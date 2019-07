SGE: Vorbereitungsstart mit 21 Spielern - Nationalspieler kommen am Samstag

Mit 21 Spielern ist die Frankfurter Eintracht am Montagvormittag in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet.

Frankfurt - Zunächst haben die Ärzte das Sagen, erst am Mittwoch beim ersten offiziellen Training übernimmt das Trainerteam um Adi Hütter. Dann kommen auch die neuen Bundesliga-Bälle ins Spiel. Bis dahin werden die Spieler auf Herz und Nieren medizinisch untersucht. Ganz neu dabei sind Djibril Sow, den die Eintracht für neun Millionen Euro von den Young Boys Bern geholt hat und Patrick Finger, der aus der U 19 zum Profikader gestoßen ist. Neben den zuletzt nur geliehenen Spielern Kevin Trapp, Martin Hinteregger und Sebastian Rode, die fest verpflichtet werden sollen, fehlen mit Frederik Rönnow, Evan Ndicka, Mijat Gacinovic, Filip Kostic, Ante Rebic, Taleb Tawatha und Neuzugang Dejan Joveljic auch noch mehr als ein halbes Dutzend Spieler, die wegen Länderspielen im Anschluss an die letzte Saison noch Sonderurlaub genießen. Sogar noch im Spielbetrieb befindet sich Simon Falette, der mit Guinea am Afrika-Cup teilnimmt.

Eintracht Frankfurt: Hütter muss einige aussortieren

Trainer Hütter wird also noch einiges sortieren und einige aussortieren müssen. Denn mit Marc Stendera, Jetro Willems und den nach Leihverträgen zurückgekehrten Felix Wiedwald, Nicolai Müller und Daichi Kamada sind noch viele dabei, die keine wirkliche sportliche Zukunft mehr haben. Der Anfang ist also nicht einmal halbherzig, wenn man berücksichtigt, dass von der absoluten Stammbesetzung, also den ersten Fünfzehn der letzten Saison mit David Abraham, Makoto Hasebe, Danny da Costa, Gelson Fernandes, Johnny de Guzman, Goncalo Paciencia und Sébastien Haller nur knapp die Hälfte dabei ist in diesen ersten Tagen. Dazu kommen noch Marco Russ, Timothy Chandler und Lucas Torró, die nach kurzen wie langen Verletzungen den Anschluss wieder herstellen wollen, die im Winter geholten Almamy Touré und Tuta, Juniorennationalspieler Sahverdin Cetin aus der A-Jugend und der dritte Torwart Jan Zimmermann.

Eintracht Frankfurt: Nationalspieler kommen am Samstag

Besserung aber ist in Sicht. Die meisten Nationalspieler werden am Samstag aus dem Urlaub zurückkehren, die Medizintests absolvieren und dann am Sonntag mit ins erste Trainingslager nach Thun in der Schweiz fahren. Ziemlich sicher dürfte bis dahin auch der eine oder andere weitere Neuzugang bekannt werden.

Die medizinische Abteilung hat derweil schon Zuwachs bekommen. Nach einer offiziell nicht bestätigten Meldung der Bild-Zeitung kommen vom FC Ingolstadt der Arzt Florian Pfab sowie die beiden Physiotherapeuten Christian Haser und Benjamin Sommer. Was mit den beiden bisherigen langjährigen Mannschaftsärzten Dr. Christoph Seeger und Wulf Schwietzer passiert, war am Montag noch unklar. Nach Informationen dieser Zeitung bleiben sie der Eintracht erhalten, der neue Mann wäre dann also eine Ergänzung der Ärzte-Abteilung.

VON PEPPI SCHMITT

Lesen Sie auch:

Sebastian Rode: Dortmund fordert utopische Ablösesumme - platzt Wechsel zur SGE?

Wie steht es um den Wechsel von Sebastian Rode zu Eintracht Frankfurt? Borussia Dortmund fordert eine immense Ablösesumme von der SGE.

Rebic nach Madrid? Diese Summe müsste die SGE wirklich an Florenz abdrücken

Auch Ante Rebic wird die Eintracht wohl in diesem Sommer verlassen. Den Stürmer zieht es nach Spanien. Diese Summe müsste die SGE an Florenz weiterreichen.

Quelle: op-online.de