Eintracht startet mit Auswärtsspiel in die Saison

Frankfurt - Die DFL hat den neuen Spielplan für die kommende Bundesliga-Saison veröffentlicht. Eintracht Frankfurt startet demnach mit einem Auswärtsspiel in die Saison.

Der SC Freiburg ist der erste Gegner der Frankfurter Eintracht. Die Hessen müssen an Spieltag eins in den Breisgau. Das ergab die Auslosung der DFL am heutigen Donnerstag. Anschließend geht es am zweiten Spieltag zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Ein harter Brocken dürfte auch der Gegner am drittem Spieltag werden. Borussia Mönchengladbach bittet das Kovac-Team zum Kräftemessen am Nieder-Rhein. Das erste Highlight gibt es für die Fans bereits am 9. Spieltag. Dann kommt Borussia Dortmund in die Commerzbank-Arena. Der kompletten Spielplan der Bundesligasaison 2017/2018.

So sieht's aus! Die #SGE startet beim @scfreiburg, zum ersten Heimspiel kommt der @VfL_Wolfsburg. Die genaue Terminierung folgt ✌️#Spielplan pic.twitter.com/v8ohgfXTJn — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 29. Juni 2017

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © Jan Hübner