstadt gewechselt, vor einem Jahr war er auf Leihbasis zurückgekehrt, nachdem PSG unter Trainer Thomas Tuchel den Italiener Gigi Buffon geholt hatte. Jetzt will ihn die Eintracht fest verpflichten. Auch wenn die Eintracht den Wechsel noch nicht offiziell bestätigt hat, ist er sehr realistisch. Denn alle Verantwortlichen haben immer betont, dass die weiter Zusammenarbeit das erklärte Ziel. Trapp hatte schon im letzten Sommer bei seinem Blitzwechsel deutliche Einbußen im Gehalt hingenommen, ganz ähnlich soll er auch diesmal bereit gewesen sein, der Eintracht in der Gehaltsfrage entgegenzukommen. „Es spricht eigentlich nichts dagegen, dass ich hierbliebe“, hatte er schon vor Wochen erklärt. Nun scheint es zu klappen.

Eintracht Frankfurt: Was passiert mit Rönnow?

Bei der Eintracht wäre mit der Rückkehr von Trapp die Frage nach der „Nummer eins“ geklärt. Die endgültige Torwartbesetzung aber würde weiter offenbleiben. Denn der Däne Frederik Rönnow wird sich kein weiteres Jahr mehr mit einem Platz auf der Bank zufriedengeben und trotz eines Vertrages bis 2022 einen neuen Klub suchen. Beim Trainingsstart in der nächsten Woche werden zunächst mit Jan Zimmermann (34) und dem aus Duisburg zurückkehrenden Felix Wiedwald (29) zwei Torhüter dabei sein. Wiedwald hat aber keine Perspektive bei der Eintracht, soll erneut ausgeliehen werden. Darum braucht die Eintracht neben Trapp und Zimmermann noch eine „Nummer zwei“.

Sportvorstand Bobic hat den Fans auch Hoffnung auf den Verbleib von Sébastien Haller gemacht. „Aktuell ist es so, dass Sébastien hier total glücklich ist und bleiben möchte. Und wir denken nicht ansatzweise daran, ihn abzugeben", sagte Bobic im Podcast „Der Sechzehner“. Eine Garantie sei dies freilich nicht. Bobics Einschränkung: „Wenn etwas ganz Großes um die Ecke kommt, kann immer die Situation entstehen, dass du den Spieler abgibst." Der Interessent müsste dann aber ganz tief in die Tasche greifen.

