Wandervogel Michael Hector: "Dann ziehe ich wieder weiter..."

Frankfurt - Für den in England geborenen Jamaikaner Hector geht es in den nächsten Spielen um seine sportliche Zukunft. Noch ist nicht klar, ob die Eintracht sich bemühen wird, den baumlangen Nationalspieler vom FC Chelsea weiter auszuleihen. Von Peppi Schmitt

Noch ist aber auch nicht klar, ob Hector überhaupt Interesse daran hat, weiter in Frankfurt zu bleiben. "Ich trainiere dafür, um zu spielen", sagt er, "ich liebe es, Fußball zu spielen." Im neuen Jahr ist er diesem ganz persönlichen Ziel näher gekommen, in erster Linie, weil die direkten Konkurrenten Abraham und Vallejo aus den verschiedensten Gründen unterschiedlich lange ausgefallen sind.

Aktuell kämpft Hector in der internen Innenverteidiger-Rangliste mit Marco Russ um den dritten Platz. Das wird ihm auf Dauer zu wenig sein. "Wenn ich keine Chance sehe, regelmäßig zu spielen, dann ziehe ich weiter", sagt er ganz allgemein. Diesem Motto ist er schon oft gefolgt, er hat in seiner noch gar nicht so langen Karriere quasi jedes Jahr den Verein gewechselt, manchmal sogar zweimal pro Saison. Dennoch kann sich der Wandervogel auch vorstellen, weiter in Frankfurt zu spielen. Die Stadt gefällt ihm, "der schönste Platz aber ist das Stadion am Spieltag".