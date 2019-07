Wildes Gerücht: Wechselt Franck Ribery zu Eintracht Frankfurt?

Die Transferphase ist in vollem Gange. Wen holt die Eintracht und wer verlässt den Verein noch? Kommt etwa Ribery zur SGE?

Update, 29. Juli, 6:55 Uhr: Eintracht Frankfurt prüft nach Informationen der "Bild"-Zeitung eine Verpflichtung von Franck Ribéry (36). Der hessische Fußball-Bundesligist könnte dem früheren Bayern-Star demnach einen stark leistungsbezogenen Einjahresvertrag anbieten und habe eine entsprechende Anfrage an die Berater des Franzosen gerichtet. Ribéry bestätigte der Zeitung nur "viele Angebote". Er sei "immer noch heiß auf Fußball" und werde bald eine Entscheidung über seine Zukunft treffen.

Der Mittelfeldspieler hatte nach zwölf Jahren beim deutschen Fußball-Rekordmeister keinen neuen Vertrag mehr erhalten. Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte über einen möglichen Wechsel nach Katar oder Saudi-Arabien. Aber auch Clubs in England und Italien sollen Interesse an Ribéry haben.

Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic hatte zuletzt nach den Abgängen der Offensivspieler Luka Jovic und Sébastien Haller weitere Transfers angekündigt. Für Haller und Jovic hatte die Eintracht insgesamt rund 100 Millionen Euro an Ablösesummen kassiert.

Update, 27. Juli, 15.45 Uhr: Kommt Boateng zurück zur Eintracht? Darüber entscheidet scheinbar einzig und alleine seine Frau Melissa Satta, wie "Bild" berichtet. Das Paar hat zuletzt getrennt gelebt. Geht es in eine gemeinsame Zukunft mit Boateng, dann entscheidet Satta, wo das sein wird.

Update, 27. Juli, 14.24 Uhr: Jesus Vallejo wird nicht der neue Innenverteidiger der Frankfurter Eintracht. Der spanische U21-Europameister wechselt nach England zu den Wolverhampton Wanderers. Die Wolves nehmen seit Jahrzehnten das erste Mal wieder am Europapokal teil und rüsten das Team mächtig auf. Eine Kaufoption besitzen die Engländer nicht.

Update, 27. Juli, 8.43 Uhr: Der FC Genua hat seit ein paar Tagen Interesse an Daichi Kamada. Laut dem italienischen Transferguru Gianluca Di Marzio steht ein Abschluss des Wechsels kurz bevor.

Update, 26. Juli, 13.52 Uhr: Eigentlich wurde Hertha BSC und Dodi Lukebakio nachgesagt, dass sie sich über eine Zusammenarbeit einig seien. Mitspielen müsste natürlich der FC Watford, aktueller Arbeitgeber des Belgiers. Doch nun zeichnet sich laut "Berliner Kurier" ab, dass auch die Frankfurter Eintracht mit in das Rennen um den 21 Jahre alten Stürmer eingestiegen ist.

Die Frankfurter suchen nach dem Weggang von Seabstien Haller und Luka Jovic noch nach einem Stürmer. Watfords Preisvorstellungen sollen im Bereich von 25 Millionen Euro zu verorten sein. Es heißt allerdings, dass die Engländer mit rund 20 Millionen Euro einverstanden wären.

Update, 25. Juli, 11.41 Uhr: Steigt die Eintracht in den Poker um Leipzigs Keeper Yvon Mvogo ein? Eigentlich hatte der FC Augsburg sich um den Torwart bemüht, der die vergangenen zwei Jahre nur in der Europa League Spielpraxis gesammelt hatte. Laut Kicker hatte auch Mvogo Gefallen an einem Wechsel zum FCA gefunden.

Doch das Feilschen um Ablösesummen lässt den Deal laut Kicker nun vermutlich platzen. Leipzig will Mvogo nicht mehr ziehen lassen. Außer Frankfurts Wunschkandidat Kevin Trapp kehrt nicht zu Eintracht Frankfurt zurück, und die Hessen, die den Schweizer Keeper auf der Liste haben sollen, bieten eine angemessene Summe.

Trainer Adi Hütter dürfte das gefallen. Denn auch Mvogo kennt Hütter aus seiner Zeit bei Bern. Mvogo stand dort unter Vertrag, bevor er 2017 nach Leipzig wechselte.

Update, 24. Juli, 14.07 Uhr: Im Sturm benötigt die SGE noch Verstärkungen. Nach Informationen der "Sport Bild" soll Pedro Ruiz von Real Madrid weiterhin ein Kandidat sein für eine Verpflichtung. Der 1,96 Meter große Spanier spielt bei Spaniens U19-Nationalmannschaft und der zweiten Mannschaft der 'Königlichen".

Update, 23. Juli, 14.13 Uhr: Was passiert mit Daichi Kamada? Der Offensivspieler, der letzte Saison nach Belgien ausgeliehen war und dort überzeugte, ist einer der Gewinner der Vorbereitung bei der SGE. Doch plant Trainer Hütter mit ihm? Der FC Genua aus der Serie A hat offenbar großes Interesse an Kamada, wie der italienische Transferguru Gianluca Di Marzioberichtet.

Eintracht Frankfurt: Kein Interesse mehr an Donis

Update, 22. Juli, 14.14 Uhr: Die Eintracht nimmt Abstand von einer Verpflichtung von Anastasios Donis, wie der "kicker" berichtet. Der Stuttgarter soll Probleme mit Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit haben. Für einen Fußball-Profil ist das natürlich ein vernichtender Grund. Andere Bundesligisten zeigen ebenfalls kein Interesse mehr an dem Griechen. Er prüft nun einen Wechsel zu Spartak Moskau.

Erstmeldung, 22. Juli, 13.28 Uhr: Frankfurt - Selten ist eine Transferperiode bei Eintracht Frankfurt so spannend gewesen wie vor der Saison 2019/20. Die SGE hat sich mit ihrem modernen Fußball in der letzten Saison nicht nur in die Herzen der eigenen Fans gespielt, sondern auch die Spieler haben Begehrlichkeiten bei vielen Topclubs geweckt.

Eintracht Frankfurt: Hohe Transfererlöse

Einen Anfang machte Luka Jovic. Wochenlang verging kaum ein Tag, an dem es nicht ein Gerücht um den torgefährlichsten Stürmer von Eintracht Frankfurt gab. Am Ende wechselte Jovic für 70 Millionen Euro zu Real Madrid und macht dort bereits jetzt eine erste Kampfansage.

Sebastien Haller zog es überraschenderweise zu West Ham United in die englische Premier League. Dort verdient er deutlich mehr als in Frankfurt und hat eine Ausstiegsklausel für den Fall, dass ein europäischer Top-Club anklopft.

Marc Stendera soll die Eintracht in diesem Sommer noch verlassen. Wechsel zum Hamburger SV und zu Hannover 96 haben sich aber zerschlagen. Aktuell sieht es nicht danach aus, als ob ein Wechsel in nächster Zeit über die Bühne geht.

Eintracht Frankfurt: Bobic kündigt Neuzugänge an

Durch das bisher eingenommene Geld hat die SGE große Möglichkeiten auf dem Transfermarkt. Fredi Bobic kündigte bereits an, dass die Eintracht den Kader noch verstärken wird.

Ganz oben auf der Liste stehen mit Kevin Trapp und Martin Hinteregger zwei Spieler, die in der vergangenen Saison bereits auf Leihbasis in Frankfurt spielten und die die SGE nun fest verpflichten will.

Wir halten die Fans der SGE in unserm Transfer-Ticker auf dem Laufenden.

