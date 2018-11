Spielerwechsel in der Europa-League

Augsburg/Frankfurt - Die Eintracht kann auch mit Rückschlägen umgehen. Schon nach fünf Minuten musste David Abraham in Augsburg wegen muskulären Problemen in der Wade raus.

Der 32 Jahre alte Kapitän ist da sehr anfällig, wird sicher für die Spiele gegen Marseille und Wolfsburg in dieser Woche ausfallen. Marco Russ kam von der Bank für Abraham ins Spiel. „Wir waren alle ein bisschen geschockt, ich war eiskalt, hatte mich nicht warmgemacht“, gab er zu, „Caiuby hat mich dann richtig durch den Fleischwolf gedreht“. Doch Russ und die Eintracht haben sich gefangen.

Trainer Adi Hütter plant nun, den einen oder andern frischen Spieler aufzustellen. „Wir werden gegen Marseille sicher nicht mit derselben Elf spielen“, kündigte er an. Dass die Eintracht in der Europa-League schon eine Runde weiter ist, spielt dabei keine wirklich große Rolle, denn der Ehrgeiz, auch gegen die Franzosen zu gewinnen, ist groß. Kandidaten für einen Platz in der Anfangself sind Jetro Willems, Mijat Gacinovic und Marc Stendera, wenn er seine Erkältung rechtzeitig auskuriert hat. (sp)

Olympique Marseille gegen Eintracht Frankfurt: Bilder Zur Fotostrecke

