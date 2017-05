Tankard und Attila im Stadion, Grabi und Detari auf Fanfest

Frankfurt - Eine ganze Region fiebert dem Finale um den DFB-Pokal entgegen. Die Frankfurter Eintracht wird von einer Welle der Euphorie in dieses Endspiel gegen Borussia Dortmund getragen. Von Peppi Schmitt

Während es für den BVB bei drei Endspielteilnahmen in den letzten vier Jahren schon so etwas wie Gewohnheit geworden ist, bleibt es für die Frankfurter etwas Außergewöhnliches. Dabei hat die Eintracht den Pokal auch schon viermal gewonnen (1974, 1975, 1981, 1988) und zwei weitere Male das Endspiel verloren (1964, 2006). Zehntausende Anhänger werden ihre Mannschaft in die Hauptstadt begleiten, gut 21000 mit Eintrittskarten fürs Olympiastadion, viele weitere ohne Karten. Sie wollen einfach nur in Berlin dabei sein und das ganz besondere Flair miterleben. Das Motto "Die Adler im Anflug" ist durchaus wörtlich zu nehmen, sogar das Maskottchen Adler "Attila" wird in Berlin dabei sein. Nach einigen Verhandlungen mit Berliner Behörden wurde genehmigt, dass der Steinadler sowohl beim Fanfest als auch im Stadion auftreten darf. Falkner Norbert Lawitschka wir den Greifvogel im "Attila-Mobil" nach Berlin kutschieren.

Für die Mitarbeiter auf den Geschäftsstellen der AG in der Arena und des Vereins am Riederwald waren die letzten Wochen seit dem Finaleinzug hart. Die Wunsch- und die Einladungslisten waren lang, niemand aus der "großen Eintracht-Familie", so Präsident Peter Fischer, sollte vergessen werden. Die Eintracht hat mehrere hundert Gäste eingeladen, neben Regional- und Lokalpolitikern ihre ehemaligen Präsidenten und all jene Spieler, die in den vergangenen Endspielen dabei waren, von Ehrenspielführer Jürgen Grabowski bis hin zu Lajos Detari, der ja beim letzten Pokalsieg gegen den VfL Bochum das "goldene Tor" zum 1:0 erzielt hatte.

Die Frankfurter Delegation wird im Hotel "Ritz Carlton" logieren, diese Luxusherberge haben die Frankfurter von den Münchner Bayern übernommen, die ja im Halbfinale ausgeschieden sind. Die Mannschaft wohnt vor dem Spiel in einem anderen Hotel, etwas abgeschieden, nicht mitten in der City. Im "Ritz" wird in der Nacht zum Sonntag auch gefeiert, egal wie das Spiel auch ausgeht.

Die Prominenz aus Sport, Politik und Wirtschaft wird mehrheitlich mit dem Flugzeug einschweben, die Fans dagegen werden unter anderem mit zwei Sonderzügen und unzähligen Bussen in die Hauptstadt reisen. Am Abend vor dem großen Finale hat die Eintracht eine Berliner Location im Osten der Stadt eingeladen unter dem Motto "Frankfurter Botschaft" eingeladen. "Wir werden Berlin rocken", kündigt Präsident Peter Fischer an. Und das ist durchaus wörtlich zu nehmen. Denn bei großen Fan-Fest auf dem Alexanderplatz werden ab 12 Uhr unter anderem die Rapper "Caser Nova & Fuego Falal" und "DJ Dag" auftreten. Und im Stadion wird wie schon 2006 "Tankard" aufspielen. Diese Band und ihr Sänger "Gerre" haben bei allen Eintracht-Fans Kultstatus, werden mit ihrem Hit" Schwarz und weiß wie Schnee" für ziemlich laute Töne sorgen.

Laut wird es auch zu Hause zugehen. In der Commerzbank-Arena wird es ein "Public viewing" geben. Auf zwei über 100 Quadratmeter großen LED-Leinwänden wird das Spiel übertragen. Der Eintritt kostet 8 Euro. Am Sonntag geht die Feierlichkeiten dann weiter. Oberbürgermeister Peter Feldmann hat die Eintracht in den Römer eingeladen. "Wir wollen die Mannschaft sehen", hat er gesagt. Das Hessische Fernsehen überträgt den Empfang live ab 16.30 Uhr.

