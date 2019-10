Eintracht: Knieprobleme! Fällt nun auch noch Kostic aus?

Eintracht Frankfurt hofft weiter auf eine baldige Rückkehr der beiden Stürmer. Nun droht aber auch noch Kostic auszufallen.

Frankfurt - Für die Eintracht geht es weiter Schlag auf Schlag. Nach dem Spiel bei Borussia Mönchengladbach geht es am Mittwochabend zum DFB-Pokalspiel nach Hamburg und am Wochenende kommt der FC Bayern München an den Main.

Eintracht Frankfurt: Warten auf Bas Dost und Andre Silva

Die SGE wartet weiterhin auf die Rückkehr der beiden Stürmer Bas Dost und Andre Silva. Dost plagt sich weiterhin mit Problemen an den Adduktoren herum, Silva fehlt wegen einer Verletzung an der Achillessehne. Ein Einsatz in Hamburg ist eher unwahrscheinlich, da beide auch am Montag nicht am Training teilnehmen konnten. Hoffnung besteht aber, dass zumindest einer der Angreifer am Samstag gegen den FC Bayern wieder zur Verfügung steht. In den letzten Spielen wurde immer deutlicher, dass Goncalo Paciencia einen Nebenmann im Sturm braucht, um seine Klasse auszuspielen.

Daichi Kamada, der die Rolle an vorderster Front in den letzten Partien übernahm, hat seine Stärken vor allem als Vorlagengeber. Er ist aber kein ausgewiesener Torjäger und fühlt sich im offensiven Mittelfeld deutlich wohler als im Sturmzentrum.

SGE: Eintracht Frankfurt und die Probleme im Sturm

Eintracht Frankfurt: Ausfall von Filip Kostic droht

Neben Dost und Paciencia droht der Eintracht nun sogar der nächste Ausfall eines Schlüsselspielers. Filip Kostic hat Knieprobleme, was seinen Einsatz im Pokalspiel beim FC St. Pauli gefährdet. Gut möglich, dass Adi Hütter auf den Außenbahnspieler verzichtet, damit dieser regenerieren kann und für die Begegnung gegen den deutschen Rekordmeister am Samstag wieder einsatzfähig ist. Sollte der Serbe in Hamburg nicht spielen können, stünden Timothy Chandler und Erik Durm als Alternativen bereit.

2. Runde DFB-Pokal: So sehen Sie Eintracht Frankfurt gegen FC St. Pauli live im TV

Für Kostic wäre das Pokalspiel eine Rückkehr in die Vergangenheit, denn er spielte zwei Jahre in Hamburg, allerdings beim Stadtrivalen vom FC. St. Pauli, dem Hamburger SV.

(smr)