Eintracht Frankfurt im Live-Ticker – Die Aufstellungen sind da

Eintracht Frankfurt wartet seit sieben Partien in der Bundesliga auf den Dreier. Klappt es endlich gegen den VfL Wolfsburg?

Eintracht Frankfurt ist zu Gast beim VfL Wolfsburg in der Volkswagen-Arena .

ist zu Gast beim in der . Bei der SGE wackelt Stürmer André Silva – VfL-Trainer Oliver Glaser hat drei Ausfälle zu beklagen.

wackelt Stürmer – hat drei Ausfälle zu beklagen. Eintracht hofft endlich wieder auf einen Sieg gegen die Wölfe.

VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt -:- (-:-), Anstoß am Freitag, 11.12.2020, 20.30 Uhr

Aufstellung VfL Wolfsburg Casteels - Baku, Lacroix, Brooks, Roussillon - Schlager, Arnold - Mbabu, Philipp, Brekalo - Weghorst Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - Abraham, Hinteregger, Ndicka - Durm, Ilsanker, Kostic - Sow, Kamada - Dost Tore - Schiedsrichter Markus Schmidt

+++ 19.53 Uhr: Wie bereits befürchtet, fällt Stürmer André Silva aus. Für ihn hat es bis zum Duell gegen den VfL Wolfsburg nicht gereicht, er hat muskuläre Probleme. Dafür ist Bas Dost am Start, darüber freuen wir uns natürlich auch. Ein kleines Problem, das ich am Rande aber trotzdem erwähnen möchte: Dost ist heute der einzige richtige Stürmer im Kader von Eintracht Frankfurt, denn auch Ragnar Ache fehlt noch nach einer Sehnen-OP.

+++ 19.38 Uhr: Da ist sie:

+++ 19.36 Uhr: Die Aufstellung von Eintracht Frankfurt lässt aktuell noch auf sich warten. Trainer Adi Hütter macht es spannend.

+++ 19.30 Uhr: Die Aufstellungen sind da. So starten die Gastgeber aus Wolfsburg in die Partie gegen die SGE:

+++ 19.15 Uhr: Und während wir auf die Aufstellungen der beiden Mannschaften warten, können wir uns ja schon mal musikalisch auf den Abend einstimmen (ich weiß, die SGE spielt nicht zu Hause, aber ich finde, der Polizeichor geht immer!):

Live: Eintracht Frankfurt beim VfL Wolfsburg zu Gast

+++ 19.12 Uhr: Übrigens weiß auch Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner, dass die Eintracht kein einfacher Gegner ist. „Die Eintracht ist körperlich mit die beste Mannschaft der Liga. Deswegen müssen wir unsere Räume suchen und in diese mit dem Ball gehen. Die Frankfurter sind in der Offensive – in erster Linie über ihre Außen – sowie bei Standards sehr gefährlich und in jedem Spiel in der Lage, zu treffen“, sagte er vor dem Spiel gegen die SGE. Hoffen wir einfach, dass die Eintracht heute auch ganz fleißig trifft, damit es mal wieder mit den drei Punkten klappt.

+++ 18.28 Uhr: Eintracht-Trainer Adi Hütter ist zwar nicht ganz so begeistert von der aktuellen Situation (sechs Unentschieden, eine Niederlage aus den letzten sieben Spielen), wirft die Flinte aber nicht ins Korn: „Wir müssen weiter mutig sein, unsere Chancen konsequenter nutzen und defensiv noch sicherer stehen. Wenn ich diese Dinge nehme und auch die Leistungen im Training betrachte, bin ich überzeugt, dass wir schon bald drei Punkte einfahren werden“, sagte er vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg.

Voraussichtlich nicht dabei sein wird Stürmer André Silva. Laut Aussage Hütters hatte der 25-Jährige nach dem Spiel gegen Borussia Dortmund muskuläre Probleme und musste die Woche über individuell trainieren. In der Startelf wäre natürlich Bas Dost eine Alternative.

Eintracht Frankfurt beim VfL Wolfsburg zu Gast: Das sind die Schiedsrichter

+++ 16.54 Uhr: Schiedsrichter der heutigen Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg ist Markus Schmidt. Der 47. Jährige ist ein sehr erfahrener Referee und leitet heute seine 187. Bundesligapartie. Ihm zur Seite stehen Christof Günsch und Dominik Schaal, Vierter Offizieller ist Jan Neitzel-Petersen. Im Kölner Keller wird Benjamin Brand an den Bildschirmen die Partie zwischen der Eintracht und den Wölfen verfolgen.

Update vom Freitag, 11.12.2020, 15.19 Uhr: Eintracht Frankfurt hat seit sieben Spielen keinen Dreier mehr geholt. Das soll ich am Freitagabend bei Flutlich in Wolfsburg ändern. Eintracht-Trainer Adi Hütter blickt optimistisch auf das Spiel: „Wir sind nicht ganz zufrieden, wir hätten gerne mehr Spiele gewonnen. Aber man muss die Art und Weise betrachten. Gegen Dortmund haben wir v.a. im ersten Abschnitt toll gespielt. Wir müssen an uns glauben, dann werden wir mit 3 Punkten belohnt“, sagte er vor der Partie gegen den VfL Wolfsburg.

+ André Silva will wieder auf Tore-Jagd gehen, Kevin Mbabu trifft auf seinen alten Trainer. © Swen Pförtner/dpa

+++ Herzlich Willkommen und ein fröhliches „Gut Kick“ in die Runde. Mein Name ist Melanie Gottschalk und ich werde Sie heute durch dieses wunderbare Flutlichtspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg begleiten. Ob es endlich wieder einmal zu drei Punkten reicht für die SGE?

Vorbericht: Eintracht Frankfurt hat das Siegen verlernt

Frankfurt/Wolfsburg - Eintracht Frankfurt trifft am Freitag (11.12,2020) in der Bundesliga auf den VfL Wolfsburg. Seit sieben Spielen konnte die SGE keinen Dreier mehr auf ihr Punktekonto packen, sechs Partien endeten unentschieden, das Spiel gegen den FC Bayern München ging verloren. Nun sollen endlich wieder drei Punkte her.

Eintracht Frankfurt tut sich aktuell schwer, Spiele zu gewinnen

Der VfL Wolfsburg steht aktuell mit 18 Punkten auf den fünften Tabellenplatz, Eintracht Frankfurt hat 13 Punkte und steht auf Platz neun. Vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund in der vergangenen Woche sagte Eintracht-Trainer Adi Hütter: „Wir tun uns aktuell etwas schwer, Spiele zu gewinnen. Das gefällt mir nicht. Andererseits sind wir auch schwer zu schlagen, was wiederum positiv ist.“ Die SGE wird es den Wölfen also nicht einfach machen – wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Für Makoto Hasebe von Eintracht Frankfurt ist es wieder einmal eine Reise an seine alte Wirkungsstätte. Der 36 Jahre alte Japaner trug zwischen Januar 2008 und Sommer 2013 das Trikot der Wölfe und kam in 135 Bundesligaspielen zum Einsatz. 2009 konnte Hasebe mit den Niedersachsen die Deutsche Meisterschaft feiern.

Eintracht Frankfurt kann gegen den VfL Wolfsburg aus den Vollen schöpfen

Auch Bas Dost hat eine Wolfsburger Vergangenheit: Zwischen 2012 und 2016 erzielte der 31-Jährige in 85 Bundesligapartien 36 Tore für die Wölfe. 2015 gewann er mit dem VfL den DFB-Pokal. Umgekehrt lief Wolfsburgs Kevin Mbabu unter Adi Hütter 68 Mal für die Young Boys Bern auf und gewann in der Saison 2017/18 gemeinsam mit dem 50-Jährigen und Djibril Sow den Schweizer Meistertitel.

Name Bas Dost Alter 31 Jahre Größe 1,96 Meter Gewicht 78 Kilogramm Position Stürmer Fuß Rechtsfuß

Bei Eintracht Frankfurt muss Trainer Adi Hütter nur auf Ragnar Ache verzichten. Der Stürmer kuriert derzeit noch eine Sehen-OP aus. Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner muss auf Yunus Malli (Rückenprobleme), Admir Mehmedi (Achillessehnenprobleme) und Renato Steffen (Zerrung in den Adduktoren) verzichten.