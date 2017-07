Die Sorgen von Trainer Niko Kovac

Frankfurt - Niko Kovac ist Kummer gewohnt. Seit seinem ersten Arbeitstag bei der Frankfurter Eintracht letztes Jahr im März hat er mit Problemen zu kämpfen. Von Peppi Schmitt

Sportlichen wie dem Abstiegskampf in seinen ersten Monaten als Bundesligatrainer oder der Krise in der Rückrunde der letzten Saison. Vor allem aber in personellen Fragen muss sich der 45 Jahre alte Kroate immer wieder neuen Herausforderungen stellen. Die Hoffnungen, das würde sich zumindest partiell ändern, da ja durch den frühzeitig gesicherten Klassenerhalt Planungssicherheit hergestellt werden konnte, haben sich als trügerisch herausgestellt. "Einfach kann jeder", gehört zu den immer wieder geäußerten Sätzen des Trainers. Er nimmt es also gelassen. "Viel weiter als im letzten Jahr" sei man bei der Zusammenstellung der Mannschaft, hat Sportvorstand Fredi Bobic vor gut zwei paar Wochen zum Start der Vorbereitung gesagt.

Aber stimmt das wirklich? Eher nicht. Zumindest bedeutet ist die Vorbereitung auf die neue Spielzeit eine echte Herausforderung für das Trainerteam. Das hat natürlich auch mit der USA-Reise zu tun, die im Sinne einer kontinuierlichen Vorbereitung sicher nicht ideal ist. Andererseits kann eine solche Reise eine Mannschaft auch zusammenschweißen. Vorausgesetzt, die Mannschaft wäre zusammen. Doch es gibt viele Probleme, die dies verhindert hat. So kann Kovac mit seinem Team in diesen wenigen Tagen im amerikanischen Trainingscamp in Chula Vista eben nur mit, übertrieben formuliert, der halben Mannschaft arbeiten. Das freilich ist er gewohnt.

Vor der letzten Saison war die reine Trainingszeit zwar deutlich üppiger, also jene Zeit, in der Kovac die Mannschaft auf ein gutes körperliches wie spielerisches Niveau bringen konnte. Es sei erinnert an die Trainingslager in Flachau und Gais, in der lange, für Bundesligaverhältnisse sehr lange geübt wurde. "Wir machen Umfänge", hatte Kovac gesagt. Das hatte sich alsbald als der richtige Weg herausgestellt. Die Eintracht war topfit in die Saison gestartet, obwohl auch damals viele personelle Fragen erst ziemlich kurz vor dem Start oder gar danach geklärt werden konnten.

Das beste Beispiel dafür war die Suche nach Innenverteidigern, die die Frankfurter Planer damals umtrieb. Erst spät kam Michael Hector, noch später kehrte Jesus Vallejo aus einer Verletzung zurück. Diesmal sollte vieles früher passieren. Deshalb ist es ausgesprochen ärgerlich, wenn äußere Einflüsse auch die besten Vorsätze zunichte machen. Da seien die Verletzungen von Neuzugang Carlos Salcedo, von Alexander Meier, Marius Wolf und nun die Operation von Omar Mascarell genannt. Klar, beim Spanier hat die Eintracht durch eine ziemlich undurchsichtige medizinische Sachlage einige Monate verloren, doch mit Mascarell konnte so oder so niemand zum Saisonstart rechnen. Für den Trainer macht es das nicht besser.

Immerhin, mit Makoto Hasebe und Marc Stendera sind zwei Spieler mit nach Amerika geflogen, die zwar noch nicht hundertprozentig wieder fit sind, aber auf dem Weg dahin. Dafür sind andere Probleme aufgetaucht: Dass der neue Mittelstürmer Sebastien Haller nun wohl gar nicht in die USA reisen wird, ist schlicht ärgerlich. Gerade ein neuer Spieler hätte die Zeit nutzen können und müssen. Allerdings ist ja noch Zeit genug bis zum Ligastart, das alles nachzuholen.

Schwerer ins Gewicht fällt für den Trainer, dass er mit den beiden unangefochtenen Stammspielern Bastian Oczipka und Lukas Hradecky wegen tatsächlicher oder möglicher Wechselabsichten nicht wirklich uneingeschränkt rechnen kann. Fallen diese beiden nach den Abgängen von Vallejo, Rebic und den oben beschriebenen Verletzten auch noch weg, ist der Aderlass ziemlich groß, größer jedenfalls als noch vor ein paar Monaten erwartet.

Was es für Kovac noch schwieriger macht: Mit Mijat Gacinovic, Marco Fabián und Aymen Barkok stoßen drei weitere Spieler erst zum zweiten Trainingslager zur Mannschaft. Die Trainingssteuerung ist da ziemlich schwierig. Aber auch da gilt: Es ist Kovac und seinen Kollegen letzte Saison gelungen, es besteht also auch die Hoffnung, dass es diesmal gelingt. Das ist die eine Seite, jene des Trainers. Da gibt es aber auch die andere Seite, jene der Planer, jene von Sportchef Bobic, von Manager Bruno Hübner und Kaderplaner Ben Manga. Bei allen Bemühungen, inzwischen wurden ja inklusive der Jugendspieler schon elf Neue geholt, ist ein klares und harmonisches Bild der neuen Mannschaft noch nicht zu erkennen. Und so sind es ein paar Probleme zu viel, die die Eintracht in diesen Tagen und Wochen mit sich herumträgt.

